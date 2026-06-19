Московский «Спартак» выменял канадского нападающего Комтуа у «Динамо»

Нападающий Максим Комтуа перешел в «Спартак» в обмен на Никиту Коростелева

Tекст: Денис Тельманов

Канадский нападающий Максим Комтуа стал игроком столичного «Спартака» в результате обмена с московским «Динамо», передает РИА «Новости». Взамен бело-голубые получили форварда Никиту Коростелева.

Канадцу 27 лет, он провел в составе «Динамо» два сезона. В Континентальной хоккейной лиге форвард сыграл 134 матча и набрал 97 очков. Комтуа завоевал золото чемпионата мира 2021 года и серебро турнира 2022 года.

Коростелеву 29 лет, ранее он выступал за владивостокский «Адмирал», магнитогорский «Металлург», череповецкую «Северсталь», челябинский «Трактор» и московский ЦСКА.

Всего в КХЛ нападающий провел 381 матч и отличился 190 набранными очками. В прошлом сезоне хоккеист принял участие в 65 играх, став лучшим снайпером «Спартака».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года канадский нападающий Максим Комтуа заявил о возвращении радости от игры после переезда в Россию.

В ноябре руководство московского «Динамо» отправило в отставку главного тренера команды Алексея Кудашова. В августе столичный «Спартак» внес нападающего Николая Голдобина в список отказов.