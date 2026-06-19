  • Новость часаНа подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    Лидеры ЕС возложили на Россию ответственность за инциденты с дронами
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
    19 июня 2026, 13:08 • Новости дня

    Песков: Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

    В прошлом году Путин также посетил церемонию, несмотря на плохие погодные условия. В 2024 году президент почтил память павших советских воинов минутой молчания.

    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за транспортные ограничения во время саммита Россия – АСЕАН.

    Путин обсудил итоги масштабного форума Россия – АСЕАН на вечерней встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    Президент высоко оценил уровень организации мероприятия в столице республики.

    «Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка – все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России», – сказал Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Комментарии (3)
    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства во время выступления в Казани обратился к соотечественникам с теплыми пожеланиями в честь традиционного завершения весенних полевых работ.

    Российский лидер выступил с заявлением по итогам саммита Россия – АСЕАН совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в четверг в столице Татарстана.

    «Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – отметил Владимир Путин.

    Президент также предложил иностранным гостям задержаться на пару дней, чтобы насладиться праздничной программой. В этот день глава государства принял участие в двух заседаниях и запланировал серию двусторонних встреч.

    Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и АСЕАН. Ассоциация была создана в 1967 году, сегодня в нее входят 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия – АСЕАН.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин отшутился из-за заминки с переводчиком на встрече с премьером Камбоджи

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Камбоджи Хун Манета началась с небольшой заминки из-за отсутствия переводчика, которую российский лидер разрядил шуткой.

    Президент России Владимир Путин отреагировал на отсутствие переводчика перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом шуткой, передает ТАСС.

    Когда российский лидер начал произносить речь, он заметил, что собеседник не слышит синхронного перевода. «Все в порядке?» – поинтересовался Путин по-английски, после чего уточнил по-русски, функционирует ли оборудование.

    После того, как к Хун Манету подошел специалист, Путин спросил, слышит ли премьер переводчика. Получив утвердительный кивок, президент в шутку предположил, что переводчик устал и ушел отдыхать, чем вызвал смех у премьер-министра Камбоджи.

    «Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем», – в шутку сказал Путин.

    Спустя некоторое время, когда переводчик так и не появился, кто-то из российской делегации сыронизировал, что рабочий день закончился, так как было уже больше семи вечера. Путин поддержал шутку смехом.

    Хун Манет предложил, чтобы переводил один из членов его делегации, однако Путин с улыбкой ответил, что лучше дождаться специалиста, чтобы избежать требований о двойной оплате. Вскоре переводчик подошел, и протокольная часть встречи началась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал Камбоджу давним другом России.

    На полях саммита Россия – АСЕАН Владимир Путин обменялся шутками с премьер-министром Малайзии.

    Ранее российский лидер объяснил задержку перевода на встрече с Нарендрой Моди теплыми отношениями между государствами.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин: Запуск трассы М-12 является результатом работы уроженцев Татарстана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава региона выразил благодарность за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, особо выделив запуск скоростной магистрали до Москвы.

    В ответ президент подчеркнул значительный вклад татарстанцев в этот проект.

    «Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве», – с улыбкой отметил Путин.

    Автомагистраль «Восток» соединяет столицу страны с Екатеринбургом, а в будущем дорогу планируют продлить до Тюмени. Стоит добавить, что весной 2025 года на этой трассе открыли движение беспилотных грузовиков.

    В марте этого года президент России объявил о запуске движения беспилотных грузовиков по трассе М-12.

    Летом прошлого года глава государства открыл новый участок данной автомагистрали между Башкирией и Свердловской областью.

    Власти России запланировали продление дороги до государственных границ с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин пообещал содействовать интеграции АСЕАН с ШОС и Евразийским союзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжит активно способствовать укреплению взаимодействия государств на Евразийском континенте для формирования надежной и открытой системы международной безопасности, заявил президент Владимир Путин.

    Российская Федерация намерена поддерживать эффективную кооперацию азиатских объединений, передает РИА «Новости».

    «Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане - по формированию во всем Евразийском регионе надежной, открытой, всеобъемлющей системы безопасности», – сообщил президент.

    Глава государства добавил, что Москва выступает за сопряжение интеграционных процессов на континенте с участием Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующие заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом.

    Юбилейный саммит в честь 35-летия двусторонних отношений проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, основанная в 1967 году, включает 11 стран и выступает ключевым экономическим объединением макрорегиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил результаты прошедших встреч с лидерами стран АСЕАН.

