    2 июня 2026, 11:53 • Новости дня

    Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о мощной трехминутной вспышке на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

    Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

    Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут. «На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

    Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

    Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.

    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    31 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    Причиной мощного двойного взрыва в США стало падение метеора

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей американского штата Массачусетс напугал мощный двойной взрыв, причиной которого стало вхождение в плотные слои атмосферы космического объекта диаметром около метра, сообщает Associated Press.

    В субботу днем в небе над северной частью Бостона раздался громкий звук. Специалисты Американского метеорного общества подтвердили, что источником шума стал метеор шириной около метра. Космическое тело вошло в атмосферу на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс, передает Associated Press.

    Очевидцы от Делавэра до Монреаля сообщали о двойном взрыве, вибрации зданий и ярком огненном шаре. Специалисты считают маловероятным столкновение метеорита с земной поверхностью. Скорее всего, он полностью сгорел в атмосфере или упал в океан. Геологическая служба США также подтвердила отсутствие сейсмической активности в регионе, исключив версию землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте яркий огненный шар пронесся над несколькими регионами Северной Америки. Несколькими днями ранее крупный семитонный метеорит взорвался в небе над американским штатом Огайо.

    В том же месяце небольшой космический объект разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    30 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.

    Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.

    Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.

    Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.

    31 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Полуметровые сугробы выросли на курорте «Роза Хутор» в конце мая

    Tекст: Ольга Иванова

    В последние выходные весны на сочинском горнолыжном курорте неожиданно выпало около полуметра снега, удивив местных жителей и туристов.

    Представители пресс-службы горнолыжного курорта «Роза Хутор» поделились информацией о необычных погодных условиях в горах Сочи, передает РИА «Новости». В конце мая природа преподнесла сюрприз, укрыв склоны свежим снегом.

    «На Роза пик на высоте 2320 метров выпало около 50 сантиметров снега за два дня», – заявили в пресс-службе курорта.

    В настоящее время на вершине температура опустилась до минус одного градуса, и осадки продолжаются. Тем временем в поселке Красная Поляна сохраняется пасмурная погода, а столбики термометров показывают 10 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года на территории комплекса «Роза Хутор» выпало до 70 сантиметров свежего снега.

    Из-за обильных осадков и лавинной опасности соседний курорт «Красная поляна» приостановил работу своих склонов.

    Осенью прошлого года специалисты зафиксировали на хребте Аибга аномально ранний снегопад.

    30 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Пермском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты компании «Россети Урал» завершили восстановление электроснабжения в пострадавшем от непогоды Пермском крае, сообщили в компании.

    «Специалисты «Россети Урал» завершили ликвидацию последствий прохождения атмосферного фронта и восстановили электроснабжение обесточенных потребителей Прикамья», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Мощный удар стихии обрушился на регион во второй половине дня 28 мая. Непогода вызвала массовое падение деревьев на линии электропередачи, что привело к обрывам проводов. Сильнее всего от стихии пострадали Березниковский, Соликамский, Чердынский и Чусовской округа, а также территория Коми-Пермяцкого округа.

    Ремонтные бригады трудились круглосуточно, устраняя повреждения на сетях. Для работы в труднодоступной местности энергетикам пришлось задействовать специальную технику повышенной проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мощный циклон спровоцировал локальные отключения электроэнергии в Ханты-Мансийском автономном округе.

    В конце апреля специалисты компании «Россети» восстановили почти 500 поврежденных снежной бурей линий электропередачи в Подмосковье.

    Примерно в это же время представители МЧС сообщили о массовых перебоях со светом из-за непогоды в четырех федеральных округах России.

    31 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    НАСА рассказало о разрушении метеора над США

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксировано разрушение метеора над территорией Соединенных Штатов, сообщило НАСА.

    Разрушение произошло на высоте свыше 60 км и вызвал сильный шум в штате Массачусетс, передает РИА «Новости».

    Специалисты ведомства рассчитали точную силу ударной волны. «Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук», – заявили в НАСА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Associated Press сообщило, что жители американского штата Массачусетс испугались мощного двойного взрыва, вероятно, от падения космического объекта.

    В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. Чуть ранее в небе над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

    31 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.

    Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

    Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

    Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

    Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

    Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.

    1 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Казахстан предложил запускать экипажи на ракете «Союз-5»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Казахстана выступили с инициативой использовать новую российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий, сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин.

    Казахстанская сторона выдвинула идею о возможности запусков космических экипажей с помощью ракеты-носителя «Союз-5», сказал Бусыгин, передает ТАСС.

    «Казахстанцы еще предложили идею того, что в дальнейшем ракету «Союз-5» можно использовать для космических стартов с экипажами, но пока рано об этом думать», – поделился чиновник.

    По его словам, успешный старт этого носителя и развитие программы «Байтерек» значительно укрепили сотрудничество двух стран. Бусыгин подчеркнул, что совместная работа над ракетой придала мощный импульс дружбе и доверию между Россией и Казахстаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была запущена с космодрома Байконур в конце апреля. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвали этот старт историческим событием для страны.

    1 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Многолетнее взаимодействие с российскими специалистами на орбитальной станции сыграет важную роль в реализации американской программы по освоению лунной поверхности, считает руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Опыт совместной деятельности с Россией на Международной космической станции (МКС) крайне полезным для подготовки лунной миссии США.

