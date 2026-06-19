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    19 июня 2026, 14:39 • Новости дня

    Россия и Филиппины договорились освободить 24 задержанных в Иркутске мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о возвращении соотечественников, арестованных за нарушение миграционного законодательства.

    «После девяти месяцев под стражей 24 филиппинца в России наконец отправятся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями», – написал политик в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Филиппинский лидер выразил благодарность российской стороне за помощь в решении проблемы. Задержание граждан произошло в середине 2025 года в Иркутске из-за проблем с документами, так как их въезд организовали нелегальные вербовщики.

    По информации дипломатического ведомства Филиппин, сейчас на территории РФ находится около 15 тыс. граждан этого государства. Обсуждение вопроса прошло на полях юбилейного саммита Россия – АСЕАН, который завершается 19 июня в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом – младшим в Казани.

    Главы двух государств совместно выступили сопредседателями пленарного заседания саммита Россия – АСЕАН.

    Российский лидер завершил свою пятнадцатичасовую рабочую программу на этом международном форуме.

    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за транспортные ограничения во время саммита Россия – АСЕАН.

    Путин обсудил итоги масштабного форума Россия – АСЕАН на вечерней встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    Президент высоко оценил уровень организации мероприятия в столице республики.

    «Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка – все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России», – сказал Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

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    18 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин отшутился из-за заминки с переводчиком на встрече с премьером Камбоджи

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Камбоджи Хун Манета началась с небольшой заминки из-за отсутствия переводчика, которую российский лидер разрядил шуткой.

    Президент России Владимир Путин отреагировал на отсутствие переводчика перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом шуткой, передает ТАСС.

    Когда российский лидер начал произносить речь, он заметил, что собеседник не слышит синхронного перевода. «Все в порядке?» – поинтересовался Путин по-английски, после чего уточнил по-русски, функционирует ли оборудование.

    После того, как к Хун Манету подошел специалист, Путин спросил, слышит ли премьер переводчика. Получив утвердительный кивок, президент в шутку предположил, что переводчик устал и ушел отдыхать, чем вызвал смех у премьер-министра Камбоджи.

    «Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем», – в шутку сказал Путин.

    Спустя некоторое время, когда переводчик так и не появился, кто-то из российской делегации сыронизировал, что рабочий день закончился, так как было уже больше семи вечера. Путин поддержал шутку смехом.

    Хун Манет предложил, чтобы переводил один из членов его делегации, однако Путин с улыбкой ответил, что лучше дождаться специалиста, чтобы избежать требований о двойной оплате. Вскоре переводчик подошел, и протокольная часть встречи началась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал Камбоджу давним другом России.

    На полях саммита Россия – АСЕАН Владимир Путин обменялся шутками с премьер-министром Малайзии.

    Ранее российский лидер объяснил задержку перевода на встрече с Нарендрой Моди теплыми отношениями между государствами.

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    18 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин: Запуск трассы М-12 является результатом работы уроженцев Татарстана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава региона выразил благодарность за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, особо выделив запуск скоростной магистрали до Москвы.

    В ответ президент подчеркнул значительный вклад татарстанцев в этот проект.

    «Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве», – с улыбкой отметил Путин.

    Автомагистраль «Восток» соединяет столицу страны с Екатеринбургом, а в будущем дорогу планируют продлить до Тюмени. Стоит добавить, что весной 2025 года на этой трассе открыли движение беспилотных грузовиков.

    В марте этого года президент России объявил о запуске движения беспилотных грузовиков по трассе М-12.

    Летом прошлого года глава государства открыл новый участок данной автомагистрали между Башкирией и Свердловской областью.

    Власти России запланировали продление дороги до государственных границ с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    18 июня 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном.

    «Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

    Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.

    Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.

    Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.

    Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.

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    18 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин назвал энергетику основой отношений России и Вьетнама

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама в Казани подчеркнул ключевую роль энергетического сектора в развитии двустороннего сотрудничества.

    Путин отметил значимость энергетической сферы в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя, передает ТАСС. Заявление прозвучало на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани во время встречи с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.

    «Важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работают Росатом, Газпром, «Зарубежнефть»», – подчеркнул российский лидер. Взаимодействие двух стран в этой области продолжает активно развиваться благодаря участию крупных отечественных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Росатома участвовать в строительстве вьетнамских АЭС.

    В январе 2025 года Россия и Вьетнам закрепили решение о начале поставок нефти в совместном коммюнике.

    Двумя годами ранее президент Владимир Путин выразил готовность российских компаний нарастить экспорт сжиженного природного газа в эту страну.

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    18 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин провел переговоры с премьером Лаоса в Казани

    Путин провел переговоры с премьером Лаоса Сипхандоном в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Казани.

    Переговоры состоялись на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, передает РИА «Новости». Накануне глава государства уже пообщался с руководителями делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.

    Согласно материалам Кремля, стороны планировали обсудить текущее состояние двусторонних связей и перспективы практического сотрудничества. Торговые отношения между государствами развиваются весьма динамично. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и достиг 47 млн долларов.

    Лаос традиционно поддерживает большинство российских инициатив в Генеральной Ассамблее ООН и отказывается присоединяться к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции Москвы и Вьентьяна по ключевым вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Страны эффективно взаимодействуют в рамках стратегического партнерства с государствами Юго-Восточной Азии.

