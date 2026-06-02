Пилоты ВВС Тайваня погибли при крушении учебно-тренировочного самолета Т-34

Два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли при выполнении тренировочного полета на юго-западе острова, передает РИА «Новости».
Инцидент случился во вторник на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн.
Учебно-тренировочный самолет Т-34 пилотировали подполковники Лу и Го. Утром они выполняли учебную задачу по имитации полета при отказе двигателя. «Самолет разбился примерно в 8.00 (3.00 мск) в северной части взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли оба пилота», – говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.
Для расследования причин аварии военно-воздушные силы острова создали специальную оперативную группу.
