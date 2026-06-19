Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Tекст: Дарья Григоренко

Главной темой встречи стали вопросы внешней политики государства, передает РИА «Новости».

«У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики», – сказал президент в начале заседания.

Предыдущее подобное совещание состоялось 11 июня. Тогда участники обсуждали дополнительные меры безопасности в преддверии выборов в Госдуму, которые запланированы на Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Всего в этот день пройдет более 2,2 тыс. кампаний, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлом заседании Совета безопасности Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

В пятницу глава МИД Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

Ранее российский лидер заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.