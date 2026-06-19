Силы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов

Tекст: Дарья Григоренко

«Сбит один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил глава города в Max.

По его словам, до этого еще один аппарат был уничтожен системой ПВО Министерства обороны. На местах обнаружения фрагментов сбитых дронов оперативно развернуты работы профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 35 украинских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

Он также отметил, что в России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ.