  • Новость часаФСБ раскрыла масштабный взлом спецслужбами Запада смартфонов чиновников России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пересборка карьеры упростила поиск работы в России
    Путин заявил о новом уровне конфликта на Украине после удара по Старобельску
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    За неделю от ударов ВСУ погибли 35 мирных жителей России
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    Европа проиграла Азии борьбу за сжиженный природный газ
    2 июня 2026, 02:14 • Новости дня

    Кнайсль посоветовала США беспроигрышный путь к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    Для стабилизации ситуации в Персидском заливе американским войскам необходимо немедленно остановить нанесение ракетных ударов по иранской и ливанской территориям, поделилась рекомендацией бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    Дипломат отметила, что Тегеран стремится заключить соглашение по судоходству через Ормузский пролив, аналогичное конвенции о статусе Босфора и Дарданелл.

    «(Президент США Дональд) Трамп говорит об обогащении урана, но дело все в Ормузском проливе. В первую очередь США должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан. <...> Это мой главный совет», – поделилась Кнайсль с РИА «Новости» кулуарах Мастерской новых медиа.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал незамедлительно передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран Ирана для уничтожения. Политик заявлял, что новая сделка с Тегераном практически согласована.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали атаковать иранские объекты, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры завершились безрезультатно, а американские силы начали блокаду портов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Позже он объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома
    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиабаза американских вооруженных сил оказалась под ответным ударом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщили в самой КСИР.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении авиабазы, с территории которой ранее был совершен налет на иранский остров Сирик, передает ТАСС.

    «В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», – говорится в заявлении КСИР.

    Перед этим Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении локальной операции на выходных. Американские военные атаковали радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции из-за бомбардировок объекта около Бендер-Аббаса. Министр финансов США Скотт Бессент назвал все действия Вашингтона в отношении Ирана исключительно оборонительными.

    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Трамп начал набирать вес
    Трамп начал набирать вес
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действующий глава Соединенных Штатов успешно прошел комплексное медицинское обследование, продемонстрировав отличные физические и умственные показатели, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные исследований врачей. Однако ему прописана диета из-за набранных за год шести килограммов.

    Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности, заявил лечащий врач американского лидера Шон Барбабелла, передает Associated Press. Осмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

    Политик прошел компьютерную томографию, проверку сердца, онкологические скрининги и другие тесты у 22 профильных специалистов. После трехчасовых процедур сам глава государства назвал результаты идеальными.

    В опубликованном отчете отмечается, что вес Трампа достиг 108 килограммов, увеличившись на шесть килограммов с прошлого года. Специалисты посоветовали ему скорректировать диету и больше двигаться, подчеркнув при этом превосходный уровень его когнитивных функций.

    79-летний президент набрал максимальные 30 баллов в Монреальском когнитивном тесте, проверяющем память и внимание. Стоит отметить, что на момент вступления в должность республиканец был старше своего предшественника Джо Байдена, которого ранее неоднократно критиковал за проблемы со здоровьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Белый дом опубликовал нормальные результаты магнитно-резонансной томографии американского лидера.

    Год назад врач Шон Барбабелла также подтвердил полную готовность президента к выполнению государственных обязанностей. По итогам того же медобследования терапевт администрации отметил отсутствие у политика признаков депрессии.

    Комментарии (7)
    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро объявил о решении созвать внеочередную встречу Совета Безопасности ООН.

    Дипломат сделал это заявление во время выступления в эфире телеканала BFMTV, осудив активность израильских войск, передает ТАСС.

    «Я потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН, – сказал министр. – Ничто не может оправдать продолжение военной операции Израиля в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

    По мнению руководителя министерства, израильское руководство совершает огромную ошибку, отказываясь прекращать боевые действия в соседней стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию в Ливане.

    Несколькими днями ранее израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил право еврейского государства на самооборону.

    Комментарии (2)
    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

    Комментарии (5)
    31 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Парламент Ирана объявил Тегеран победителем в противостоянии с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии с США.

    Представители иранского парламента уверены в триумфе своего государства, передает РИА «Новости». Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи подчеркнул особый статус страны после недавних событий.

    «Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать. С победившей стороной не обращаются как с проигравшей», – заявил политик.

    Обострение ситуации произошло 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. Жертвами ударов стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны договорились о прекращении огня, однако переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Возобновление активных боевых действий пока не фиксировалось. При этом Соединенные Штаты инициировали блокаду портов исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем.

    Посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур сообщил о провале Соединенных Штатов на поле боя.

    Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о недостижении Вашингтоном поставленных военных целей.

    Комментарии (10)
    31 мая 2026, 04:29 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.

    На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    Комментарии (2)
    1 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон окончательно уступил в ближневосточном противостоянии с Тегераном, что свидетельствует о неуклонном снижении американского влияния в условиях формирующегося многополярного мира, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

    Выступая на шестом международном экспертном форуме «Россия – Ближний Восток», Борисенко подчеркнул этот факт. «Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что глобальное влияние Соединенных Штатов продолжит стремительно падать. По его словам, текущая ситуация на Ближнем Востоке служит ярким подтверждением ослабления гегемонии Вашингтона на мировой арене.

