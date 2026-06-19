  • Новость часаРоссийские войска освободили Юрковку в ДНР
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    На подлете к Москве уничтожили восемь украинских дронов
    Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Лидеры ЕС возложили на Россию ответственность за инциденты с дронами
    Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар Стармера
    19 июня 2026, 11:12 • Новости дня

    Bloomberg: Пациенты с Эболой массово сбежали из больниц в ДР Конго из-за голода

    Bloomberg: Больные Эболой сбежали из лечебных центров Конго из-за голода

    Tекст: Мария Иванова

    Спасаясь от острой нехватки продовольствия, более 150 зараженных смертельным вирусом пациентов самовольно покинули карантинные центры Демократической Республики Конго.

    Пациенты с подтвержденной лихорадкой Эбола и подозрением на нее самовольно уходят из лечебных центров в Демократической Республике Конго, сообщает Bloomberg. Причиной такого поведения стали дефицит еды и плохие условия размещения в больницах.

    «В Демократической Республике Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров в поисках еды, что подчеркивает, насколько голод стал одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса», – передает агентство.

    С конца мая зафиксировано свыше 150 случаев побега. Известен эпизод, когда 11 человек, находившихся под карантином с подозрением на вирус, покинули учреждение из-за недостаточного питания, передает РИА «Новости».

    Ранее министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба заявил, что число жертв Эболы превысило 230 человек, а количество зараженных приблизилось к 900.

    Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей угрозу для других государств. Риск распространения вируса в регионе оценивается как высокий. До начала эпидемии восточная часть страны уже сталкивалась с массовым перемещением населения, конфликтами и голодом, от которого страдают около 10 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Минздрав Демократической Республики Конго зафиксировал свыше 800 подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус указал на осложнение вспышки заболевания внутренними конфликтами.

    В конце мая агрессивно настроенная молодежь атаковала лечебный центр для инфицированных пациентов в городе Монгбвалу.

    18 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод

    Parisien: Производящий дроны для Украины завод Delair подвергся атаке

    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производственные мощности компании Delair, выпускающей беспилотные аппараты для отправки на Украину, подверглись нападению в начале июня, пишет газета Parisien.

    По данным Parisien, инцидент произошел на территории завода в Тулузе, передает РИА «Новости».

    «Первого июня в предприятие бросили несколько «коктейлей Молотова»… На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», – говорится в статье.

    Спустя два дня возле объекта зафиксировали еще одно происшествие. Полиция задержала мужчину, который пытался заснять на камеру прототип нового беспилотника. Ему уже предъявили официальные обвинения в шпионаже.

    В мае чешский суд арестовал подозреваемого в поджоге производящего беспилотники для Украины завода.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил наносить превентивные удары по европейским оборонным предприятиям.

    Осенью прошлого года неизвестный дрон пролетел над французским пороховым заводом Eurenco.

    Комментарии (21)
    18 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянам следует крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за риска задержания по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В четверг Захарова уже выступала с подобным предупреждением.

    «Мы уже публиковали предупреждение гражданам Российской Федерации, которые намерены совершить поездки в Таиланд. Видели, что после нашего комментария были даны разъяснения МИД Таиланда, но при этом в заявлениях тайской стороны мы не увидели откровенного разговора о первопричинах, которые побудили нас сделать соответствующее предупреждение. Учитывая, что Бангкок опубликовал соответствующие материалы, мы вынуждены эту тему продолжить»,- приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

    Захарова отметила, что российское внешнеполитическое ведомство вынуждено снова призвать граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам из-за высокой угрозы задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. По ее словам, эта популярная у туристов и дружественная России страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул «охоту» за россиянами.

    Она напомнила, что начало такой практике было положено в 2008 г. арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, переданного под американскую юрисдикцию и проведшего в тюрьме более десяти лет. Захарова указала, что США действуют напористо, проводят «спецоперации» по «отлову» россиян и оказывают на задержанных психологическое давление.

