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    19 июня 2026, 12:12 • Новости дня

    ВЦИОМ: Путину доверяют 73,3% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство (73,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 67,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно результатам опроса ВЦИОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 73,3%, передает РИА «Новости».

    При этом 67,7% респондентов одобряют деятельность главы государства. О недоверии Путину заявили 21,6% участников исследования.

    Деятельность правительства России положительно оценивают 44% опрошенных, тогда как 25,4% респондентов выразили неодобрение.

    Работу председателя кабинета министров Михаила Мишустина поддерживают 56% граждан. Около 23,1% участников опроса относятся к его деятельности с недоверием.

    Рейтинг политических партий уверенно возглавляет «Единая Россия» с результатом 35,5% голосов. Следом идут КПРФ и «Новые люди», набравшие 10,9% и 9,8% соответственно. 8,4% выразили доверие ЛДПР, 5,8% – партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

    Согласно результатам свежего опроса ФОМ, 75% респондентов считают работу Владимира Путина хорошей. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных.
    О доверии президенту заявили 74% участников исследования. При этом недоверие выразили 15% граждан.

    Деятельность российского правительства положительно оценивают 48% опрошенных, тогда как 33% выразили недовольство. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 52% респондентов, а 15% назвали ее плохой.

    Социологи также выяснили электоральные предпочтения россиян на случай выборов в Госдуму. За «Единую Россию» готовы проголосовать 38% избирателей, за ЛДПР – 12%. КПРФ поддерживают 9%, партию «Новые люди» – 8%, а «Справедливую Россию» – 4%.

    Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился с 8 по 14 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Исследование ФОМ проводилось с 12 по 14 июня среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. Интервью проходили по месту жительства в 97 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за транспортные ограничения во время саммита Россия – АСЕАН.

    Путин обсудил итоги масштабного форума Россия – АСЕАН на вечерней встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    Президент высоко оценил уровень организации мероприятия в столице республики.

    «Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка – все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России», – сказал Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

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    18 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства во время выступления в Казани обратился к соотечественникам с теплыми пожеланиями в честь традиционного завершения весенних полевых работ.

    Российский лидер выступил с заявлением по итогам саммита Россия – АСЕАН совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в четверг в столице Татарстана.

    «Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – отметил Владимир Путин.

    Президент также предложил иностранным гостям задержаться на пару дней, чтобы насладиться праздничной программой. В этот день глава государства принял участие в двух заседаниях и запланировал серию двусторонних встреч.

    Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и АСЕАН. Ассоциация была создана в 1967 году, сегодня в нее входят 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин отшутился из-за заминки с переводчиком на встрече с премьером Камбоджи

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Камбоджи Хун Манета началась с небольшой заминки из-за отсутствия переводчика, которую российский лидер разрядил шуткой.

    Президент России Владимир Путин отреагировал на отсутствие переводчика перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом шуткой, передает ТАСС.

    Когда российский лидер начал произносить речь, он заметил, что собеседник не слышит синхронного перевода. «Все в порядке?» – поинтересовался Путин по-английски, после чего уточнил по-русски, функционирует ли оборудование.

    После того, как к Хун Манету подошел специалист, Путин спросил, слышит ли премьер переводчика. Получив утвердительный кивок, президент в шутку предположил, что переводчик устал и ушел отдыхать, чем вызвал смех у премьер-министра Камбоджи.

    «Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем», – в шутку сказал Путин.

    Спустя некоторое время, когда переводчик так и не появился, кто-то из российской делегации сыронизировал, что рабочий день закончился, так как было уже больше семи вечера. Путин поддержал шутку смехом.

    Хун Манет предложил, чтобы переводил один из членов его делегации, однако Путин с улыбкой ответил, что лучше дождаться специалиста, чтобы избежать требований о двойной оплате. Вскоре переводчик подошел, и протокольная часть встречи началась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал Камбоджу давним другом России.

    На полях саммита Россия – АСЕАН Владимир Путин обменялся шутками с премьер-министром Малайзии.

    Ранее российский лидер объяснил задержку перевода на встрече с Нарендрой Моди теплыми отношениями между государствами.

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    18 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин: Запуск трассы М-12 является результатом работы уроженцев Татарстана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава региона выразил благодарность за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, особо выделив запуск скоростной магистрали до Москвы.

    В ответ президент подчеркнул значительный вклад татарстанцев в этот проект.

    «Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве», – с улыбкой отметил Путин.

    Автомагистраль «Восток» соединяет столицу страны с Екатеринбургом, а в будущем дорогу планируют продлить до Тюмени. Стоит добавить, что весной 2025 года на этой трассе открыли движение беспилотных грузовиков.

    В марте этого года президент России объявил о запуске движения беспилотных грузовиков по трассе М-12.

    Летом прошлого года глава государства открыл новый участок данной автомагистрали между Башкирией и Свердловской областью.

    Власти России запланировали продление дороги до государственных границ с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    18 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Путин и лидеры АСЕАН собрались за закрытым рабочим завтраком

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и руководители стран АСЕАН продолжили работу на саммите в Казани, начав второе заседание в формате рабочего завтрака.

    В Казани состоялось второе заседание юбилейного саммита Россия – АСЕАН, где участники обсудили интеграционные процессы в формате закрытого рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме и было посвящено свободной дискуссии о развитии интеграции в Евразии.

    В обсуждении также приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. На встрече планировалось заслушать доклад главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина об итогах делового форума, прошедшего накануне.

