  • Новость часаПутин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина ощутила новое качество российских ударов
    Россия запретила ввоз баклажанов и картофеля из Армении
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Путин поручил создать в детских оздоровительных лагерях смены по русскому языку
    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве
    Эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Politico: Европейские банки страхуют теневой флот России
    2 июня 2026, 14:10 • Новости дня

    Роскосмос сообщил об 11 тыс. черновиков заявлений в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые запущенный сервис на «Госуслугах» вызвал большой интерес среди россиян, желающих попасть в отряд космонавтов, черновики заявлений оформили 11 тыс. человек, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    Черновик заявления на вступление в отряд космонавтов через новый сервис на портале «Госуслуги» уже создали 11 тыс. человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», уточнив, что прием заявок продолжается до конца июня, а онлайн-сервис в этом году был запущен впервые совместно с Минцифры.

    В сообщении подчеркивается: «Отбор – очень строгий, но интерес к услуге высокий – черновик заявления создали уже 11 тыс. человек». Среди тех, кто оформляет заявления, – россияне в возрасте от 19 до 35 лет, при этом 76% составляют мужчины и 24% – женщины.

    В «Роскосмосе» напомнили, что к участию в конкурсе допускаются граждане России до 35 лет с высшим образованием из утвержденного перечня, стажем работы по специальности не менее трех лет и знанием одного из иностранных языков: английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. После прохождения заочного отбора на портале кандидатов пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им предстоит пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    Специалисты впервые применят искусственный интеллект для анализа физических и медицинских параметров претендентов.

    В конце прошлого года российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил государственную услугу прямо с орбиты Земли.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    Комментарии (5)
    31 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    Причиной мощного двойного взрыва в США стало падение метеора

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей американского штата Массачусетс напугал мощный двойной взрыв, причиной которого стало вхождение в плотные слои атмосферы космического объекта диаметром около метра, сообщает Associated Press.

    В субботу днем в небе над северной частью Бостона раздался громкий звук. Специалисты Американского метеорного общества подтвердили, что источником шума стал метеор шириной около метра. Космическое тело вошло в атмосферу на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс, передает Associated Press.

    Очевидцы от Делавэра до Монреаля сообщали о двойном взрыве, вибрации зданий и ярком огненном шаре. Специалисты считают маловероятным столкновение метеорита с земной поверхностью. Скорее всего, он полностью сгорел в атмосфере или упал в океан. Геологическая служба США также подтвердила отсутствие сейсмической активности в регионе, исключив версию землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте яркий огненный шар пронесся над несколькими регионами Северной Америки. Несколькими днями ранее крупный семитонный метеорит взорвался в небе над американским штатом Огайо.

    В том же месяце небольшой космический объект разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильно, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.

    Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.

    Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.

    Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    НАСА рассказало о разрушении метеора над США

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксировано разрушение метеора над территорией Соединенных Штатов, сообщило НАСА.

    Разрушение произошло на высоте свыше 60 км и вызвал сильный шум в штате Массачусетс, передает РИА «Новости».

    Специалисты ведомства рассчитали точную силу ударной волны. «Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук», – заявили в НАСА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press сообщило, что жители американского штата Массачусетс испугались мощного двойного взрыва, вероятно, от падения космического объекта.

    В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. Чуть ранее в небе над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

    Комментарии (2)
    1 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

    «Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

    Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

    Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    НАСА сообщило о планах строить лунную базу дронами и ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Специалисты из США собираются внедрить передовые разработки при создании постоянной инфраструктуры в космосе, передает РИА «Новости». Глава профильной программы Карлос Гарсиа-Галан подчеркнул важность новых технологий.

    «ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», - заявил Гарсиа-Галан.

    Сейчас проект находится на начальном этапе, поэтому инженеры действуют методом проб и ошибок. Представитель агентства пояснил, что разработчики только определяют необходимые системы и инструменты для установки.

    Ранее было объявлено о строительстве базы в три этапа. Сначала планируется доставить транспорт и создать энергетическую инфраструктуру. Затем появится подобие земной логистики, а финалом станет обеспечение длительного пребывания человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство допустило перспективу совместной работы с российскими специалистами над проектом обитаемой станции.

    В конце мая агентство заказало посадочные модули и беспилотники для масштабной лунной инфраструктуры.

    Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал начать строительство базы после высадки астронавтов в 2028 году.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 06:40 • Новости дня
    Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

    В предстоящие месяцы на ночном небе произойдут два заметных астрономических события, передает ТАСС. Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о поочередном сближении Юпитера с Венерой и Меркурием.

    «Юпитер и Венера – это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя», – пояснил специалист. Одно из таких соединений ожидается в ночь на десятое июня.

    По словам эксперта, расстояние между светилами сократится до 1,6 градуса. Второе сближение, на этот раз с Меркурием, произойдет в ночь на 15 августа. Ученый отметил, что это утреннее явление станет исключением, так как обычно подобные события скрыты из-за близости к Солнцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий текущего года.

    В январе ученые сообщили о кульминации редкого парада Меркурия, Венеры и Марса.

    В августе прошлого года над восточным горизонтом северного полушария выстроились в линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников связи

    Китайская ракета Long March-12B Y1 успешно вывела на орбиту спутники Qianfan

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках программы создания орбитальной сети широкополосной связи Китая состоялся успешный запуск ракеты-носителя с группировкой аппаратов серии Qianfan.

