    2 июня 2026, 06:40 • Новости дня

    Пилоты ВВС Тайваня погибли при крушении учебно-тренировочного самолета Т-34

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли во вторник при выполнении тренировочного полета на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе острова, говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

    Два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли при выполнении тренировочного полета на юго-западе острова, передает РИА «Новости».

    Инцидент случился во вторник на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн.

    Учебно-тренировочный самолет Т-34 пилотировали подполковники Лу и Го. Утром они выполняли учебную задачу по имитации полета при отказе двигателя. «Самолет разбился примерно в 8.00 (3.00 мск) в северной части взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли оба пилота», – говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

    Для расследования причин аварии военно-воздушные силы острова создали специальную оперативную группу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая тайваньские военные зафиксировали вблизи острова девять воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь выступил категорически против продажи американского оружия Тайбэю.

    Президент США Дональд Трамп приостановил поставки вооружения тайваньской стороне на сумму 12 млрд долларов.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

    30 мая 2026, 11:59 • Новости дня
    National Review: Зеленский сделал ставку на национал-радикалов из-за нехватки людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от украинских ультранационалистов, что демонстрирует отчаянную нехватку человеческих ресурсов и растущее влияние радикальных группировок на Украине.

    Публичное чествование Владимиром Зеленским лидеров радикальных движений указывает на усиление контроля ультранационалистов над государственным аппаратом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский журнал National Review. Подобные шаги вызваны серьезным кадровым голодом в стране.

    «Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», – комментирует автор статьи участие политика в перезахоронении одного из лидеров запрещенной в России террористической организации ОУН Андрея Мельника.

    Журналист подчеркивает, что из-за невозможности мобилизовать покинувших страну граждан Киев вынужден опираться на радикальные фракции, обещая им «чистую» страну. При этом Мельник, почести которому отдавал украинский лидер, отличался еще более экстремистскими взглядами, чем Степан Бандера.

    В публикации отмечается, что подобные действия создают зловещую картину и накладывают негативный отпечаток на международную репутацию государства. Состоявшееся перезахоронение уже вызвало резкое осуждение со стороны Польши и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, останки лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине. Министерство иностранных дел Израиля осудило планы киевских властей устроить государственную церемонию. Российские дипломаты вызвали посла Люксембурга в Москве для выражения решительного протеста.

    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    30 мая 2026, 11:06 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды

    Пленный ВСУ пожаловался на нехватку продуктов и сухой одежды в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный боец ВСУ пожаловался на голод в украинской армии, по его словам украинские военнослужащие из-за дефицита продовольствия вынуждены выживать, питаясь лишь несколькими печеньями в день и запивая их чаем.

    Пленный боец 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов поделился с ТАСС подробностями тяжелых условий службы. По его словам, на позициях солдаты столкнулись с острой нехваткой еды и базовых вещей.

    «Когда отправили на позицию, у нас вообще ничего не было. У меня там кофе, чай, сухой спирт были. У товарища оказались печеньки и из сухпайков паштеты. Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», – рассказал пленный.

    Кроме проблем с питанием, военнослужащие страдали от отсутствия сухой экипировки. Кадунов отметил, что ему и его сослуживцам приходилось постоянно находиться в мокрой и грязной одежде, так как сменных вещей не выдавали.

    Месяцем ранее Кадунов рассказал о создании украинцами группировок для расправы над сотрудниками военкоматов. До этого другой украинский военнопленный Александр Кучинский признался в употреблении комбикорма для свиней из-за полного отсутствия провизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины официально подтвердило перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    30 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 16,5 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 млрд злотых (около 16,5 млрд долларов), сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о рекордных инвестициях в оборонный сектор, передает РИА «Новости». По его словам, масштабные сделки заключены в рамках европейской программы кредитования SAFE.

    «60 млрд злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польского группы вооружений. Все это за один день в рамках контрактов, заключаемых на вооружение для Войска польского», – написал глава ведомства.

    Завод Stalowa Wola произведет боевые машины пехоты Borsuk, технику дистанционного минирования BAOBAB и различные артиллерийские системы. Также стороны договорились о рефинансировании поставок бронетранспортеров Rosomak и машин сопровождения гаубиц К9. На предприятии DEZAMET выпустят артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

    Программа Евросоюза SAFE предоставляет странам долгосрочные займы под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры. Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор. Страна является крупнейшим бенефициаром механизма и получит около 43,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил получение этих военных кредитов вопреки президентскому вето.

    В начале мая глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш анонсировал создание самой сильной армии в Европе к 2030 году.

    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


    30 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке боевых подводных дронов альянса AUKUS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники оборонного альянса AUKUS ведут активную работу над современными роботизированными системами, которые начнут поступать на вооружение союзных флотов в следующем году, сообщили в военном ведомстве США.

    Вашингтон, Лондон и Канберра проектируют новые автономные субмарины в рамках оборонного партнерства AUKUS. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет отметил высокую значимость этой инициативы, передает «Интерфакс».

    «Знаковый проект даст целый набор легко адаптирующихся, готовых к разнообразным миссиям безэкипажных подводных аппаратов, спроектированных для поддержки миссий под водой и сохранения наших коллективных преимуществ на море», – подчеркнул шеф Пентагона.

    Министр обороны Британии Джон Хили добавил, что разрабатываемые системы слежения и вооружения позволят эффективнее защищать подводные коммуникации. Ожидается, что новые дроны будут применяться для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов.

    Первые аппараты пополнят арсенал трех стран к 2027 году. Программа реализуется как часть второго компонента соглашения, направленного на развитие передовых военных технологий.

    Напомним, оборонное партнерство AUKUS было сформировано Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года. Его задачей стороны обозначили укрепление безопасности и оборонное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы США проводят испытания по совместному использованию мини-субмарин и подводных беспилотников.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске появления американского ядерного оружия на австралийской территории из-за партнерства AUKUS. До этого Пентагон запланировал осенний пересмотр военного альянса AUKUS.

    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    30 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Индия договорилась о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos во Вьетнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия заключила с Вьетнамом соглашение о поставках ракет BrahMos, производимых на российско-индийском совместном предприятии BrahMos Aerospace, заявил заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Заместитель министра обороны республики Раджеш Кумар Сингх сообщил о заключении сделки на международном форуме в Сингапуре, передает ТАСС. По его словам, документ уже утвержден сторонами.

    «Что касается Вьетнама, насколько я понимаю, соглашение уже подписано. Возможно, об этом еще не говорилось публично, но подписи уже поставлены», – сказал он. Сингх подчеркнул готовность делиться передовыми технологиями с дружественными государствами.

    Представитель ведомства добавил, что перечень получателей вооружений формируется совместно с дипломатами. Индия намерена продавать современное оружие исключительно союзникам, исключая передачу технологий потенциальным противникам.

    Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos разработана индийскими специалистами совместно с российским НПО машиностроения. Первое испытание прошло в 2001 году. Ранее экспортные контракты на поставку этих систем были подписаны с Филиппинами и Индонезией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индонезия заключила с Индией контракт на поставку этих сверхзвуковых ракет.

    Осенью прошлого года индийские военные испытали модернизированную версию боеприпаса с увеличенной до 800 километров дальностью полета.

    Ранее интерес к покупке данного вооружения выразили представители пятнадцати государств.

    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

