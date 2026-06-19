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    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
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    19 июня 2026, 13:23 • Новости дня

    Минобороны: США намеренно скрывали данные о зарубежных биолабораториях

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намеренно утаивал информацию о проведении опасных экспериментов с патогенами в десятках лабораторий за пределами страны, включая украинскую территорию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    Генерал-лейтенант Алексей Ртищев отметил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о военно-биологических программах Украины и Запада на международных площадках.

    «Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации», – подчеркнул Ртищев.

    В ответ на заявления Москвы западные страны ограничивались отговорками и обвинениями в дезинформации.

    Офис главы национальной разведки США обнародовал пресс-релиз с рассекреченными документами, подтверждающими факты сокрытия американскими властями сведений о биолабораториях на Украине и в других странах, следует из сообщения в Max Минобороны. Согласно опубликованным материалам, многие из профинансированных предыдущей администрацией лабораторий осуществляли исследования с опасными патогенами практически без какого-либо контроля.

    В мае национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Рассекреченные документы американского ведомства подтвердили факты изучения опаснейших вирусов на территории Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту многочисленных заявлений Москвы по этой теме.

    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок действия последней лицензии Соединенных Штатов, разрешавшей операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истек в среду, 17 июня.

    Последняя лицензия США на поставки нефти из России завершила свое действие 17 июня, передает РИА «Новости».

    Эта лицензия разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов. Это касалось энергоносителей, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

    Действие документа не распространялось на сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Предыдущая подобная лицензия истекла 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министерство финансов США опубликовало обновленную лицензию на операции с российской нефтью сроком на 30 дней.

    Госсекретарь США Марко Рубио называл данное послабление краткосрочной мерой ради стабилизации мирового рынка.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    17 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и «Большой восьмерки» было хорошей идеей.

    Президент Соединенных Штатов премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о сомнениях относительно решения исключить Москву из состава G8, передает РИА «Новости».

    «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул политик.

    В апреле нынешнего года глава Белого дома уже выступал с критикой в адрес лидеров государств G7. По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях.

    В прошлом году на саммите G7 президент США назвал ошибочным отказ западных стран от формата G8 с Россией.

    Американский лидер счел более целесообразным участие Москвы в этом международном клубе.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на потерю значимости данного объединения для РФ.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    16 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для обсуждения украинского вопроса, передает ТАСС. Ожидается, что поездка американской делегации состоится сразу после заключения двусторонних американо-иранских договоренностей.

    «Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя – Уиткофф и Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Дипломат также ответил на вопросы прессы о предстоящем саммите G7 во Франции. Журналистов интересовало мнение Кремля о попытках западных стран убедить американского лидера отказаться от договоренностей, которые были достигнуты ранее в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о предстоящем визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Помощник президента Юрий Ушаков официально подтвердил планы американских представителей посетить Москву.

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    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    16 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    Кремль опроверг обсуждение встречи Путина и Зеленского с Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавней телефонной беседы не обсуждали возможность проведения в США встречи с Владимиром Зеленским, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Нет, такая возможность не обсуждалась», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, российская сторона не получала никаких официальных предложений об организации трехстороннего саммита. Он также добавил, что видел упоминания об этой инициативе исключительно в сообщениях средств массовой информации.

    В январе президент США предлагал рассмотреть возможность встречи российского лидера с Зеленским.

    Осенью прошлого года Ушаков опроверг наличие договоренностей о проведении таких переговоров.

    Ранее представитель Кремля исключил практическое обсуждение личных контактов глав двух государств.

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    19 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Россия в апреле увеличила вложения в американские гособлигации

    Минфин США сообщил о росте российских вложений в американские гособлигации

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов, основную долю которых составили долгосрочные бумаги.

    Объем принадлежащих Москве американских гособлигаций увеличился в апреле до 26 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике министерства финансов США, портфель долгосрочных бумаг составил 24 млн долларов, а краткосрочных – 2 млн долларов.

    Месяцем ранее, по итогам марта, вложения находились на уровне 25 млн долларов. Из них 22 млн приходились на долгосрочные обязательства, а 3 млн долларов – на краткосрочные.

    Тройка крупнейших держателей американского госдолга не изменилась. Лидерство сохраняет Япония, увеличившая вложения с 1,19 трлн до 1,2 трлн долларов. На втором месте находится Британия с портфелем в 937,5 млрд долларов. Третью строчку занимает Китай, сокративший объем облигаций до 651,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам марта объем российских средств в американских долговых бумагах опустился до 25 млн долларов.

    В феврале размер активов Москвы в государственном долге США составил 26 млн долларов.


    В ноябре прошлого года российские вложения в эти финансовые инструменты уменьшились до 29 млн долларов.

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    19 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение пандемий и сибирской язвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове при финансировании США вел исследования опасных инфекций, способных спровоцировать пандемию и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, заявил глава войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    «Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли», – заявил он.

    Слова Ртищева привело Минобороны в Max.

    В учреждении изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла. Особое внимание специалисты уделили возбудителю сапа. Этот проект профинансировали в рамках американской программы Ю-Пи, хотя на Украине случаи такого заболевания никогда не фиксировались.

    Ведомство также располагает данными о 10 украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, имеющих военно-биологическую направленность. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен болезням, распространяемым членистоногими. В рамках инициативы Ю-Пи-2 оценивались механизмы миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.

    Также Ртищев пояснял, что Вашингтон намеренно утаивал информацию об опасных экспериментах с патогенами на украинской территории.

    Национальная разведка США подтвердила изучение сибирской язвы и чумы в построенных на средства Пентагона лабораториях на Украине.

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