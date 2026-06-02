Авиаудар Израиля унес жизни семьи из шести человек на юге Ливана

Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане

Tекст: Катерина Туманова

Ранее в понедельник Иран пригрозил отказаться от переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «чертовым психом» и обвинил его в неблагодарности. Он также затормозил осуществление плана Израиля по нанесению удара по Бейруту, пишет Axios.

Один американский чиновник сообщил, будто Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз о бомбардировке ливанской столицы приведет к дальнейшей изоляции Израиля во всем мире.

Трамп пытался убедить Нетаньяху в том, что американский лидер помог тому избежать тюрьмы, ссылаясь на его поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

«Да ты, черт тебя дери, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», – передал беседу двух политических товарищей один из информаторов издания.

Другой источник сказал, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого черта ты делаешь?»

Еще один источник указывал на то, что Трамп был обеспокоен убийством Израиля мирных жителей в Ливане, и возражал против того, чтобы израильтяне разрушали здания.

В итоге, по данным источника Axios в Израиле, страна не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Несмотря на несколько напряженных разговоров между Трампом и Нетаньяху, один из чиновников сказал, что это был один из худших разговоров с начала его второго президентского поста. После телефонного разговора Трамп написал в Truth Social об успешных переговорах с Ливаном и Израилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. В иранском парламенте поставили условие переговорам с США, а президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».