В России с 1 сентября решили ввести универсальный QR-код для оплаты товаров

Tекст: Дарья Григоренко

«Новый стандарт вводится федеральным законом, подписанным еще в июле 2025 года. Главное изменение: с 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт», – пояснил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Покупателям не придется искать стикер своего банка на кассе. Достаточно отсканировать единый символ любым приложением, после чего на экране отобразятся доступные способы списания средств, включая систему быстрых платежей и цифровые рубли, передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что клиенты сохранят все привычные программы лояльности и кешбэки.

Главной целью нововведения парламентарий назвал усиление конкуренции на отечественном платежном рынке. Банкам придется активнее бороться за клиентов с помощью повышения качества сервиса, поскольку предприниматели перестанут зависеть от одного провайдера.

Переход на новую систему будет проходить в несколько этапов. С 1 сентября 2026 года требование затронет системно значимые кредитные организации и крупные сети с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. Через год к ним присоединятся компании с оборотом более 30 млн рублей, а осенью 2028 года – продавцы с выручкой от 20 млн рублей.

При этом законодательство предусматривает два исключения из общих правил. Нововведение не затронет населенные пункты без доступа к интернету. Также от обязанности освобождаются небольшие торговые точки, чья годовая выручка не превышает 5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном внедрении универсального QR-кода в торговле.

Позже Центробанк обязал российские кредитные организации применять этот инструмент для любых денежных переводов.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина анонсировала запуск новой системы оплаты товаров и услуг с сентября текущего года.