    После завершения рабочего завтрака ожидаются заявления для журналистов от Владимира Путина и президента Филиппин Фердинанда Маркоса–младшего. Текущий саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

    Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.

    Перед началом мероприятия главы зарубежных делегаций сделали совместную фотографию.

    В ходе встречи российский лидер предложил коллегам по АСЕАН свободную дискуссию по любым темам.

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    18 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин пообещал содействовать интеграции АСЕАН с ШОС и Евразийским союзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжит активно способствовать укреплению взаимодействия государств на Евразийском континенте для формирования надежной и открытой системы международной безопасности, заявил президент Владимир Путин.

    Российская Федерация намерена поддерживать эффективную кооперацию азиатских объединений, передает РИА «Новости».

    «Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане - по формированию во всем Евразийском регионе надежной, открытой, всеобъемлющей системы безопасности», – сообщил президент.

    Глава государства добавил, что Москва выступает за сопряжение интеграционных процессов на континенте с участием Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующие заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом.

    Юбилейный саммит в честь 35-летия двусторонних отношений проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, основанная в 1967 году, включает 11 стран и выступает ключевым экономическим объединением макрорегиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил результаты прошедших встреч с лидерами стран АСЕАН.

    Участники саммита приняли совместную Казанскую декларацию для расширения сотрудничества.

    Российский лидер указал на взаимное стремление государств к укреплению партнерства в различных сферах.

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    18 июня 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном.

    «Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

    Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.

    Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.

    Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.

    Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.

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    18 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин назвал энергетику основой отношений России и Вьетнама

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама в Казани подчеркнул ключевую роль энергетического сектора в развитии двустороннего сотрудничества.

    Путин отметил значимость энергетической сферы в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя, передает ТАСС. Заявление прозвучало на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани во время встречи с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.

    «Важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работают Росатом, Газпром, «Зарубежнефть»», – подчеркнул российский лидер. Взаимодействие двух стран в этой области продолжает активно развиваться благодаря участию крупных отечественных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Росатома участвовать в строительстве вьетнамских АЭС.

    В январе 2025 года Россия и Вьетнам закрепили решение о начале поставок нефти в совместном коммюнике.

    Двумя годами ранее президент Владимир Путин выразил готовность российских компаний нарастить экспорт сжиженного природного газа в эту страну.

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    18 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин провел переговоры с премьером Лаоса в Казани

    Путин провел переговоры с премьером Лаоса Сипхандоном в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Казани.

    Переговоры состоялись на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, передает РИА «Новости». Накануне глава государства уже пообщался с руководителями делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.

    Согласно материалам Кремля, стороны планировали обсудить текущее состояние двусторонних связей и перспективы практического сотрудничества. Торговые отношения между государствами развиваются весьма динамично. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 96,9% по сравнению с 2024 годом и достиг 47 млн долларов.

    Лаос традиционно поддерживает большинство российских инициатив в Генеральной Ассамблее ООН и отказывается присоединяться к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции Москвы и Вьентьяна по ключевым вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Страны эффективно взаимодействуют в рамках стратегического партнерства с государствами Юго-Восточной Азии.

    Кремль накануне саммита анонсировал проведение Путиным отдельных двусторонних встреч в Казани.

    На самом мероприятии российский лидер указал на взаимное стремление России и государств Юго-Восточной Азии к расширению сотрудничества.

    Месяцем ранее глава государства обсудил с президентом Лаоса двукратное увеличение взаимного товарооборота.

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    18 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивом росте торговли между Россией и Таиландом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Казани заявил о постоянном росте объемов двусторонней торговли.

    «Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% – до 1,72 млрд долларов, а в январе–марте этого года вырос сразу на 26%», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил наличие значительного потенциала для взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере. Развитию этих направлений должна способствовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству, работу которой планируется активизировать.

    Ранее Кремль анонсировал двусторонние встречи Путина на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.

    Российский посол в Бангкоке рассказал о росте торговли с Таиландом вопреки западным санкциям.

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    18 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал главу правительства Лаоса добрым другом России

    Путин назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в рамках международных встреч в Казани провел переговоры с главой правительства Лаоса, высоко оценив двусторонние связи.

    Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

    «Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза», – заявил Путин в ходе переговоров.

    Мероприятие, приуроченное к 35-летию установления отношений между Москвой и АСЕАН, проходит с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и премьер Малайзии обменялись шутками на саммите.

    Лаос выразил заинтересованность в присоединении к проекту газопровода «Сила Сибири – 2».

    Ранее правительства России и Лаоса оформили договоренность о совместной работе в области мирного атома.

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    18 июня 2026, 16:49 • Новости дня
    Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин: Товарооборот России и Вьетнама превысил 6 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул положительную динамику в торгово-экономических отношениях двух стран, передает ТАСС.

    «За прошлый год товарооборот вырос почти на 6%, там 5,7-5,8%, превысив 6 млрд долларов. В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», – отметил Путин.

    Российский лидер также назвал Вьетнам давним и надежным партнером, а также верным союзником Москвы. Он добавил, что двусторонние отношения стратегического партнерства исторически опираются на крепкие традиции дружбы, доверия и взаимной поддержки.

    В марте Путин сообщил об увеличении товарооборота между двумя странами на 5,7%.

    В начале прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин предложил Ханою совместные проекты в сфере атомной энергетики.

    Ранее Москва и Ханой перевели почти 60% взаимных расчетов в национальные валюты.

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