УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

«По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.