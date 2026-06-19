Мерц запутался в рассуждениях о переговорщике от Евросоюза с Россией

Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

Tекст: Алёна Задорожная

«Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

«В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

«Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

«Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

«Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

«Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

«Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.