  Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
    Пересборка карьеры упростила поиск работы в России
    Путин заявил о новом уровне конфликта на Украине после удара по Старобельску
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    Европа проиграла Азии борьбу за сжиженный природный газ
    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня

    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    1 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    @ Emma Da Silva/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на торжественном приеме по случаю победы команды в Лиге чемпионов.

    Инцидент произошел в Елисейском дворце во время чествования команды, передает телеканал 360.

    Вратарь находился в заднем ряду на сцене, когда начал улыбаться и смеяться в ходе беседы с одноклубником.

    Президент Франции открыл мероприятие жестким осуждением зачинщиков недавних парижских беспорядков. Столкновения на улицах города после матча с лондонским клубом «Арсенал» привели к травмам у 200 человек.

    Глава государства пообещал решительно бороться с любыми проявлениями насилия. После официальной части политик поздравил главного тренера Луиса Энрике и футболистов с успешным завершением сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футбольный клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем этого турнира. После игры во французской столице начались массовые беспорядки.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан остановленного в Атлантическом океане судна, следовавшего из Мурманска, подтвердил свою принадлежность к Российской Федерации после отказа подчиняться местным военным, заявил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

    Келленберже заявил, что причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа, передает РИА «Новости».

    «Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль», – приводит телеканал BFMTV слова прокурора.

    В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.

    Напомним, ВМС Франции захватили в Атлантическом океане коммерческое судно Tagor. По предварительной информации, судном управлял россиянин.

    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    2 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor

    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские военные при поддержке британских сил остановили в открытом море грузовое судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун, упрекнув команду якобы в «ложном» флаге.

    «Французы безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно «не имеет национальности», – сказано в комментарии МИД по ситуации, когда российская сторона запросила объяснений и обстоятельств задержания судна.

    Российское посольство во Франции добивается от Парижа полной информации о причинах инцидента и защищает права экипажа. Дипломаты предпринимают исчерпывающие меры для помощи морякам.

    «Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Французская сторона оправдывает осмотр судна конвенцией ООН, заявляя об отсутствии у корабля национальности. При этом международное право не предусматривает принудительного изменения маршрута и конвоирования в порт без веских оснований.

    «Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под «удобными» флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    @ Angelina Katsanis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

    1 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

    Tекст: Мария Иванова

    Внимание болельщиков привлекли необычайно детальные заметки о бьющих пенальти игроках соперника, спрятанные в полотенце голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

    Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

    «Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

    В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

    Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.

    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

    1 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Капитаном задержанного Францией танкера оказался предположительно россиянин

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции захватили коммерческое судно Tagor, экипажем которого мог руководить гражданин России.

    Дипломатическое представительство РФ в Париже выясняет обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, судном управлял россиянин. «По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин», – заявили в ведомстве.

    Российская сторона уже сделала официальный запрос местным властям о наличии сограждан среди членов экипажа. В дипмиссии добавили, что министерство иностранных дел республики пока не дало ответа. Кроме того, Париж не направлял Москве никаких официальных уведомлений о мерах, принятых в отношении коммерческого транспорта.

    Французская сторона отмечает, что корабль якобы направлялся из Мурманска под ложным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    В марте французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер Deyna.

    Позже власти страны сняли арест с этого корабля после выплаты назначенного судом штрафа.

    1 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Минобороны Британии сообщило о закупке ракет на 50 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенного Королевства намерены приобрести партию многоцелевых ракет Martlet на сумму 36 млн фунтов стерлингов для пополнения истощенных запасов вооружений.

    Правительство Британии дополнительно закупит многоцелевые ракеты Martlet, также известные как Lightweight Multirole Missiles (LMM), на сумму 50 млн долларов, передает ТАСС.

    Цель приобретения заключается в восполнении запасов, которые значительно сократились в результате конфликта в Иране, а также в усилении защиты британских военных объектов на Ближнем Востоке.

    Поставки вооружений в войска должны начаться в ближайшие месяцы и будут продолжаться в течение всего года. В марте и апреле ракеты LMM успешно перехватили более 100 беспилотников в ходе боевых действий в Иране.

    Во время конфликта Лондон не участвовал в американо-израильских ударах по иранской территории, однако активно отражал ответные атаки Тегерана.

