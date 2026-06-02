    2 июня 2026, 11:12 • Новости дня

    Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер Tagor, остановленный французскими военными в Атлантике, прибыл на якорную стоянку в заливе Дуарнене на северо-западе Франции, следует из данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

    Судно Tagor было задержано французскими ВМС в Атлантическом океане и перенаправлено на якорную стоянку в залив Дуарнене, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic. По информации портала, танкер уже находится в акватории залива на северо-западе Франции.

    Накануне морская префектура Франции по Атлантическому региону объявила, что судно прибудет на стоянку 2 июня. Газета Ouest-France пишет, что танкер должен простоять у берегов страны как минимум несколько дней, пока продолжается расследование. Отмечалось, что он якобы шел из Мурманска под ложным флагом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате в Атлантическом океане следовавшего из Мурманска под санкциями танкера Tagor.

    Прокуратура французского Бреста открыла уголовное дело по факту задержания танкера Tagor за непредъявление доказательств принадлежности судна, отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям ВМС.

    МИД России назвал действия Парижа по остановке судна Tagor проявлением правового нигилизма и потребовал от Франции разъяснений.

    В Кремле сочли незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor.

    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на торжественном приеме по случаю победы команды в Лиге чемпионов.

    Инцидент произошел в Елисейском дворце во время чествования команды, передает телеканал 360.

    Вратарь находился в заднем ряду на сцене, когда начал улыбаться и смеяться в ходе беседы с одноклубником.

    Президент Франции открыл мероприятие жестким осуждением зачинщиков недавних парижских беспорядков. Столкновения на улицах города после матча с лондонским клубом «Арсенал» привели к травмам у 200 человек.

    Глава государства пообещал решительно бороться с любыми проявлениями насилия. После официальной части политик поздравил главного тренера Луиса Энрике и футболистов с успешным завершением сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футбольный клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем этого турнира. После игры во французской столице начались массовые беспорядки.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    30 мая 2026, 21:03 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «ПСЖ» в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы, сообщила газета Figaro.

    Столкновения футбольных болельщиков с силовиками произошли на фоне финала Лиги чемпионов, передает РИА «Новости». Издание Le Figaro отмечает, что фанаты начали пускать фейерверки в сторону патрулей. «Полицию забрасывали фейерверками… Она применила слезоточивый газ», – описывает ситуацию газета.

    За последние несколько часов на улицах французской столицы задержали около десяти человек. Решающий матч главного европейского турнира между парижским клубом и английским Arsenal проходит в субботу в Будапеште.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее заявил, что для обеспечения безопасности власти задействовали 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Из этого числа восемь тысяч силовиков следят за порядком непосредственно в Париже и прилегающих пригородах.

    В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    1 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

    Tекст: Мария Иванова

    Внимание болельщиков привлекли необычайно детальные заметки о бьющих пенальти игроках соперника, спрятанные в полотенце голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

    Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

    «Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

    В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

    Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.

    31 мая 2026, 04:12 • Новости дня
    Французский философ Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Французский философ и социолог Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет, сообщила его супруга Сабах Абуэссалам Морен.

    О смерти Морена сообщает Agence France-Presse.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X выразил соболезнования его близким. «Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице», – заявил Макрон.

    Дань памяти философу также отдали бывший глава государства Франсуа Олланд и министр культуры Катрин Пегар, передает ТАСС.

    Эдгар Морен (урожденный Эдгар Нахум) родился в 1921 году в Париже. Он был автором разнообразного корпуса работ, известных далеко за пределами Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Германии на 97-м году жизни скончался философ Юрген Хабермас.

    В феврале французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь скончался в возрасте 90 лет.

    1 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Капитаном задержанного Францией танкера оказался предположительно россиянин

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции захватили коммерческое судно Tagor, экипажем которого мог руководить гражданин России.

    Дипломатическое представительство РФ в Париже выясняет обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, судном управлял россиянин. «По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин», – заявили в ведомстве.

    Российская сторона уже сделала официальный запрос местным властям о наличии сограждан среди членов экипажа. В дипмиссии добавили, что министерство иностранных дел республики пока не дало ответа. Кроме того, Париж не направлял Москве никаких официальных уведомлений о мерах, принятых в отношении коммерческого транспорта.

    Французская сторона отмечает, что корабль якобы направлялся из Мурманска под ложным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    В марте французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер Deyna.

    Позже власти страны сняли арест с этого корабля после выплаты назначенного судом штрафа.

    1 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы французского Бреста инициировали уголовное разбирательство в связи с задержанием в Атлантическом океане судна Tagor.

    Прокуратура французского города Брест открыла уголовное дело после перехвата в Атлантике танкера Tagor, который предположительно следовал из Мурманска, передает РИА «Новости».

    «Уголовное расследование было начато по обвинениям в непредъявлении доказательств принадлежности судна, отсутствии флага и отказе подчиниться требованиям», – заявил прокурор Стефан Келланберже.

    По данным надзорного ведомства, капитан судна якобы несколько раз проигнорировал указания военно-морских сил Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    По предварительным данным этим коммерческим транспортом управлял гражданин России.

    В Кремле сочли незаконными действия Парижа по задержанию танкера.

    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    1 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    Карасин назвал задержание танкера Tagor недружественной акцией Франции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский сенатор Григорий Карасин счел задержание французскими военными танкера Tagor в Атлантике преднамеренной недружественной акцией и призвал жестко реагировать.

    Карасин прокомментировал задержание танкера Tagor военными Франции в Атлантическом океане, пишет Газета.Ru. Судно, по данным французской стороны, шло под ложным флагом и якобы направлялось из Мурманска.

    «Надо разобраться. В любом случае, если это сделано намеренно, конечно, это недружественная акция по отношению к нам. За это надо, используя политико-правовые каноны, наказывать людей, потому что иначе это будет морской бандитизм», – заявил Карасин.

    Сенатор подчеркнул, что необходимо прояснить детали инцидента, чтобы понять причины и порядок задержания танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor с капитаном россиянином по предварительным данным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате военными кораблями страны в Атлантике танкера Tagor под флагом Мадагаскара с топливом из Мурманска.

    В январе ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, по подозрению в использовании поддельного флага.

