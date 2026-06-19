Минцифры оценило влияние блогеров на детей и продвижение традиционных ценностей

В ходе рабочей встречи эксперты обсудили присутствие российских духовно-нравственных установок в социальных сетях. Исследование пользовательских запросов показало наибольший интерес граждан к темам милосердия, справедливости и преемственности поколений.
Заместитель директора по политическим исследованиям ВЦИОМ Мария Атаева привела актуальные статистические данные.
«59% россиян затруднились дать определение понятию «ценность», что указывает на высокий уровень его абстрактности и неоднозначности в массовом сознании», – заявила Атаева. При этом 23% опрошенных рассматривают ценности как внутренние ориентиры личности.
Отдельной темой стало медиапотребление школьников от семи до 11 лет, которые смотрят видео наравне со взрослыми. Глава Института развития интернета Алексей Гореславский подчеркнул, что прямые лекции не работают, поэтому образовательный контент нужно упаковывать в игровые форматы через блогеров. Представители платформы RUTUBE добавили, что материалы должны оставаться интересными и безопасными.
«Наше исследование показывает, что есть прямой запрос родителей на обучающий контент. Однако важно понимать: с семи лет дети уходят от традиционных форматов. Фиксируется устойчивый тренд потребления через блогеров. Отсюда первый практический вывод: мы обязаны создавать образовательный контент внутри блогерской среды. Прямая «лекция» не сработает, необходима «упаковка» знания в обзоры, квесты, игры и тому подобное», – подчеркнул Гореславский.
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова предложила организовать межведомственное обсуждение для поддержки родителей в цифровой среде. Представитель RUTUBE Кирилл Лукьяненко добавил, что дети ищут эмоции, поэтому контент должен быть не только развивающим, но и интересным.
Участники заседания также обсудили законопроект ФАС об отмене антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности. Представитель ведомства Альберт Авшарян сообщил о доработке документа с учетом замечаний бизнеса, подчеркнув необходимость законодательного регулирования.
Председатель комиссии по информационной безопасности Николай Комлев призвал поддерживать отечественных разработчиков для создания собственных технологий.
В завершение эксперты отметили важность безопасного медиапространства и развития цифровой экономики.