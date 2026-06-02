    2 июня 2026, 09:26 • Новости дня

    Новосибирский губернатор рассказал о получившей орден многодетной семье

    Травников назвал награжденную орденом семью Дерягиных примером для общества

    Tекст: Вера Басилая

    Семья Дерягиных из Новосибирской области получила орден «Родительская слава» за воспитание восьмерых детей и создание поселения многодетных семей «Семейная сказка», сообщил губернатор Андрей Травников.

    Травников в Max рассказал о Михаиле и Евгении Дерягиных, удостоенных ордена «Родительская слава». Он напомнил, что в понедельник президент России Владимир Путин вручил государственные награды родителям многодетных семей, и среди них оказалась семья из Новосибирской области.

    Губернатор подчеркнул: «Это событие наполнило искренней радостью всех, кто знаком с этой удивительной семьей, ведь за высокой наградой стоит большой родительский труд, ежедневная забота и настоящая гражданская позиция. Михаил Николаевич и Евгения Юрьевна – люди, чья жизнь стала примером служения семье, профессии и обществу».

    По его словам, глава семьи является кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом России и анестезиологом-реаниматологом Центра Мешалкина.

    Евгения Дерягина посвятила себя воспитанию восьмерых детей, домашнему очагу и милосердному служению. Супруги создали уникальное поселение многодетных семей «Семейная сказка», помогают ближним и ведут просветительские курсы при доме милосердия, прививая окружающим ценности сострадания, патриотизма и ответственности.

    Дети Дерягиных выбрали служение и социальные профессии: старшие сыновья занимаются пастырской и преподавательской деятельностью, дочери работают педагогом-психологом и медиком, один из сыновей проходит срочную службу.

    Президент России Владимир Путин наградил в Кремле многодетных родителей в Международный день защиты детей.

    Пресс-служба Кремля ранее сообщила о торжественном вручении 1 июня орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей.

    Президент Владимир Путин на церемонии награждения заявил о важности поддержки семей с детьми.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

    1 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    В России вырос интерес подростков к трудоустройству

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедший год число подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые искали работу, увеличилось на 16% и составило более 1,2 млн человек, следует из данных Аппарата детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне 1,1 млн, отметили в ведомстве. По данным Минтруда, в прошлом году свыше 630 тыс. молодых людей были трудоустроены через службу занятости во время каникул.

    «Действительно, видим у ребят большой интерес к получению профессии и заработку. И чтобы защитить их право на труд, внедряем стандарт трудоустройства подростков, который разработан совместно с бизнесом, специалистами, родителями и самими подростками и одобренный Минтрудом России», – заявили в аппарате омбудсмена. Также уже три года проводится всероссийский конкурс «Ответственное трудоустройство подростков».

    К участию в конкурсе приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, реализующие программы трудоустройства и профориентации, а также индивидуальные предприниматели и блогеры. Отмечается, что стремление детей работать находит поддержку и у родителей: согласно недавним исследованиям, 78% из них высказываются за трудоустройство подростков до 18 лет.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.
    Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

    31 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин торжественно вручит государственные ордена родителям из девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

    Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

    Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

    В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

    Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.

    31 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Обвиняемого в совращении школьницы в метро Москвы арестовали

    Tекст: Антон Антонов

    Фигурант уголовного дела о совращении несовершеннолетней в столичном метро отправлен в следственный изолятор, сообщил главк СК по Москве.

    «По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы опубликовали видеозапись с непристойным поведением мужчины по отношению к подростку. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла расследование этого инцидента под личный контроль.

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует девочку прямо в вагоне метро. Позднее стало известно, что задержан 29-летний мужчина. Школьнице, как сообщается, 13 лет.

    1 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака беспилотника на Геническ в преддверии Международного дня защиты детей, из-за которой погиб ребенок, стала очередным доказательством целенаправленного уничтожения мирного населения киевским режимом, который отметился кровавым жертвоприношением, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

    Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

    Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.

    1 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Пасечник назвал число ударивших по колледжу в Старобельске дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», – приводит пресс-служба Кремля слова Пасечника в ходе совещания в Кремле о мерах поддержки пострадавших и расследовании теракта.

