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    19 июня 2026, 14:15 • Новости дня

    Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов

    Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала суток системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, ликвидировав 37 беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил глава города в Max.

    По его словам, до этого еще один аппарат был уничтожен системой ПВО Министерства обороны. На местах обнаружения фрагментов сбитых дронов оперативно развернуты работы профильных специалистов.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 35 украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

    Он также отметил, что в России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ.

    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возгорание на столичном нефтеперерабатывающем предприятии практически ликвидировано, спасатели продолжают борьбу с оставшимися локальными очагами огня без угрозы для жизни сотрудников.

    Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.

    «Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.

    Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.

    Комментарии (11)
    18 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников», – указал Собянин в Max.

    При этом он отметил, что атака еще не закончилась, работа систем противовоздушной обороны продолжается.

    Минобороны сообщало, что в ночь со среды на четверг над Россией уничтожили 555 дронов.

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    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    На подлете к Москве сбили 194 беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО нейтрализовали еще 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее градоначальник информировал об уничтожении за утро около 180 дронов на подлете к Москве.

    Последовательно отражены атаки сначала десять, а потом еще четырех беспилотников, указал Собянин в Max.

    На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

    Также Собянин сообщал, что несколько украинских БПЛА долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода. В ходе атаки они повредили несколько частных и один многоквартирный дома в Подмосковье.

    Один из подмосковных ТЦ «МЕГА Белая дача» закрыли после того, как на его крышу рухнули фрагменты сбитого дрона.

    Утром в четверг движение временно ограничивали на внутренней стороне МКАД.

    Кроме того, для обеспечения безопасности полетов столичные аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов.

    До этого градоначальник сообщал, что с начала дня на подлете к Москве уничтожили около 180 дронов.

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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    17 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО уничтожены десять дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.


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    18 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Генерал раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Генерал Липовой раскрыл тактику ударов беспилотников ВСУ по Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия применяет стратегию волновых атак беспилотниками, пытаясь перегрузить российские системы противовоздушной обороны перед основным ударом, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

    По словам Липового, ВСУ используют тактику волновых ударов дронами по российским регионам, включая столицу, передает «Газета.Ru».

    Первая группа аппаратов предназначена для отвлечения внимания зенитных комплексов, после чего следует атака по заданным целям.

    «Беспилотники самолетного типа были запущены с приграничных территорий, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области. На сегодняшний день киевский режим каждый раз меняет тактику запуска беспилотников», – заявил  Сергей Липовой.

    Липовой заявил, что места запуска БПЛА оперативно выявляются. После фиксации координат российские войска наносят по ним удары с применением артиллерии, авиации и собственных беспилотников.

    За минувшую ночь над территорией России было уничтожено 555 украинских дронов. Мэр Москвы сообщил о ликвидации около 180 аппаратов на подлете к городу. В подмосковном Жуковском один беспилотник врезался в жилой дом, повредив балконные плиты. Еще около 60 дронов сбили в Ростовской области.

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированных ударов украинских беспилотников по столичному региону.

    Месяцем ранее журналист Дмитрий Стешин описал способ перегрузки систем противовоздушной обороны стаями дронов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение здания торгового центра «Садовод» из-за падения обломков.

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    19 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали еще десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы в Max.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся профильные специалисты. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимую работу.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

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    17 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к городу еще шесть дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ, а позднее – еще два беспилотника. По состоянию на 7 утра среды на подлете к столице ликвидированы 18 БПЛА.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    17 июня 2026, 05:17 • Новости дня
    Средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы жителей российской столицы увеличились за последние 12 месяцев, к весне 2026 года они достигли отметки в 219 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.

    Средний размер заработной платы в Москве за год увеличился почти на 31 тыс. рублей, до 219 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на информацию Росстата.

    В марте 2025 года москвичи получали в среднем 188 тыс. 978 рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 30 640 рублей.

    Отмечается, что в стране средний размер заработной платы в марте 2026 года находился на уровне 112 тыс. 654 рублей.

    В октябре прошлого года власти Москвы прогнозировали рост среднемесячной заработной платы в 2026 году до 197 тыс. рублей. В марте 2026 года количество российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей увеличилось до 20.

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    16 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта отменило временные ограничения на работу аэропорта Внуково.

    Внуково полностью возобновило прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация в Max.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.

    Накануне в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Во вторник в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар отменили ограничения на полеты.

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    18 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 15 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Об уничтожении летевших на Москву 15 дронов сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.



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