Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар премьера Стармера

NYT: Мэр Манчестера Бернем выиграл выборы в парламент

Tекст: Мария Иванова

Популярный лейборист Энди Бернэм одержал убедительную победу на специальных выборах в округе Мейкерфилд, сообщает The New York Times. Он получил почти 25 тыс. голосов, что составило около 55% от общего числа. Этот успех укрепляет его позиции для возможного вызова действующему премьер-министру Киру Стармеру.

«Люди проголосовали за перемены, они проголосовали за большее влияние для севера, они проголосовали за надежду», – заявил политик после оглашения результатов. Он также призвал свою партию воспользоваться последним шансом на изменения и построить новую политику.

Кандидат от правой партии Reform U.K. Роб Кеньон занял второе место, набрав около 34% голосов. Несмотря на недавние успехи на местных выборах, популисты под руководством Найджела Фараджа не смогли помешать победе лейбориста. Присутствие ультраправого кандидата от Restore Britain, получившего почти 7% голосов, также не оказало решающего влияния на исход голосования.

Победа в Мейкерфилде, районе бывших шахтерских поселков, может стать отправной точкой для попытки сместить Кира Стармера, чей рейтинг достиг исторического минимума. Некоторые депутаты-лейбористы уже публично призвали премьера уйти в отставку ради блага партии и страны, если Бернэм бросит ему вызов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер стал одним из самых непопулярных премьер-министров в современной истории Британии. Был назван главный конкурент Стармера за лидерство в правящей партии Британии

При этом Стармер на фоне политического кризиса и ухода ключевых фигур оборонного ведомства пообещал остаться на посту и бороться за свою должность.