    На фоне спецоперации и введения многочисленных экстерриториальных нелегитимных санкций, нацеленных против стратегических сегментов российской экономики, многие граждане рискуют оказаться «на прицеле» у американских спецслужб, подчеркнула она. В этих условиях МИД рекомендует тем, кто имеет даже минимальные основания опасаться уголовного преследования в США, воздержаться от поездок в Таиланд, связанный с Вашингтоном договором о выдаче, и избегать пересадок в тайских аэропортах.

    Захарова также посоветовала при любых зарубежных поездках иметь под рукой контакты загранучреждений России. Она заверила, что российские дипломаты и консулы продолжат, в меру своих возможностей и с учетом законов стран пребывания, помогать соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Захарова уже рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Ранее МИД России предупредил граждан о высокой угрозе арестов по запросам спецслужб США при поездках в Таиланд.

    МИД России рекомендовал россиянам проявлять особую бдительность при любых возможных претензиях со стороны американских правоохранительных органов, включая поездки в третьи страны.

    Комментарии (10)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения

    Tекст: Денис Тельманов

    Вильнюс передал Пекину инициативы по возобновлению нормальной работы дипмиссий, надеясь урегулировать затянувшийся политический кризис из-за открытия тайваньского офиса.

    Литовское внешнеполитическое ведомство сделало первый шаг к примирению с азиатской республикой, передает ТАСС.

    «Литва передала китайской стороне конкретные предложения по восстановлению работы дипломатических представительств и остается открытой для диалога на основе международного права, общепринятой дипломатической практики и национального законодательства», – говорится в заявлении министерства.

    Власти балтийской республики рассчитывают нормализовать взаимодействие с Пекином до уровня других стран Европейского союза. При этом дипломаты признали, что процесс урегулирования глубоких разногласий потребует значительного времени и серьезных двусторонних усилий.

    Политический кризис между государствами разразился пять лет назад, в 2021 году, после открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Китайское правительство в ответ отозвало посла, понизило уровень связей до поверенного в делах и перевело свое посольство в статус временного офиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за открытия представительства Тайваня Пекин исключил Литву из связанных с КНР торговых цепочек.

    Позже китайские власти ввели против прибалтийской республики жесткие дипломатические и экономические санкции.

    Осенью 2024 года главный идеолог вражды с Пекином Габриэлюс Ландсбергис потерял пост министра иностранных дел.

    Комментарии (10)
    18 июня 2026, 21:20 • Новости дня
    В Британии мужчина швырнул маленького мальчика в вольер к крокодилу

    Мужчина столкнул ребенка в вольер с крокодилом в британском зоопарке

    Tекст: Вера Басилая

    В графстве Кембриджшир в Британии посетитель частного мини-зоопарка столкнул трехлетнего мальчика к крокодилу, пострадавший ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

    Трагедия произошла на территории фермы Johnsons of Old Hurst, передает РИА «Новости». Местная полиция оперативно прибыла на место происшествия после сообщения о падении мальчика к опасным животным.

    «Полицию вызвали в зоопарк, сообщив об инциденте с трехлетним мальчиком, который оказался в вольере с крокодилом. Мальчик был доставлен в больницу Адденбрук с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное», – заявили правоохранители.

    По подозрению в покушении на убийство стражи порядка задержали 30-летнего жителя соседнего графства Норфолк. Следователи полагают, что нападавший и пострадавший ребенок ранее не были знакомы.

    В апреле следователи завели уголовное дело после прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону.

    В июле прошлого года лев сбежал из клетки в турецком парке животных Lion Land и тяжело ранил мужчину.

    В мае того же года в московском зоопарке посетитель попытался отравить животных.

    Комментарии (6)
    18 июня 2026, 20:05 • Новости дня
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в приостановке взыскания около 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в просьбе приостановить принудительное взыскание около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России. Об этом сообщил участник закрытого заседания, передает РИА «Новости».

    «В приостановлении исполнительного производства отказано», – пояснил собеседник агентства.

    Ходатайство о приостановке исполнительного производства было подано бельгийским банком 4 июня. Суд рассмотрел его в четверг, 18 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в середине мая взыскал с бельгийской структуры 200 млрд евро в пользу Банка России.