    Глава ЛНР уточнил, что в момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, так как поначалу, возможно, был шок.

    «Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже», – подчеркнул Пасечник.

    Он добавил, что через полчаса к месту трагедии стали подходить неравнодушные люди и пытаться помогать. Спасательная операция длилась 45 часов.

    «За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. <...> Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали», – сообщил глава ЛНР.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. В ООН призвали  к независимому расследованию ударов ВСУ, а постпред Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    31 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Житель Турции ранил пять человек при попытке застрелить змею

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Шанлыурфа мужчина открыл огонь по змее из ружья, но ранил пять человек, включая троих детей, сообщает Trt Haber.

    В сельском районе Устунташ округа Сиверек хозяин одного из частных домов заметил змею и решил избавиться от нее с помощью зарегистрированного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt Haber.

    «В результате разлета дроби и осколков камней, отскочивших от земли, легкие ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое детей», – отмечается в сообщении.

    После получения информации о стрельбе на место происшествия были направлены сотрудники жандармерии. Также туда оперативно прибыли бригады скорой помощи для осмотра пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля жертвами вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше стали девять человек. В конце того же месяца пожилой мужчина из охотничьего ружья ранил пятерых посетителей госучреждений в Афинах. В начале мая в молдавском Кагуле подросток скончался от остановки сердца из-за случайного выстрела военнослужащего.

    30 мая 2026, 14:09 • Новости дня
    Пятилетний ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, сейчас он находится в больнице, сообщила прокуратура.

    Пятилетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на девятом этаже в Москве. Инцидент произошел в Студеном проезде.

    «Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома в Студеном проезде выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован. Предварительно, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, начата процессуальная проверка. В надзорном ведомстве призвали родителей не оставлять малышей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома. За несколько дней до этого на улице Чертановской шестилетний мальчик также выжил после падения из окна пятого этажа.

    А вот в Воронеже при падении с девятого этажа пятилетняя девочка  разбилась насмерть.

    31 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Суд арестовал тюменца за попытку изнасилования девочки в подъезде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает источник из зала суда.

    Решение об аресте мужчины, который силой затащил ребенка в парадную, вынес суд в Тюмени, передает РИА «Новости». Инцидент произошел накануне выходных и попал на записи камер видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как обвиняемый со спущенными штанами пытается занести девочку в дом. Ему помешали два оказавшихся рядом мальчика. Они позвали на помощь проходившую мимо женщину, которая сумела отбить пострадавшую.

    «Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года», – объявил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве отправил в следственный изолятор фигуранта дела о совращении школьницы в метро.

    В середине мая суд в Московской области арестовал напавшего с ножом на семилетнюю девочку злоумышленника.

    В марте правоохранители задержали жителя Владикавказа за сексуальные преступления против двоих мальчиков.

    30 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Минтруд анонсировал старт приема заявлений на семейную выплату

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С 1 июня работающие родители двоих и более детей смогут оформить возврат части уплаченного подоходного налога, сообщает пресс-служба Минтруда.

    Прием обращений от граждан стартует первого июня, сообщает официальный сайт Минтруда. Право на финансовую поддержку получат семьи со среднедушевым доходом ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Государство вернет разницу между уплаченным в 2025 году подоходным налогом и рассчитанным по ставке 6%.

    «Родители двух и более детей с первого июня до первого октября 2026 года смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты», – рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что подать документы можно через портал госуслуг или в отделениях Социального фонда.

    Мера поддержки распространяется на работающих по найму, служащих и индивидуальных предпринимателей. При расчете учитываются доходы от трудовой деятельности, однако стандартные и социальные налоговые вычеты не влияют на итоговую сумму. Рассмотрение документов займет до десяти рабочих дней.

    Ожидается, что новая программа охватит более четырех млн российских семей, где воспитываются почти 11 млн детей. При оценке нуждаемости применяется комплексный подход, аналогичный правилам назначения единого пособия, включая строгий учет недвижимого имущества и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о введении новой семейной выплаты.

    Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала данную меру поддержки более чем четырем миллионам российских семей.

