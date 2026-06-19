Россия и Филиппины договорились освободить 24 задержанных в Иркутске мигрантов

Tекст: Елизавета Шишкова

«После девяти месяцев под стражей 24 филиппинца в России наконец отправятся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями», – написал политик в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Филиппинский лидер выразил благодарность российской стороне за помощь в решении проблемы. Задержание граждан произошло в середине 2025 года в Иркутске из-за проблем с документами, так как их въезд организовали нелегальные вербовщики.

По информации дипломатического ведомства Филиппин, сейчас на территории РФ находится около 15 тыс. граждан этого государства. Обсуждение вопроса прошло на полях юбилейного саммита Россия – АСЕАН, который завершается 19 июня в Казани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом – младшим в Казани.

Главы двух государств совместно выступили сопредседателями пленарного заседания саммита Россия – АСЕАН.

Российский лидер завершил свою пятнадцатичасовую рабочую программу на этом международном форуме.