    В конце того же месяца российский регулятор направил в инстанцию заявление о выдаче исполнительного листа.

    Девятый арбитражный апелляционный суд в начале июня отклонил требования депозитария о приостановлении исполнения судебных актов.

    Комментарии (7)
    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

    Комментарии (10)
    18 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной пакет европейских экономических ограничений столкнется с решительной и соразмерной реакцией со стороны Москвы, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

    Внешнеполитическое ведомство предупредило о готовящихся мерах в отношении европейских государств, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула неизбежность ответных шагов.

    «Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», – заявила дипломат. Она пояснила, что власти страны не оставят без внимания недавнее решение Евросоюза о введении дополнительных рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовит действенные шаги в ответ на 21-й пакет ограничений Брюсселя.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом подготовку этих рестрикций.

    Российская сторона оставляет за собой право на любые ответные действия с учетом национальных интересов.

    Комментарии (18)
    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

    Комментарии (6)
    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

    Комментарии (13)
    18 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь

    Сомнолог Бузунов раскрыл секреты легкого пробуждения по утрам

    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь
    @ Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если человек тяжело просыпается по утрам, это не значит, что он ленив или немотивирован. Такие симптомы свидетельствуют о неправильно выбранном режиме сна под хронотип человека, рассказал газете ВЗГЛЯД врач сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он объяснил, почему надо вставать сразу после первого сигнала будильника и что бодрит по утрам эффективнее, чем кофе.

    «Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация – человек просто не высыпается. Если организму нужно восемь часов сна, а он регулярно получает шесть–семь, утренний подъем будет восприниматься как насилие над собой независимо от силы воли и мелодии будильника», – говорит Бузунов.

    Вторая по распространенности причина, продолжает врач, это конфликт с хронотипом. Например, выраженная «сова» может спать достаточное количество часов, но если такому человеку приходится вставать в шесть утра, организм все еще находится в своей биологической ночи.

    А инерция сна – это состояние заторможенности после пробуждения. Особенно выраженной она бывает, если будильник прозвенел во время глубокого сна. В такие моменты человеку может казаться, что он не способен думать, однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно заметно улучшается. Поэтому тяжелое пробуждение не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации – зачастую это признак того, что режим сна не соответствует потребностям организма.

    «У разных людей сильно отличается и чувствительность к шуму во время сна. На нее влияют особенности нервной системы, уровень стресса, возраст и текущее состояние человека. Интересно, что дело не всегда в громкости звука. Иногда человек спокойно спит под шум проезжающих машин, но не может уснуть из-за капающего крана. Наш мозг особенно чувствителен к нерегулярным и непредсказуемым звукам. Именно поэтому отдельные капли, лай собаки или периодические уведомления могут раздражать сильнее, чем ровный фоновый шум», – делится сомнолог.

    Кроме того, подчеркивает он, при тревоге, хроническом стрессе и бессоннице мозг часто остается в состоянии повышенной настороженности даже ночью. В связи с этим сон становится более поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше просто не замечал.

    По словам специалиста, главный секрет легкого пробуждения – не в будильнике, а в предыдущем дне. Чем лучше человек высыпается в целом и чем стабильнее его режим, тем легче ему вставать утром.

    Среди наиболее действенных и при этом простых рекомендаций врач называет соблюдение стабильного времени подъема – даже по выходным дням. По его словам, четкий режим не только дисциплинирует, но и снижает нагрузку на организм. Когда человек придерживается привычного распорядка, организму проще адаптироваться к ежедневным задачам и понимать, какие процессы следуют друг за другом, что помогает уменьшить уровень стресса.

    Не менее важно уделять сну необходимое количество времени, отмечает специалист. При этом оптимальная продолжительность отдыха индивидуальна и зависит от особенностей организма. Эксперт также советует не переносить будильник несколько раз подряд на 5–10 минут, поскольку это лишь затрудняет окончательное пробуждение. После подъема полезно сразу открыть шторы, включить яркий свет или выйти на улицу.