    Участники саммита приняли совместную Казанскую декларацию для расширения сотрудничества.

    Российский лидер указал на взаимное стремление государств к укреплению партнерства в различных сферах.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном.

    «Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

    Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.

    Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.

    Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.

    Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин назвал энергетику основой отношений России и Вьетнама

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама в Казани подчеркнул ключевую роль энергетического сектора в развитии двустороннего сотрудничества.

    Путин отметил значимость энергетической сферы в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя, передает ТАСС. Заявление прозвучало на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани во время встречи с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.

    «Важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работают Росатом, Газпром, «Зарубежнефть»», – подчеркнул российский лидер. Взаимодействие двух стран в этой области продолжает активно развиваться благодаря участию крупных отечественных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Росатома участвовать в строительстве вьетнамских АЭС.

    В январе 2025 года Россия и Вьетнам закрепили решение о начале поставок нефти в совместном коммюнике.

    Двумя годами ранее президент Владимир Путин выразил готовность российских компаний нарастить экспорт сжиженного природного газа в эту страну.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин провел переговоры с премьером Лаоса в Казани

    Путин провел переговоры с премьером Лаоса Сипхандоном в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Казани.

    Переговоры состоялись на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, передает РИА «Новости». Накануне глава государства уже пообщался с руководителями делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.

    Согласно материалам Кремля, стороны планировали обсудить текущее состояние двусторонних связей и перспективы практического сотрудничества. Торговые отношения между государствами развиваются весьма динамично. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и достиг 47 млн долларов.

    Лаос традиционно поддерживает большинство российских инициатив в Генеральной Ассамблее ООН и отказывается присоединяться к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции Москвы и Вьентьяна по ключевым вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Страны эффективно взаимодействуют в рамках стратегического партнерства с государствами Юго-Восточной Азии.

    Кремль накануне саммита анонсировал проведение Путиным отдельных двусторонних встреч в Казани.

    На самом мероприятии российский лидер указал на взаимное стремление России и государств Юго-Восточной Азии к расширению сотрудничества.

    Месяцем ранее глава государства обсудил с президентом Лаоса двукратное увеличение взаимного товарооборота.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивом росте торговли между Россией и Таиландом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Казани заявил о постоянном росте объемов двусторонней торговли.

    «Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% – до 1,72 млрд долларов, а в январе–марте этого года вырос сразу на 26%», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил наличие значительного потенциала для взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере. Развитию этих направлений должна способствовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, работу которой планируется активизировать.

    Ранее Кремль анонсировал двусторонние встречи Путина на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

    Российский посол в Бангкоке рассказал о росте торговли с Таиландом вопреки западным санкциям.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 16:49 • Новости дня
    Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: Товарооборот России и Вьетнама превысил 6 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран, передает ТАСС.

    «За прошлый год товарооборот вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив 6 млрд долларов. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – отметил Путин.

    Российский лидер также назвал Вьетнам давним и надежным партнером, а также верным союзником Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения стратегического партнерства исторически опираются на крепкие традиции дружбы, доверия и взаимной поддержки.

    В марте Путин сообщил об увеличении товарооборота между двумя странами на 5,7%.

    В начале прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин предложил Ханою совместные проекты в сфере атомной энергетики.

    Ранее Москва и Ханой перевели почти 60% взаимных расчетов в национальные валюты.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал главу правительства Лаоса добрым другом России

    Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в рамках международных встреч в Казани провел переговоры с главой правительства Лаоса, высоко оценив двусторонние связи.

    Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

    «Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза», – заявил Путин в ходе переговоров.

    Мероприятие, приуроченное к 35-летию установления отношений между Москвой и АСЕАН, проходит с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите.

    Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Ранее правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в области мирного атома.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин заявил о приверженности России и АСЕАН многополярному миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подтвердили общую позицию по созданию справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в Казани.

    «Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    По его словам, документ подчеркивает приверженность сторон формированию демократичного мироустройства.

    Российский лидер добавил, что будущая архитектура международных отношений должна базироваться на общепризнанных принципах международного права. Важнейшей основой для такого взаимодействия остается устав ООН.

    Напомним, Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани. Российский лидер указал на взаимное стремление государств к расширению сотрудничества.

    Участники мероприятия приняли итоговую Казанскую декларацию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
    Лавров обвинил Европу в обмане с переговорами
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией
    Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар Стармера
    В Петербурге главврача клиники арестовали за развращение несовершеннолетней
    В Германии узаконили новый способ погребения