    «Как нам представляется, в многополярном мире влияние США будет неуклонно уменьшаться. Мы это видим уже сейчас на примере конфликта с Ираном», – сказал он.

    Одновременно Москва выразила надежду на продолжение переговорного процесса для нормализации двусторонних отношений. Борисенко отметил необходимость сохранения ситуации в политико-дипломатическом русле, чтобы избежать срыва диалога и возвращения к открытому военному противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил о поражении США в недавнем конфликте.

    Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении противостояния с Тегераном. При этом вооруженные силы Исламской республики пригрозили открытием новых фронтов в случае повторной американской агрессии.

    Комментарии (11)
    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Омана предупредили о морской мине в Ормузском проливе

    Центр морской безопасности Омана предупредил о мине в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Морская мина, предположительно, обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, заявил центр морской безопасности Омана.

    Центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве, в связи с с обнаружением плавающего объекта, который, предположительно, является морской миной, к западу от зоны прибрежного движения в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Ситуация разворачивается на фоне напряженности в регионе. Президент США  ранее пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по иранской проблеме. Он уточнил, что стороны пока не согласовали ядерную программу и открытие пролива, хотя остальные разногласия уже урегулированы.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Президент Соединенных Штатов заявил о скором открытии данного маршрута.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в акватории Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 17:14 • Новости дня
    NYT: Трамп усомнился в способности Вэнса стать его преемником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой своего преемника, сомневаясь в политических способностях нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщила газета New York Times.

    Президент США до сих пор не принял решение о том, кто станет его политическим наследником, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. Американский лидер выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов взять на себя эту роль.

    «Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», – отмечает издание. В частных беседах глава государства регулярно интересуется мнением окружающих о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио, подчеркивая, что пока не поддерживает ни одного из них.

    В кулуарах президент США часто сравнивает достижения Вэнса со своими собственными, указывая, что тот не выигрывал сложные выборы без его поддержки. Президент также критикует частые отпуска вице-президента и его поведение в социальных сетях. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс даже рекомендовала Вэнсу ограничить активность в интернете.

    Несмотря на критику, многие союзники президента США по-прежнему считают Вэнса наиболее вероятным кандидатом на роль лидера партии. Однако для выдвижения на выборах 2028 года ему необходимо сохранить доверие действующего президента. Среди других потенциальных преемников американский лидер якобы называл министра финансов Скотта Бессента и экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

    В августе прошлого года президент США назвал Джей Ди Вэнса наиболее вероятным преемником.

    Позже госсекретарь США Марко Рубио предсказал выдвижение вице-президента на следующих выборах.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о сопротивлении вашингтонских элит лидерству Вэнса.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tasnim: Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

    «Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

    Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Трамп заявил об идеальных результатах теста на когнитивные способности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что показал на медосмотре очень хорошие результаты, он в четвертый раз без ошибок прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о превосходных итогах планового медосмотра, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что в очередной раз безупречно прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности.

    «Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что выпущенные, оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 баллов из 30, что считается признаком крайне высокого уровня интеллекта», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Глава государства добавил, что проходит подобное тестирование уже в четвертый раз. Все попытки оказались абсолютно успешными: политик дал 120 правильных ответов на 120 заданных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ сообщили об отличных физических и умственных показателях действующего главы государства.

    Годом ранее терапевт Белого дома подтвердил нормальное состояние когнитивных функций политика по итогам медобследования.

    Врач Шон Барбабелла отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 23:29 • Новости дня
    Военные США нанесли удар по судну в Оманском заливе ракетой Hellfire

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло удар по сухогрузу под флагом Гамбии в Оманском заливе, так как судно проигнорировало предупреждения и попыталось прорвать морскую блокаду Ирана.

    «Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт», – говорится в заявлении CENTCOM.

    По заявлению американских военных, торговое судно Lian Star получило более 20 предупреждений. Поскольку экипаж отказался подчиниться требованиям, летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, передает РИА «Новости».

    Всего в рамках поддержания режима изоляции американские подразделения уже вывели из строя пять коммерческих кораблей. При этом 116 судов были перенаправлены по другим маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об инциденте в Оманском заливе сообщало Associated Press. В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    В апреле американский эсминец захватил иранский торговый корабль в Оманском заливе.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    США вывели из строя пытавшийся прорвать блокаду сухогруз в Оманском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов вывели из строя грузовое судно под флагом Гамбии, которое проигнорировало предупреждения и попыталось войти в заблокированную гавань Ирана, сообщает Associated Press.

    Американские военные пресекли попытку прорыва морской блокады, передает РИА «Новости». «Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт... Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе», – цитирует агентство сообщение Associated Press.

    В настоящее время поврежденный корабль продолжает дрейфовать в водах залива. Отмечается, что представители вооруженных сил Соединенных Штатов не поднимались на борт остановленного судна.

    В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    Позже военные США уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генпрокурор указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске
    Беспилотники ВСУ дважды за день атаковали школу в Запорожской области
    Россия потребовала допуска к расследованию инцидента с дроном в Румынии
    Названо самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО
    ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго
    Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане
    Москвича оштрафовали за шпионскую камеру на экзамене ГИБДД