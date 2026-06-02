Кнайсль посоветовала США беспроигрышный путь к миру на Ближнем Востоке

Tекст: Катерина Туманова

Дипломат отметила, что Тегеран стремится заключить соглашение по судоходству через Ормузский пролив, аналогичное конвенции о статусе Босфора и Дарданелл.

«(Президент США Дональд) Трамп говорит об обогащении урана, но дело все в Ормузском проливе. В первую очередь США должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан. <...> Это мой главный совет», – поделилась Кнайсль с РИА «Новости» кулуарах Мастерской новых медиа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал незамедлительно передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран Ирана для уничтожения. Политик заявлял, что новая сделка с Тегераном практически согласована.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали атаковать иранские объекты, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры завершились безрезультатно, а американские силы начали блокаду портов республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Позже он объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».