В иранском парламенте поставили условие переговорам с США

Tекст: Катерина Туманова

«В беседе с моим братом Набихом Берри, спикером парламента Ливана, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс переговоров, но и выступим против режима. Да здравствует сопротивление! Да здравствует защита родины! Да здравствует братство двух народов Ирана и Ливана!» – сказано в сообщении Telegram-канала Галибафа.

Ранее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.



