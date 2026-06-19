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    19 июня 2026, 19:04 • Новости дня

    «Молодая Гвардия Единой России» организовала акции ко Дню медицинского работника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители «Молодой Гвардии Единой России» организовали серию всероссийских акций, приуроченных к профессиональному празднику врачей.

    Волонтеры посетили госпитали и поликлиники, чтобы лично выразить признательность специалистам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель организации Антон Демидов подчеркнул, что медики каждый день стоят на страже человеческой жизни. «Они держат руку на пульсе и не имеют права на ошибку. Их труд – самый тяжёлый, самый ответственный и самый нужный. «Молодая Гвардия Единой России» выражает глубочайшую благодарность всем медицинским работникам», – заявил он.

    В Донецке для специалистов подготовили концертную программу, а в Луганске врачам детской больницы подарили цветы. Московские активисты навестили сотрудников центра имени Приорова, в Новосибирске поздравили коллектив больницы № 20. В Ялте прошел мастер-класс по оказанию первой помощи.

    Казанские молодогвардейцы вручили коллективу седьмой городской больницы торт со словами поддержки. Руководитель местного отделения Риф Хуснутдинов пояснил, что молодежь решила отблагодарить работников здравоохранения за их кропотливую работу и ежедневную помощь людям. Праздничные визиты также состоялись в Иркутске, Чебоксарах и Туле.

    В прошлом году активисты МГЕР провели аналогичные праздничные акции в честь врачей.

    В апреле текущего года президент России Владимир Путин открыл новые модульные приемные отделения скорой помощи.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели 18 медицинских работников в прифронтовых районах.

    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

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    19 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты более чем 363 тыс. россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала июня новую семейную налоговую выплату оформили сотни тысяч граждан страны, воспитывающих в общей сложности более 845 тыс. детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Семейная налоговая выплата уже назначена более чем 363,7 тыс. россиян, сообщил он, передает РИА «Новости».

    «Выплаты уже назначены 363,7 тыс. граждан, которые воспитывают более 845 тыс. детей», – заявил Котяков.

    Ранее Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на семейную выплату с 1 июня.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможности получения этих средств более чем 4 млн российских семей.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении данного налогового возврата в конце прошлого года.

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    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    19 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Набиуллина объяснила отсутствие на ПМЭФ простудой и потерей голоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что не смогла посетить мероприятия Петербургского международного экономического форума из-за болезни.

    Она отметила, что столкнулась с простудой и потерей голоса, передает РИА «Новости».

    «Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос», – рассказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

    Руководитель регулятора также выразила признательность всем, кто искренне переживал за состояние ее здоровья в этот период.

    Напомним, перед началом Петербургского международного экономического форума Центробанк сообщил об уходе Набиуллиной на больничный.

    Позже из-за состояния здоровья глава регулятора пропустила конференцию НАУФОР.

    В середине июня Банк России анонсировал возвращение председателя к работе.

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    19 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Евросоюза добиться капитуляции России

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение европейских лидеров пролонгировать ограничительные меры сразу на 12 месяцев свидетельствует о намерении Запада добиться поражения Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил новые шаги Брюсселя как сигнал об усилении давления. Министр подчеркнул, что изменение сроков действия рестрикций демонстрирует серьезность намерений европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции. Ранее ограничительные меры традиционно продлевались на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза договорились продлить антироссийские санкции сразу на 12 месяцев.

    Месяцем ранее европейские чиновники рассматривали возможность изменения сроков утверждения ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

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    19 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили 76 беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налет украинских дронов на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По его словам, только на ближнем рубеже зенитчики перехватили и уничтожили 76 вражеских беспилотников.

    «Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – написал Собянин в Max.

    Накануне Министерство обороны России сообщило о перехвате 555 украинских беспилотников.

    Мэр столицы заявил о повреждении здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

    В марте текущего года системы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к городу дрона.

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    19 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Мадагаскар назвал Россию рычагом повышения национальной безопасности

    Глава МИД Мадагаскара Ндьяй назвала Россию рычагом повышения безопасности страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешнеполитического ведомства Мадагаскара Алис Ндьяй высоко оценила роль Москвы в укреплении суверенитета африканской республики.