    «Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности», – сказал РИА «Новости» представитель американского космического ведомства.

    Весной этого года НАСА анонсировало планы по поэтапному строительству постоянной базы на Луне. Проект предполагается реализовать в три стадии. На первом этапе на спутник доставят транспортные средства и создадут базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру.

    Затем планируется развернуть подобие земной обитаемой инфраструктуры и наладить логистику, используя разработки зарубежных космических агентств. Финальная стадия проекта должна обеспечить возможность длительного пребывания астронавтов на лунной поверхности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов. В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне.

    1 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    НАСА сообщило о планах строить лунную базу дронами и ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское космическое агентство НАСА планирует активно применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы и освоении спутника Земли, рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    Специалисты из США собираются внедрить передовые разработки при создании постоянной инфраструктуры в космосе, передает РИА «Новости». Глава профильной программы Карлос Гарсиа-Галан подчеркнул важность новых технологий.

    «ИИ - это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон - обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», - заявил Гарсиа-Галан.

    Сейчас проект находится на начальном этапе, поэтому инженеры действуют методом проб и ошибок. Представитель агентства пояснил, что разработчики только определяют необходимые системы и инструменты для установки.

    Ранее было объявлено о строительстве базы в три этапа. Сначала планируется доставить транспорт и создать энергетическую инфраструктуру. Затем появится подобие земной логистики, а финалом станет обеспечение длительного пребывания человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство допустило перспективу совместной работы с российскими специалистами над проектом обитаемой станции.

    В конце мая агентство заказало посадочные модули и беспилотники для масштабной лунной инфраструктуры.

    Глава НАСА Джаред Айзекман пообещал начать строительство базы после высадки астронавтов в 2028 году.

    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

    1 июня 2026, 06:40 • Новости дня
    Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

    В предстоящие месяцы на ночном небе произойдут два заметных астрономических события, передает ТАСС. Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов рассказал о поочередном сближении Юпитера с Венерой и Меркурием.

    «Юпитер и Венера – это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя», – пояснил специалист. Одно из таких соединений ожидается в ночь на десятое июня.

    По словам эксперта, расстояние между светилами сократится до 1,6 градуса. Второе сближение, на этот раз с Меркурием, произойдет в ночь на 15 августа. Ученый отметил, что это утреннее явление станет исключением, так как обычно подобные события скрыты из-за близости к Солнцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий текущего года.

    В январе ученые сообщили о кульминации редкого парада Меркурия, Венеры и Марса.

    В августе прошлого года над восточным горизонтом северного полушария выстроились в линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

    2 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступление теплых солнечных дней нередко провоцирует обострение чувства одиночества и усиливает психологическое давление из-за необходимости постоянно демонстрировать радость, рассказала Daily Mail консультант Ханна Льюис из Compare My Health Insurance.

    По словам эксперта, в теплое время года многие начинают острее ощущать собственное одиночество. Это связано с тем, что социальные сети пестрят фотографиями чужого отдыха, создавая иллюзию всеобщего счастья. В результате человек сталкивается с внутренним давлением и необходимостью соответствовать навязанным стандартам.

    «Если вы чувствуете себя не так, как, по вашему мнению, «должны» чувствовать, это несоответствие может сделать плохое настроение более очевидным», – рассказала Льюис Daily Mail.

    Специалист порекомендовала отказаться от попыток искусственно вызывать у себя чувство благодарности или строить грандиозные планы. Гораздо эффективнее придерживаться привычного распорядка дня и меньше сравнивать свою жизнь с публикациями в интернете.

    Также важно поддерживать связь с близкими, которые могут тяжело переживать отсутствие компании.

    Увеличение продолжительности светового дня тоже способно незаметно повысить уровень стресса. Долгие вечера часто сдвигают время отхода ко сну, что неизбежно сказывается на эмоциональном фоне и может спровоцировать переутомление, предупредила специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвала способ избежать разочарования после праздников. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Психолог объяснила ностальгию по временам ковида.

    1 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников связи

    Китайская ракета Long March-12B Y1 успешно вывела на орбиту спутники Qianfan

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках программы создания орбитальной сети широкополосной связи Китая состоялся успешный запуск ракеты-носителя с группировкой аппаратов серии Qianfan.

    Китайская ракета-носитель Long March-12B Y1 успешно вывела на заданные орбиты группу сетевых спутников Qianfan, сообщает агентство Синьхуа. Старт произвели в 11.40 по московскому времени с коммерческой площадки Дунфэн на северо-западе страны.

    Космическая миссия признана полностью успешной. Программа Qianfan нацелена на масштабное развертывание спутниковой группировки. Она предназначена для обеспечения широкополосной связи и эффективной передачи данных.

    Текущий пуск стал 647-м по счету для ракет-носителей семейства Long March. Китай продолжает активное развитие своей национальной космической инфраструктуры, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Китай запустил 18 аппаратов группировки «Цяньфань» с космодрома на острове Хайнань.

    В марте этого года ракета-носитель «Чанчжэн-8А» доставила на орбиту 20-ю партию низкоорбитальных интернет-спутников.

    В середине мая коммерческая ракета Kinetica-1 отправила в космос группу из пяти аппаратов различного назначения.

