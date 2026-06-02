Роскосмос сообщил об 11 тыс. черновиков заявлений в космонавты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Черновик заявления на вступление в отряд космонавтов через новый сервис на портале «Госуслуги» уже создали 11 тыс. человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», уточнив, что прием заявок продолжается до конца июня, а онлайн-сервис в этом году был запущен впервые совместно с Минцифры.

В сообщении подчеркивается: «Отбор – очень строгий, но интерес к услуге высокий – черновик заявления создали уже 11 тыс. человек». Среди тех, кто оформляет заявления, – россияне в возрасте от 19 до 35 лет, при этом 76% составляют мужчины и 24% – женщины.

В «Роскосмосе» напомнили, что к участию в конкурсе допускаются граждане России до 35 лет с высшим образованием из утвержденного перечня, стажем работы по специальности не менее трех лет и знанием одного из иностранных языков: английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. После прохождения заочного отбора на портале кандидатов пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им предстоит пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

Специалисты впервые применят искусственный интеллект для анализа физических и медицинских параметров претендентов.

В конце прошлого года российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил государственную услугу прямо с орбиты Земли.