TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уникальные кадры с некрашеным воздушным судном, оснащенным внешними обтекателями и антеннами, опубликовало военное ведомство страны, передает TWZ.

Проект создается на базе канадского самолета Bombardier Global 6000, в который интегрируются системы турецкой компании Aselsan. Всего планируется выпустить четыре таких борта.

Управление оборонной промышленности Турции подчеркивает стратегическую важность новой разработки. «Платформы дистанционного глушения – это ценные активы, которые подавляют радары ПВО противника, нарушают циклы управления и мешают связи, проводя обман и шумовое глушение с больших расстояний без входа во враждебное воздушное пространство», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что самолет получит мощные радары и системы спутниковой связи. Изначально передать первый борт военным планировали еще три года назад, однако сроки разработки сдвинулись. Эксперты считают, что новинка вызовет большой интерес на экспортном рынке, поскольку на нее не распространяются американские ограничения на продажу оружия.