    Социальный фонд России назначил старт приема заявлений на первое июня.

    30 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    В «Единой России» раскрыли детали новой семейной выплаты с 1 июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 июня работающие родители с двумя и более детьми получат возможность вернуть часть уплаченного подоходного налога при соблюдении критериев по доходу и имуществу.

    С 1 июня российские семьи смогут обратиться за новой мерой государственной поддержки. Заявление на налоговую выплату разрешат подать работающим гражданам, воспитывающим двух и более детей, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

    Ожидается, что новой льготой воспользуются более 4 млн семей, где воспитываются почти 11 млн детей. Сумма возврата составит десятки тысяч рублей для каждого трудоустроенного родителя.

    Инициатива была разработана по поручению президента России. ««Единая Россия» вместе с Правительством отработала это поручение в кратчайшие сроки. Быстрое принятие закона о семейной налоговой выплате обеспечила фракция «Единая Россия» в Государственной Думе», – подчеркнула парламентарий.

    Претендовать на средства можно, если среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, а имущество отвечает заданным критериям. Заявление подаётся на Госуслугах, в МФЦ или СФР с 1 июня по 1 октября. Деньги перечислят до конца октября 2026 года, что позволит снизить ставку уплаченного налога с 13% до 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на новую семейную выплату. Социальный фонд России напомнил о запуске данной меры поддержки с первого июня. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об охвате нововведением более четырех миллионов семей.

    31 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Ребенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь человек пострадали в ДТП с минивэном Mercedes-Benz в Тарумовском районе Дагестана, в результате аварии погиб семилетний мальчик, еще шесть человек получили травмы.

    Авария произошла вблизи села Кочубей, водитель минивэна не смог удержать машину на дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

    «Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в ведомстве.

    По информации Центра медицины катастроф, всего в ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых несовершеннолетние.

    Один ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Остальные шесть человек, включая четверых детей, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    2 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспомнив высказывания украинского коллеги Мельника о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, российский постпред при ООН Василий Небензя представил фотографии нескольких убитых при теракте ВСУ в Старобельске девушек и назвал, сколько каждой из них было лет.

    «Помнится, на прошлом заседании г-н Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие «взрослые люди» погибли в Старобельске и что это за «фейк». Вот фотографии этих взрослых людей: Елена Мартимьянова – 20 лет (совершеннолетняя, да), Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», – сказал дипломат в ходе выступления.

    Небензя подчеркнул, что цинизм, с которым Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит границы.

    Российский дипломат добавил, что письмо с фото будет направлено председателю заседания и распространено среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Генпрокурор Гуцан назвал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске.

    31 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Лантратова помогла семье оформить гражданство для приемной дочери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова оказала содействие супругам из Ярославля в получении российского гражданства для их приемного ребенка.

    Федеральный омбудсмен Яна Лантратова помогла семье из Ярославля оформить российское гражданство для их приемной дочери, передает РИА «Новости». Супруги хотели удочерить девочку, оставшуюся без попечения родителей.

    «Ольга К. из Ярославля вместе с супругом взяла под опеку маленькую девочку. Она осталась без родителей. Семья хотела не только воспитывать ребёнка, но и оформить удочерение», – сообщила омбудсмен.

    Биологическая мать девочки, имевшая гражданство России, исчезла вскоре после родов, а данные об отце отсутствовали. Из-за пустых граф в свидетельстве о рождении возникли проблемы с оформлением бумаг. Самостоятельно разобраться в противоречиях законодательства семье не удалось, после чего они обратились за помощью.

    Аппарат уполномоченного направил запрос в управление МВД по Ярославской области. Сотрудники миграционной службы подтвердили право ребенка на гражданство по рождению. В итоге документы были официально оформлены, а соответствующая отметка появилась в свидетельстве о рождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омбудсмен Яна Лантратова обратилась в МВД для урегулирования статуса пребывания казахстанского блогера в России.

    В апреле у россиян появилась возможность электронного подтверждения гражданства ребенка по рождению.

    В феврале сотрудники правоохранительных органов оказали поддержку пожилой женщине из Казахстана в оформлении российского паспорта.

