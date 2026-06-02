Трамп объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели»

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня я разговаривал с Биби Нетаньяху и попросил его не участвовать в крупном рейде на Бейрут, Ливан. Он развернул свои войска. Спасибо, Биби! У меня также был разговор с представителями лидеров «Хезболлы», и они согласились прекратить огонь по Израилю и его солдатам. Аналогичным образом Израиль согласился прекратить огонь по ним. Давайте посмотрим, как долго это продлится – надеюсь, это будет длиться вечно!» – написал он.

Кроме того, 1 июня Трамп заявил телеканалу CNBC, что собирается спросить Нетаньяху, «что происходит в Ливане». Иран не уведомлял американского президента о выходе из переговоров, поэтому Трамп заявил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена «в течение следующей недели», передает ABC News.

Трамп заявил телеканалу, что, по его мнению, он сможет достичь соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива «в течение следующей недели».

По словам президента, проблема заключалась в том, что иранцы были недовольны нападениями Израиля на Ливан, а когда он поговорил с «Хезболлой» и сказал, что стрельба запрещена, а потом поговорил с Биби, повторив то же самое о запрете стрельбы, обе стороны прекратили стрелять друг в друга.

Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть «даже лучше, чем военная победа».

Что касается сроков завершения и согласования меморандума о взаимопонимании по возобновлению работы пролива, Трамп сказал: «Думаю, речь идет о следующей неделе».

Он сказал, что пока договоренности нет, потому что «мне еще нужно набрать несколько очков», сказал он, отметив, что переговоры с Ираном продолжаются» «быстрыми темпами».