    Китайская ракета-носитель Long March-12B Y1 успешно вывела на заданные орбиты группу сетевых спутников Qianfan, сообщает агентство Синьхуа. Старт произвели в 11.40 по московскому времени с коммерческой площадки Дунфэн на северо-западе страны.

    Космическая миссия признана полностью успешной. Программа Qianfan нацелена на масштабное развертывание спутниковой группировки. Она предназначена для обеспечения широкополосной связи и эффективной передачи данных.

    Текущий пуск стал 647-м по счету для ракет-носителей семейства Long March. Китай продолжает активное развитие своей национальной космической инфраструктуры, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Китай запустил 18 аппаратов группировки «Цяньфань» с космодрома на острове Хайнань.

    В марте этого года ракета-носитель «Чанчжэн-8А» доставила на орбиту 20-ю партию низкоорбитальных интернет-спутников.

    В середине мая коммерческая ракета Kinetica-1 отправила в космос группу из пяти аппаратов различного назначения.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт сообщил об уникальной операции с манипулятором на МКС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российском сегменте Международной космической станции впервые в истории осуществили одновременную транспортировку двух операторов с помощью европейского робота-манипулятора ERA, заявил командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

    Во время работы в открытом космосе удалось переместить сразу двух человек с одного модуля на другой, используя возможности роботизированной руки ERA, сказал Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

    «Впервые был проведен перенос двух операторов одновременно на руке с одного модуля на другой», – поделился космонавт.

    По словам Кудь-Сверчкова, такой подход позволил участникам выхода в открытый космос сберечь энергию для выполнения последующих задач, в частности, для работы с кассетами полупроводников. Он также отметил высокую слаженность действий всей команды, включая второго участника внекорабельной деятельности и оператора манипулятора, выразив удовлетворение результатами проведенной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС. Управлявший роботом-манипулятором ERA Андрей Федяев сообщил об экономии сил экипажа благодаря такому способу перемещения.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    Глава НАСА назвал сроки восстановления стартовой площадки Blue Origin

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил телеканалу CNBC, что на восстановление поврежденной при взрыве стартовой площадки Blue Origin, потребуется «довольно много времени».

    В четверг, 28 мая, компания Blue Origin Джеффа Безоса проводила испытания своей массивной ракеты New Glenn на стартовой площадке Космических сил в Кейп-Канаверале, штат Флорида. Ракета взорвалась, превратившись в огненный шар. Безос подтвердил, что персонал Blue Origin в безопасности, и пообещал восстановить работу, назвав произошедшее «очень тяжелым днем».

    Айзекман заявил в интервью CNBC на саммите CEO Council, что 2028 год «вполне соответствует» возможному сроку восстановления после сбоя.

    «В целом, мы все объединяемся вокруг идеи, что, безусловно, хотим, чтобы Blue Origin добилась больших успехов. Поэтому необходимо восстановить площадку, обеспечить экспертную поддержку, провести анализ первопричин. Давайте выясним, что сломалось, а затем будем двигаться дальше», – предложил глава НАСА.

    В пятницу Айзекман, Безос и генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп посетили стартовую площадку и обратились к сотрудникам космического стартапа. В субботнем посте в X Лимп написал, что Blue Origin с тех пор частично восстановила доступ к стартовой площадке и разработала план по ее восстановлению.

    «Что касается тяжелых ракет-носителей, знаете, действительно тяжелых, то здесь участвуют SpaceX и Blue Origin, и очевидно, что одна из них сейчас простаивает на стартовой площадке», – сказал Айзекман.

    Ракета New Glenn была разработана компанией Blue Origin для конкуренции с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, а также с тяжелой ракетой-носителем Vulcan компании United Launch Alliance.

    У компании Blue Origin всего одна стартовая площадка New Glenn, поэтому взрыв в четверг стал разрушительным происшествием. Компания планирует использовать стартовую площадку New Glenn с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии, но эта площадка находится в стадии разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при запуске. Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента. Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Ракету для запуска корабля «Прогресс МС-36» доставили на Байконур

    Роскосмос сообщил о доставке ракеты «Союз-2.1б» на космодром Байконур

    Tекст: Мария Иванова

    Блоки ракеты-носителя благополучно прибыли на технический комплекс площадки 31, где вскоре начнется подготовка к запуску грузового корабля.

    Специалисты космического центра «Южный» успешно приняли эшелон с составными частями ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает Telegram-канал Роскосмоса. Данная техника предназначена для вывода на орбиту грузового транспортного корабля «Прогресс МС-36».

    После завершения выгрузки все блоки разместят на специально оборудованных рабочих местах. Затем носитель отправят на технический комплекс площадки 31. Там ракета будет находиться на хранении вплоть до начала непосредственной подготовки к старту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая иностранные партнеры согласовали эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года.

    Месяцем ранее грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к российскому сегменту орбитальной станции.

    В марте с космодрома Байконур стартовала ракета с предыдущим аппаратом «Прогресс МС-33».

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 11:53 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о мощной трехминутной вспышке на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

    Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

    Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут. «На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

    Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

    Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Финляндия конфисковала российские средства по заявлению украинского «Нафтогаза»
    Захарова заявила о разбое Украины в Черном море
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Грузия открыла участок ж/д между Азербайджаном и Турцией
    Турция показала новейший самолет радиоэлектронной борьбы
    Названа причина смерти актрисы Марушиной