    «Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее понять, что день начался. Он является главным сигналом для биологических часов и помогает мозгу быстрее переключиться в режим бодрствования. Поэтому утренний солнечный свет зачастую действует эффективнее дополнительной чашки кофе. И конечно, важно избегать очень поздних отходов ко сну», – объясняет Бузунов.

    Специалист подчеркивает, что для полноценного пробуждения недостаточно просто открыть глаза и подняться с постели. Мозгу необходимо время, чтобы переключиться из состояния сна в режим активной деятельности. Обычно на это уходит от нескольких минут до получаса, а при хроническом недосыпе процесс может затянуться еще дольше.

    «Второй инструмент – физическая активность. Не обязательно устраивать тренировку. Достаточно короткой зарядки, прогулки, нескольких минут активного движения. Это улучшает кровообращение и ускоряет переход к бодрствованию. Третий фактор – завтрак и умеренное потребление кофеина. Кофе может быть полезен, но не стоит рассчитывать только на него. Если человек хронически недосыпает, кофе временно маскирует проблему, а не решает ее», – заключил врач.

    Ранее психолог Светлана Рассмехина рассказала, что для успешной сдачи экзамена детям требуется полноценный отдых, соблюдение правильного питания и достаточное количество физических нагрузок для снятия тревожности. По ее словам, на период экзаменов у школьников должно быть девять часов сна каждый день.

    Комментарии (4)
    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

    Комментарии (6)
    18 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возгорание на столичном нефтеперерабатывающем предприятии практически ликвидировано, спасатели продолжают борьбу с оставшимися локальными очагами огня без угрозы для жизни сотрудников.

    Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.

    «Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.

    Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.

    Комментарии (11)
    18 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон планирует направить Киеву масштабную партию вооружений, финансируемую за счет доходов от замороженных российских активов, включая сотни тысяч дронов и ракеты ПВО.

    Британское министерство обороны объявило о намерении передать Украине значительный арсенал вооружений до конца текущего года, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ведомства подчеркивается: «Великобритания предоставит Украине 150 тыс. беспилотных летательных аппаратов к концу года».

    Помимо дронов, пакет помощи включает 350 зенитных ракет, в том числе многоцелевые системы «Мартлет» (LMM), а также радиолокационные станции и наземные радары. Общая стоимость запланированных поставок оценивается в 752 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 1 млрд долларов.

    Финансирование этих поставок осуществляется в рамках кредитной линии на 2,26 млрд фунтов стерлингов, анонсированной Лондоном в 2024 году. Средства для этого кредита Британия извлекает из доходов от замороженных российских активов. О новых мерах поддержки сообщил министр обороны Дэн Джарвис на полях встречи НАТО и заседания группы в формате «Рамштайн».

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь усугубляют конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы для Украины становятся законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил шансы Киева на создание ядерного оружия из британского урана.

    Комментарии (19)
    18 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    В Тбилиси потребовали от евродепутата объяснить призыв воевать для вступления в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил о необходимости получения разъяснений от депутата Европарламента от Литвы Расы Юкнявичене, которая исключила возможность расширения ЕС без начала военного противостояния России и Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Юкнявичене должна объясниться, что значат ее слова о необходимости следовать правилам войны для членства в Евросоюзе», – сказал он.

    По его словам, «подобная позиция евродепутата оскорбительна для самого ЕС как для института, так как ставит под вопрос доверие к этому объединению и репутацию».

    Леван Мачавариани в этой связи напомнил о словах бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается.

    «Это при том, что Украине обещали вступление в НАТО в ускоренном порядке, что и стало одной из причин начала конфронтации», – сказал он.

    Накануне Юкнявичене распространила обращение к грузинскому народу, в котором открыто признала, что «если бы не начало военных действий в 2022 году, никто и не говорил о расширении ЕС, а окно возможностей открылось благодаря украинцам».

    Комментарии (6)
    Главное
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    Лавров обвинил Европу в обмане с переговорами
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией
    Восточная Европа потребовала от Брюсселя ускорить финансирование ПВО
    Лидеры ЕС поручили ЕК разработать новые инструменты против Китая
    В Петербурге главврача клиники арестовали за развращение несовершеннолетней
    В Германии узаконили новый способ погребения