    Соответствующее заявление дипломат сделала на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

    «Россия – это рычаг развития для экономики, для повышения нашей национальной безопасности», – подчеркнула министр.

    Ндьяй также добавила, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие государств в приоритетных сферах. В частности, речь шла о развитии партнерства в сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, образовании и добыче полезных ископаемых.

    В конце мая власти Мадагаскара заявили о создании совместной экономической зоны с Россией.

    В апреле российская сторона передала африканской республике пакет военной помощи.

    В феврале лидеры двух государств обсудили в Кремле актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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    19 июня 2026, 15:18 • Новости дня
    Решение Центробанка по ставке резко снизило российский рынок акций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индекс Мосбиржи заметно снизился из-за слабого уменьшения ключевой ставки Центробанком.

    К середине дня пятницы индекс Мосбиржи потерял 1,33%, опустившись до отметки 2408,84 пункта, хотя до этого показывал небольшой рост, передает РИА «Новости».

    «Российские фондовые индексы в пятницу, 19 июня, отреагировали резким падением на снижение ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов – до 14,25%, вместо ожидаемых рынком 50 базисных пунктов», – рассказал аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин.

    Эксперты отмечают, что дополнительное давление на котировки оказывают дешевеющая нефть, крепкий рубль и расширение санкционных угроз. Ограничения США и ЕС негативно сказываются на бумагах транспортных и нефтегазовых компаний. В лидерах падения оказались акции «Самолета», потерявшие более 7%, а также бумаги «Мечела» и «Русала».

    На фоне общего снижения выделяются акции ЮГК, подорожавшие на 4,18%. Это произошло после того, как компания «БТС – Мост Холдинг» приобрела госпакет предприятия на аукционе за 93,2 млрд рублей. Аналитики прогнозируют возможное тестирование рынком уровня 2370 пунктов, однако не исключают стремительного отскока при появлении позитивных новостей.

    Напомним, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

    Росимущество утром в пятницу начало процедуру реализации активов золотодобывающей группы «Южуралзолото».

    Российская национальная валюта заметно укрепилась на Московской бирже после оглашения решения регулятора.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    19 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    Набиуллина назвала варианты решения по ключевой ставке

    Набиуллина: ЦБ предметно рассматривал три варианта решения по ключевой ставке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пятницу Банк России детально изучил три возможных сценария изменения ключевой ставки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

    Регулятор выбирал между сохранением текущего показателя и его снижением на 0,25 или 0,5 процентного пункта, передает РИА «Новости».

    «В этот раз очень предметно рассматривались варианты ставки – 14,5% оставить, 14,25% и снизить до 14% ровно», – заявила Набиуллина.

    Напомним, пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.

    В апреле регулятор опустил этот показатель до 14,5%.

    Глава ведомства Эльвира Набиуллина объяснила необходимость замедления экономического роста высокой инфляцией.

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    19 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц запутался в рассуждениях о переговорщике от Евросоюза с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал противоречивые заявления о том, кто должен представлять Европейский союз на возможных мирных переговорах с Москвой.

    По итогам саммита Евросоюза Мерц заявил о необходимости начала переговоров с Москвой, передает ТАСС. «Сигнал России ясный: сейчас настало время вступить в серьезные переговоры», – сказал глава немецкого правительства.

    Политик отметил, что мирное урегулирование должно обсуждаться с участием Украины, России, Европы и США. При этом вопрос о том, кто именно будет выступать от лица европейских стран, он назвал второстепенным, предложив сначала согласовать суть переговорного процесса.

    Мерц также подчеркнул, что по инициативе Киева ключевую роль в процессе должна играть «евротройка» в лице Германии, Британии и Франции. Он напомнил о значительном объеме военной помощи, которую эти страны оказывают украинской стороне, добавив, что к обсуждению планируется привлечь Италию, Польшу и другие государства ЕС.

    Вместе с тем канцлер заявил, что европейские лидеры не должны прямо сейчас определять своих представителей, а глава Евросовета Антониу Кошта сыграет важную роль в этом процессе. По словам Мерца, окончательное решение о составе переговорщиков остается за Украиной, а Евросоюз выступает не нейтральным посредником, а союзником Киева.

    Ранее Мерц заявил о готовности европейских стран к мирным переговорам с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для мирных инициатив.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить главу немецкого правительства главным переговорщиком от Евросоюза.

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