    Кремль накануне саммита анонсировал проведение Путиным отдельных двусторонних встреч в Казани.

    На самом мероприятии российский лидер указал на взаимное стремление России и государств Юго-Восточной Азии к расширению сотрудничества.

    Месяцем ранее глава государства обсудил с президентом Лаоса двукратное увеличение взаимного товарооборота.

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    18 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивом росте торговли между Россией и Таиландом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Казани заявил о постоянном росте объемов двусторонней торговли.

    «Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% – до 1,72 млрд долларов, а в январе–марте этого года вырос сразу на 26%», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил наличие значительного потенциала для взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере. Развитию этих направлений должна способствовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, работу которой планируется активизировать.

    Ранее Кремль анонсировал двусторонние встречи Путина на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

    Российский посол в Бангкоке рассказал о росте торговли с Таиландом вопреки западным санкциям.

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    18 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал главу правительства Лаоса добрым другом России

    Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в рамках международных встреч в Казани провел переговоры с главой правительства Лаоса, высоко оценив двусторонние связи.

    Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

    «Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза», – заявил Путин в ходе переговоров.

    Мероприятие, приуроченное к 35-летию установления отношений между Москвой и АСЕАН, проходит с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите.

    Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Ранее правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в области мирного атома.

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    18 июня 2026, 16:49 • Новости дня
    Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: Товарооборот России и Вьетнама превысил 6 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран, передает ТАСС.

    «За прошлый год товарооборот вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив 6 млрд долларов. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – отметил Путин.

    Российский лидер также назвал Вьетнам давним и надежным партнером, а также верным союзником Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения стратегического партнерства исторически опираются на крепкие традиции дружбы, доверия и взаимной поддержки.

    В марте Путин сообщил об увеличении товарооборота между двумя странами на 5,7%.

    В начале прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин предложил Ханою совместные проекты в сфере атомной энергетики.

    Ранее Москва и Ханой перевели почти 60% взаимных расчетов в национальные валюты.

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    18 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Рабочая программа Путина на саммите Россия – АСЕАН продлилась свыше 15 часов

    Tекст: Антон Антонов

    В Казани рабочая программа президента России Владимира Путина за два дня саммита Россия – АСЕАН продолжалась более 15 часов.

    Путин завершил работу в Казани, где принял участие в юбилейном саммите Россия – АСЕАН. Только открытые мероприятия за два дня заняли свыше 15 часов, передает ТАСС.

    Накануне программа началась вечером с торжественного приема для глав иностранных делегаций и ряда двусторонних переговоров. В основной день форума прошли два многосторонних заседания, были приняты четыре совместных документа и сделаны заявления для СМИ.

    Продолжился и марафон двусторонних контактов. У Путина состоялось около 15 мероприятий, из них девять встреч пришлись на переговоры с руководством стран АСЕАН.

    Завершился второй день встречей с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, во время которой президент по видеосвязи дал старт работе нового завода и испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ.

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии создана в 1967 году и объединяет 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Нынешний форум был посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию саммита.

    По итогам встреч Путин заявил об успешном проведении саммита Россия – АСЕАН и продуктивной работе с партнерами.

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    19 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    Главной темой встречи стали вопросы внешней политики государства, передает РИА «Новости».

    «У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики», – сказал президент в начале заседания.

    Предыдущее подобное совещание состоялось 11 июня. Тогда участники обсуждали дополнительные меры безопасности в преддверии выборов в Госдуму, которые запланированы на Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Всего в этот день пройдет более 2,2 тыс. кампаний, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлом заседании Совета безопасности Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

    В пятницу глава МИД Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

    Ранее российский лидер заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.

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    18 июня 2026, 22:38 • Новости дня
    Ушаков подчеркнул отсутствие связи дат саммитов Россия–АСЕАН и G7

    Ушаков: При организации саммита с АСЕАН Россия не думала о G7

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что при выборе дат казанского саммита Россия – АСЕАН Москва не ориентировалась на параллельный форум G7.

    «Когда мы планировали этот саммит, о «Семерке» и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели… Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив», – заявил Ушаков ИС «Вести».

    Ушаков пояснил, что президент России Владимир Путин рассказал на саммите АСЕАН о ходе специальной военной операции, выполняя просьбу премьера Сингапура Лоуренса Вонга. Эта тема также поднималась в ходе двусторонней встречи с сингапурской стороной.

    Саммит Россия – АСЕАН прошел в Казани 17–18 июня. Саммит G7 прошел во Франции 15–17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН. Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию саммита.

    В Казани рабочая программа президента России за два дня саммита Россия – АСЕАН продолжалась более 15 часов.

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» США деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил Ушаков.

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    18 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин поблагодарил Минниханова за успешное проведение саммита Россия – АСЕАН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    «Все, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения, все наши гости довольны гостеприимством», – подчеркнул президент, его слова приводит Кремль в Max.

    Ранее Путин высоко оценил результаты прошедших встреч на саммите.

    Участники международного мероприятия приняли совместную Казанскую декларацию.

    Месяцем ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил о полной готовности города к приему иностранных делегаций.

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