Руководство ФК «Торпедо» обвинили в подкупе арбитров миллионными взятками

Tекст: Тимур Шайдуллин

В суде рассматривается дело бывшего генерального директора Валерия Скородумова. Как передает ТАСС, функционеры клуба передавали арбитрам от 1 до 3 млн рублей за помощь в достижении побед.

«Арбитр Головко получил за влияние на официальный исход матча от Скородумова и Соболева 1 млн рублей, 3 млн рублей за аналогичные действия предлагалось арбитру Максиму Перезве», – говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

Согласно материалам дела, фигуранты также предлагали судьям бонусы в размере от 250 до 500 тыс. рублей за назначение пенальти в пользу москвичей или удаление игроков команды-соперника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Кубка России по футболу в Петербурге был признан договорным.

В июле прошлого года суд отправил арбитра Головко под домашний арест по делу о договорном матче.