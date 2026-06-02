Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 580 долларов

Торги на лондонской бирже ICE во вторник продемонстрировали спад стоимости ресурса примерно на 2%, передает РИА «Новости».
Ближайшие фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 577,3 доллара за тыс. кубометров. Утром показатель находился вблизи 581 доллара.
В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов. Максимум был зафиксирован 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров.
Рекордный скачок произошел, когда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов.
Абсолютный исторический максимум стоимости ресурса наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Подобных высоких показателей не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая стоимость европейского газа на биржевых торгах приблизилась к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.
Неделей ранее европейские котировки на голубое топливо опустились ниже данного уровня.
В середине прошлого месяца цена июньских фьючерсов поднялась выше 612 долларов за тысячу кубометров.