    Контракт на производство боеприпасов заключен с компанией Thales, чье предприятие находится в Белфасте. Ракеты позиционируются как универсальное оружие, пригодное для запуска с комплексов ПВО Rapid Sentry и вертолетов Wildcat.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные летчики помогли отразить нападение Ирана на американские базы.

    В январе текущего года Соединенное Королевство перебросило истребители Typhoon в Катар для оборонительных целей.

    В прошлом году Лондон досрочно передал сотни зенитных ракет Martlet украинской армии.

    2 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил об опытном образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    «Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин Россия с этого рынка за последние десятилетия ушла», – сообщил руководитель компании ТАСС.

    Бадеха напомнил, что во времена Советского Союза отечественная промышленность успешно выпускала десятки тысяч подобных боевых машин. Сейчас проект Checkmate уверенно продвигается к завершению этапа постройки прототипа.

    Отвечая на вопрос, когда ждать поставки Су-75 Checkmate в войска, он добавил, что работы по созданию Checkmate на этапе постройки опытного образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время планирует вывести на стендовые испытания.

    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года. Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214.


    2 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    Одесский военком оказался известным мастером по наращиванию ресниц

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Одессы узнали в одном из сотрудников местного военкомата популярного мастера маникюра и наращивания ресниц, который после огласки попытался скрыть личность.

    Украинский военком Денис Олейник попытался скрыть профессиональную деятельность в интернете после того, как горожане опознали его на видео. Молодой человек на протяжении нескольких лет активно вел страницу в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), где публиковал результаты своей работы в сфере красоты, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Олейник занимался наращиванием ресниц, а также аппаратным маникюром и педикюром. В 2019 году он прошел профильное обучение в специализированной академии. На его аккаунт было подписано около 1,5 тыс. человек, оставлявших восторженные отзывы.

    После того как сообщество «Одесса INFO» опубликовало кадры с военкомом и его фотографии из личного блога, страница претерпела изменения. Владелец удалил снимки, на которых было видно лицо, и переименовал профиль, заявив, что он якобы принадлежит Юлии Никовой. Однако в старых публикациях остались фото настоящего владельца, включая снимок с дипломом об окончании курсов.

    Клиентки мастера высоко оценивали его навыки, оставляя восторженные реплики к фото с работами Олейника. Другие пользовательницы также отмечали качество услуг, подчеркивая, что пол мастера не имеет значения, если у него «золотые руки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего военкома Киева обвинили в организации побега экс-главы метрополитена. Одессит с цепью прогнал четверых сотрудников военкомата, загнав их обратно в микроавтобус. Военкомов в Одесской области ранили ножами при проверке документов.

    1 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы французского Бреста инициировали уголовное разбирательство в связи с задержанием в Атлантическом океане судна Tagor.

    Прокуратура французского города Брест открыла уголовное дело после перехвата в Атлантике танкера Tagor, который предположительно следовал из Мурманска, передает РИА «Новости».

    «Уголовное расследование было начато по обвинениям в непредъявлении доказательств принадлежности судна, отсутствии флага и отказе подчиниться требованиям», – заявил прокурор Стефан Келланберже.

    По данным надзорного ведомства, капитан судна якобы несколько раз проигнорировал указания военно-морских сил Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.

    По предварительным данным этим коммерческим транспортом управлял гражданин России.

    В Кремле сочли незаконными действия Парижа по задержанию танкера.

    2 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки на Харьковском направлении крушили ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцов, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Богодухова, Великого Бурлука и Лютовки, четверо из противников сдались в плен.

    «Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. В ходе стрелкового боя четверо украинских военнослужащих 58 омпбр ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что украинские операторы дронов атаковали собственных солдат, сложивших оружие, однако российские штурмовики смогли эвакуировать в тыловые районы пленных военнослужащих ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись на восьми участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Охримовка и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении бойцы «Севера» сражались с противником в районах Уланово, Новоивановки, Кияницы, Могрицы, Вольной Слободы, Степановки, Сновска, Бачевска, Марчихина Буда и посёлка Хотень.

    При этом в Шосткинском районе штурмовики ведут срелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке и окрестностях, а в Краснопольском районе –  между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих 58 омпбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» сообщили о воровстве украинских администраций в Сумской области. Инструкторы ВСУ насмерть забили мобилизованного под Сумами. Семьи украинских десантников обвинили командование ВСУ во лжи о местах гибели.

