Новосибирский губернатор рассказал о получившей орден многодетной семье

Травников назвал награжденную орденом семью Дерягиных примером для общества

Tекст: Вера Басилая

Травников в Max рассказал о Михаиле и Евгении Дерягиных, удостоенных ордена «Родительская слава». Он напомнил, что в понедельник президент России Владимир Путин вручил государственные награды родителям многодетных семей, и среди них оказалась семья из Новосибирской области.

Губернатор подчеркнул: «Это событие наполнило искренней радостью всех, кто знаком с этой удивительной семьей, ведь за высокой наградой стоит большой родительский труд, ежедневная забота и настоящая гражданская позиция. Михаил Николаевич и Евгения Юрьевна – люди, чья жизнь стала примером служения семье, профессии и обществу».

По его словам, глава семьи является кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом России и анестезиологом-реаниматологом Центра Мешалкина.

Евгения Дерягина посвятила себя воспитанию восьмерых детей, домашнему очагу и милосердному служению. Супруги создали уникальное поселение многодетных семей «Семейная сказка», помогают ближним и ведут просветительские курсы при доме милосердия, прививая окружающим ценности сострадания, патриотизма и ответственности.

Дети Дерягиных выбрали служение и социальные профессии: старшие сыновья занимаются пастырской и преподавательской деятельностью, дочери работают педагогом-психологом и медиком, один из сыновей проходит срочную службу.

Президент России Владимир Путин наградил в Кремле многодетных родителей в Международный день защиты детей.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила о торжественном вручении 1 июня орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей.

Президент Владимир Путин на церемонии награждения заявил о важности поддержки семей с детьми.