    2 июня 2026, 10:52 • Новости дня

    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы

    @ Turkish Ministry of National Defence

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На видео в честь юбилея национальных военно-воздушных сил Турции засветился перспективный борт HAVA SOJ, способный подавлять радары и системы связи противника на большом расстоянии.

    Уникальные кадры с некрашеным воздушным судном, оснащенным внешними обтекателями и антеннами, опубликовало военное ведомство страны, передает TWZ.

    Проект создается на базе канадского самолета Bombardier Global 6000, в который интегрируются системы турецкой компании Aselsan. Всего планируется выпустить четыре таких борта.

    Управление оборонной промышленности Турции подчеркивает стратегическую важность новой разработки. «Платформы дистанционного глушения – это ценные активы, которые подавляют радары ПВО противника, нарушают циклы управления и мешают связи, проводя обман и шумовое глушение с больших расстояний без входа во враждебное воздушное пространство», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что самолет получит мощные радары и системы спутниковой связи. Изначально передать первый борт военным планировали еще три года назад, однако сроки разработки сдвинулись. Эксперты считают, что новинка вызовет большой интерес на экспортном рынке, поскольку на нее не распространяются американские ограничения на продажу оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевых беспилотников Kizilelma.

    На выставке SAHA EXPO в Стамбуле продемонстрировали полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции.

    Ранее турецкий беспилотный истребитель в ходе испытаний успешно поразил воздушную цель ракетой.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    @ Angelina Katsanis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

    30 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА «Новости». По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

    «60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского», – написал глава ведомства.

    Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

    Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    30 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS

    @ Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники оборонного альянса AUKUS ведут активную работу над современными роботизированными системами, которые начнут поступать на вооружение союзных флотов в следующем году, сообщили в военном ведомстве США.

    Вашингтон, Лондон и Канберра проектируют новые автономные субмарины в рамках оборонного партнерства AUKUS. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет отметил высокую значимость этой инициативы, передает «Интерфакс».

    «Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море», – подчеркнул шеф Пентагона.

    Министр обороны Британии Джон Хили добавил, что разрабатываемые системы слежения и вооружения позволят эффективнее защищать подводные коммуникации. Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

    Первые аппараты пополнят арсенал трех стран к 2027 году. Программа реализуется как часть второго компонента соглашения, направленного на развитие передовых военных технологий.

    Напомним, оборонное партнерство AUKUS было сформировано Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года. Его задачей стороны обозначили укрепление безопасности и оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США проводят испытания по совместному использованию мини-субмарин и подводных беспилотников.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске появления американского ядерного оружия на австралийской территории из-за партнерства AUKUS. До этого Пентагон запланировал осенний пересмотр военного альянса AUKUS.

    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    30 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos во Вьетнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos, производимых на российско-индийском совместном предприятии BrahMos Aerospace, заявил заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх сообщил о заключении сделки на международном форуме в Сингапуре, передает ТАСС. По его словам, документ уже утвержден сторонами.

    «Что касается Вьетнама, насколько я понимаю, соглашение уже подписано. Возможно, об этом еще не говорилось публично, но подписи уже поставлены», – сказал он. Сингх подчеркнул готовность делиться передовыми технологиями с дружественными государствами.

    Представитель ведомства добавил, что перечень получателей вооружений формируется совместно с дипломатами. Индия намерена продавать современное оружие исключительно союзникам, исключая передачу технологий потенциальным противникам.

    Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана индийскими специалистами совместно с российским НПО машиностроения. Первое испытание прошло в 2001 году. Ранее экспортные контракты на поставку этих систем были подписаны с Филиппинами и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индонезия заключила с Индией контракт на поставку этих сверхзвуковых ракет.

    Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию боеприпаса с увеличенной до 800 километров дальностью полета.

    Ранее интерес к покупке данного вооружения выразили представители пятнадцати государств.

    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Концерн «Калашников» передал заказчикам новые легкие беспилотники «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

