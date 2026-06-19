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    Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    На подлете к Москве уничтожили восемь украинских дронов
    Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Лидеры ЕС возложили на Россию ответственность за инциденты с дронами
    Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар Стармера
    19 июня 2026, 10:55 • Новости дня

    Bloomberg: Восточная Европа потребовала ускорить финансирование ПВО

    Восточная Европа потребовала от Брюсселя ускорить выделение средств на ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне участившихся инцидентов с дронами страны Восточной Европы призывают Брюссель экстренно направить средства на защиту неба, не дожидаясь запланированного на ноябрь утверждения проектов.

    Восточноевропейские страны усиливают давление на руководство Евросоюза, требуя ускорить выделение средств на проекты по борьбе с дронами, передает Bloomberg.

    Эстония, Финляндия и другие государства представили свои инициативы еще в начале года, однако задержки с их утверждением вызывают серьезное недовольство в регионе.

    «Угроза реальна, это не гипотетически», – заявил глава МВД Эстонии Игор Таро на встрече стран Балтийского моря в Хельсинки. Он подчеркнул необходимость оперативных действий Еврокомиссии, чтобы избежать переноса финансирования на 2028 год.

    Проблема беспилотников становится все более острой для Финляндии, Польши, Румынии и стран Балтии. В мае российский дрон упал на жилой дом в Румынии, ранив двух человек, а сбившиеся с курса украинские аппараты перехватывались авиацией НАТО над Эстонией и Латвией.

    Евросоюз располагает значительными ресурсами для поддержки обороноспособности. В частности, программа SAFE предусматривает 150 млрд евро, а на безопасность границ выделено 250 млн евро. Кроме того, Европейская программа оборонной промышленности предлагает гранты на сумму 1,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия впервые направила 1,5 млрд евро на военные нужды стран Прибалтики.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание высокотехнологичной «стены из дронов» для защиты европейских границ.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    18 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на крупнейшем распределительном центре замедлили падение, закрепившись вблизи отметки в 490 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

    Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

    В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

    Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.

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    18 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

    «Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

    Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

    Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. «При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность», – подчеркнул представитель компании.

    Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

    В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    19 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира

    Глава Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к переговорам

    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира
    @ LUONG THAI LINH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите в Брюсселе председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Европейский политик выступил в защиту своих дипломатических шагов на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает Bloomberg.

    По словам источника агентства, Кошта охарактеризовал эти связи как краткие. Он подчеркнул, что его команда занимается подготовкой к моменту, когда появится возможность привлечь Москву к обсуждению мира.

    Действия председателя Евросовета вызвали недовольство ряда европейских стран. На саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, обсуждалась целесообразность назначения специального посланника по России. При этом Германия, Франция и Британия параллельно разрабатывают собственный план по привлечению Москвы к диалогу.

    Выступая после встречи, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил пользу различных форматов взаимодействия. «Только институты союза могут представлять союз», – заявил он, добавив, что группа из трех стран может работать над гарантиями безопасности для Киева, тогда как Кошта способен выступать от лица всего блока.

    Ситуация осложняется позицией США. На недавнем саммите G7 Дональд Трамп продемонстрировал интерес к украинскому кризису. Тем временем некоторые европейские лидеры, включая президента Литвы Гитанаса Науседу, считают преждевременным начинать переговоры с Владимиром Путиным, ожидая от него уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

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    19 июня 2026, 09:06 • Новости дня
    FT: SpaceX предупредила ЕС о риске коллапса спутниковой связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планы Брюсселя зарезервировать радиочастотный спектр для местных компаний могут привести к масштабным перебоям в работе телекоммуникационных систем на Украине, заявила американская компания SpaceX Евросоюзу.

    Американская корпорация направила европейским чиновникам письмо с критикой новых ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    В мае власти Евросоюза предложили выделить часть частотного диапазона исключительно для европейских операторов. Это решение должно ограничить доступ к прямому подключению смартфонов к спутникам для американских и китайских игроков.

    «Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», – отмечается в документе.

    В компании считают, что инициатива ставит страну регистрации бизнеса выше реальных технических возможностей.

    Предложение Еврокомиссии пока не получило окончательного одобрения от стран-участниц и Европарламента. Представители отрасли и правительства нескольких государств уже выразили свои опасения по этому поводу. Руководство SpaceX рассчитывает повлиять на итоговое решение европейских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Евросоюза запланировали передать большую часть ценных спутниковых радиочастот местному бизнесу. До этого европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможного контроля платформы Starlink над частотами в диапазоне 2 ГГц.

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    18 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД назвали абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Захарова назвала абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство категорически отвергло обвинения европейских чиновников в подготовке солдат специалистами из Пекина для участия в специальной военной операции на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, передает ТАСС. Ранее европейская чиновница заявляла, что китайская сторона якобы занимается подготовкой бойцов Вооруженных сил России.

    «Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», – подчеркнула дипломат. По ее словам, Москва решительно осуждает подобные информационные провокации.

    Захарова добавила, что западные страны пытаются вбить клин в дружественные отношения между Россией и Китаем. Она отметила, что государства развивают взаимовыгодное сотрудничество и не нуждаются в советах со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о проверке сообщений об обучении российских военных в Китае.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал подобные обвинения чистой клеветой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков месяцем ранее призвал критически относиться к недостоверным публикациям западной прессы.

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    18 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Захарова осудила идею запретить въезд в ЕС отслужившим в армии россиянам

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские страны обсуждают возможность закрытия границ для граждан России, проходивших службу в вооруженных силах после начала специальной военной операции. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможные новые ограничения.

    Инициатива западных государств вызвала резкую реакцию в Москве, передает ТАСС.

    «Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема», – заявила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Эстония потребовала ввести аналогичные общеевропейские ограничения.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с лидерами семи стран ЕС призвал закрыть Шенгенскую зону для участников боевых действий.

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    18 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В НАТО сообщили о первом прибытии самолета AWACS в Швецию

    Самолет AWACS НАТО впервые приземлился на территории Швеции

    Tекст: Мария Иванова

    Завершив разведывательную миссию на северном фланге, борт радиолокационного обнаружения AWACS впервые в истории совершил посадку на шведской территории.

    Самолет с системой воздушного контроля и предупреждения AWACS впервые приземлился на шведской территории, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно прибыло в страну после выполнения разведывательных задач, направленных на поддержку операций на северном фланге Североатлантического альянса.

    «Впервые самолет системы воздушного предупреждения и контроля НАТО (AWACS) совершил посадку в Швеции после разведывательной миссии в поддержку операций на северном фланге НАТО», – говорится в заявлении военного блока.

    Представители альянса подчеркнули, что подобные самолеты обеспечивают критически важное управление в рамках арктической миссии Arctic Sentry. Кроме того, они задействованы в масштабных учениях Ramstein Flag 2026, которые проходят с 8 по 19 июня.

    Напомним, Швеция официально стала 32-м членом НАТО в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026.

    Власти Швеции заявили об отправке истребителей Gripen для участия в миссии «Арктический часовой».

    Командование НАТО сообщило о завершении военной интеграции Стокгольма весной 2024 года.

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    19 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога, следует из текста итогового документа.

    Лидеры Евросоюза на встрече ограничились общим призывом к перемирию, передает ТАСС.

    В принятом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвятили лишь один, где сказано: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <...> к завершению войны».

    Одновременно саммит призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.

    Оставшиеся 17 пунктов документа направлены на дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. В них содержится призыв как можно быстрее утвердить 21-й пакет санкций Евросоюза, а также планы по расширению поставок ударных вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Еврокомиссия начала готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан России.

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