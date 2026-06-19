  • Новость часаТрамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Проросийский бунт» в Европарламенте душат в зародыше
    Речь министра образования Эстонии на русском языке возмутила учителей
    Султан Брунея лично прилетел за штурвалом самолета на саммит в Казань
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
    19 июня 2026, 16:58 • Новости дня

    Минэнерго взяло под контроль обеспечение России топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обеспечение внутреннего рынка топливом непрерывно контролируется Министерством энергетики, сообщили в правительстве России.

    Накануне вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, передает РИА «Новости».

    «Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем министерства энергетики. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке», – отметили в кабмине.

    По итогам заседания Новак дал поручение профильным ведомствам. Им предстоит тщательно проанализировать ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты в стране.

    Ранее участники совещания у вице-премьера Александра Новака представили комплекс шагов по приоритетному обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами.

    Заместитель председателя правительства инициировал создание детальной прогностической модели российского топливного рынка.

    Ранее Министерство энергетики заявило о полной готовности отрасли к периоду сезонного роста спроса на бензин.

    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

    Комментарии (8)
    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

    Комментарии (14)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

    Комментарии (3)
    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

    Комментарии (12)
    18 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей

    Файзуллин: Размер ипотечной ставки будет зависеть от количества детей в семье

    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательные параметры обновленной семейной ипотеки, ставка по которой будет зависеть от количества детей, планируется утвердить уже в эту пятницу, 19 июня, сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.

    Файзуллин рассказал о скором принятии решения по дифференцированным ставкам семейной ипотеки, передает РИА «Новости». До 1 июля Минфин и Минстрой должны были подготовить предложения о зависимости процента от количества детей.

    «Основной принцип – чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего. И у них будет самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше. С одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», – отметил глава ведомства.

    Министерство выступает за снижение ставок, так как это положительно влияет на строительную отрасль, продажи недвижимости и развитие градостроительного потенциала. Ранее заместитель министра Никита Стасишин уточнял, что новые правила программы будут объявлены после 1 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин анонсировал публикацию новых правил семейной ипотеки после 1 июля.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки к этой дате.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил повышение лимита по данной программе с 6 до 8 млн рублей.


    Комментарии (3)
    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

    Комментарии (3)
    18 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Росатом и Египет договорились о строительстве центра ядерной медицины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская госкорпорация «Росатом» и египетское управление здравоохранения договорились о совместном строительстве современного высокотехнологичного медицинского объекта на территории республики.

    Соответствующее соглашение подписали накануне компания «Росатом технологии сооружения» и управление здравоохранения арабской республики, передает ТАСС.

    «17 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Росатом технологии сооружения» (ООО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и управлением здравоохранения Египта. Документ закрепляет намерение совместно работать по проекту сооружения в стране центра ядерной медицины», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН.

    Госкорпорация с помощью сказок рассказала на ПМЭФ о технологиях продления жизни.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Захарова заявила о надеждах на возобновление проектов на Каспии

    Захарова: Россия ждет возобновления пятисторонних проектов на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия надеется на возобновление реализации намеченных шагов в Каспийском регионе после достижения соглашения между Ираном и США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, после подписания сторонами конфликта достигнутых договоренностей, прикаспийские государства – в частности Иран, Казахстан, Туркмения, Россия и Азербайджан – смогут возобновить реализацию на Каспии ранее намеченных совместных шагов в пятистороннем формате в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, включая и меры по обеспечению комплексной безопасности региона», – сказала представитель дипведомства, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана по телефону обсудили детали этого документа.

    Российское Министерство иностранных дел выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Евросоюза добиться капитуляции России

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение европейских лидеров пролонгировать ограничительные меры сразу на 12 месяцев свидетельствует о намерении Запада добиться поражения Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил новые шаги Брюсселя как сигнал об усилении давления. Министр подчеркнул, что изменение сроков действия рестрикций демонстрирует серьезность намерений европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции. Ранее ограничительные меры традиционно продлевались на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза договорились продлить антироссийские санкции сразу на 12 месяцев.

    Месяцем ранее европейские чиновники рассматривали возможность изменения сроков утверждения ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 15:18 • Новости дня
    Решение Центробанка по ставке резко снизило российский рынок акций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индекс Мосбиржи заметно снизился из-за слабого уменьшения ключевой ставки Центробанком.

    К середине дня пятницы индекс Мосбиржи потерял 1,33%, опустившись до отметки 2408,84 пункта, хотя до этого показывал небольшой рост, передает РИА «Новости».

    «Российские фондовые индексы в пятницу, 19 июня, отреагировали резким падением на снижение ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов – до 14,25%, вместо ожидаемых рынком 50 базисных пунктов», – рассказал аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин.

    Эксперты отмечают, что дополнительное давление на котировки оказывают дешевеющая нефть, крепкий рубль и расширение санкционных угроз. Ограничения США и ЕС негативно сказываются на бумагах транспортных и нефтегазовых компаний. В лидерах падения оказались акции «Самолета», потерявшие более 7%, а также бумаги «Мечела» и «Русала».

    На фоне общего снижения выделяются акции ЮГК, подорожавшие на 4,18%. Это произошло после того, как компания «БТС – Мост Холдинг» приобрела госпакет предприятия на аукционе за 93,2 млрд рублей. Аналитики прогнозируют возможное тестирование рынком уровня 2370 пунктов, однако не исключают стремительного отскока при появлении позитивных новостей.

    Напомним, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

    Росимущество утром в пятницу начало процедуру реализации активов золотодобывающей группы «Южуралзолото».

    Российская национальная валюта заметно укрепилась на Московской бирже после оглашения решения регулятора.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном.

    «Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

    Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.

    Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.

    Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.

    Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта

    Путин рассказал лидерам АСЕАН о ситуации на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на саммите в Казани представил подробную оценку происходящего на поле боя и ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала сообщил, что участники саммита проявили интерес к российской оценке происходящего.

    «У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта... Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего», – отметил он.

    Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит 17–19 июня. Накануне на полях мероприятия открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 стран и является одним из ведущих экономических объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что центр мирового развития уже давно переместился туда из Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Ушаков указал на ложные представления Европы об успехах Киева на поле боя.

    Владимир Путин предложил участникам саммита Россия – АСЕАН обсудить любые интересующие вопросы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Воробьев назвал число поврежденных при атаке БПЛА многоквартирных домов
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение сибирской язвы
    Набиуллина объяснила отсутствие на ПМЭФ простудой и потерей голоса
    Россия и Филиппины договорились освободить 24 задержанных в Иркутске мигрантов
    Мадагаскар назвал Россию рычагом повышения национальной безопасности
    Мелони разозлилась на Трампа
    Руководство ФК «Торпедо» обвинили в подкупе арбитров миллионными взятками