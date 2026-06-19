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    Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    Лавров предостерег НАТО от столкновения с Россией
    Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
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    19 июня 2026, 10:45 • Новости дня

    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира

    Глава Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к переговорам

    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира
    @ LUONG THAI LINH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите в Брюсселе председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Европейский политик выступил в защиту своих дипломатических шагов на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает Bloomberg.

    По словам источника агентства, Кошта охарактеризовал эти связи как краткие. Он подчеркнул, что его команда занимается подготовкой к моменту, когда появится возможность привлечь Москву к обсуждению мира.

    Действия председателя Евросовета вызвали недовольство ряда европейских стран. На саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, обсуждалась целесообразность назначения специального посланника по России. При этом Германия, Франция и Британия параллельно разрабатывают собственный план по привлечению Москвы к диалогу.

    Выступая после встречи, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил пользу различных форматов взаимодействия. «Только институты союза могут представлять союз», – заявил он, добавив, что группа из трех стран может работать над гарантиями безопасности для Киева, тогда как Кошта способен выступать от лица всего блока.

    Ситуация осложняется позицией США. На недавнем саммите G7 Дональд Трамп продемонстрировал интерес к украинскому кризису. Тем временем некоторые европейские лидеры, включая президента Литвы Гитанаса Науседу, считают преждевременным начинать переговоры с Владимиром Путиным, ожидая от него уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    18 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на крупнейшем распределительном центре замедлили падение, закрепившись вблизи отметки в 490 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

    Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

    В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

    Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    19 июня 2026, 09:06 • Новости дня
    FT: SpaceX предупредила ЕС о риске коллапса спутниковой связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планы Брюсселя зарезервировать радиочастотный спектр для местных компаний могут привести к масштабным перебоям в работе телекоммуникационных систем на Украине, заявила американская компания SpaceX Евросоюзу.

    Американская корпорация направила европейским чиновникам письмо с критикой новых ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    В мае власти Евросоюза предложили выделить часть частотного диапазона исключительно для европейских операторов. Это решение должно ограничить доступ к прямому подключению смартфонов к спутникам для американских и китайских игроков.

    «Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», – отмечается в документе.

    В компании считают, что инициатива ставит страну регистрации бизнеса выше реальных технических возможностей.

    Предложение Еврокомиссии пока не получило окончательного одобрения от стран-участниц и Европарламента. Представители отрасли и правительства нескольких государств уже выразили свои опасения по этому поводу. Руководство SpaceX рассчитывает повлиять на итоговое решение европейских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Евросоюза запланировали передать большую часть ценных спутниковых радиочастот местному бизнесу. До этого европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможного контроля платформы Starlink над частотами в диапазоне 2 ГГц.

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    18 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД назвали абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Захарова назвала абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство категорически отвергло обвинения европейских чиновников в подготовке солдат специалистами из Пекина для участия в специальной военной операции на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, передает ТАСС. Ранее европейская чиновница заявляла, что китайская сторона якобы занимается подготовкой бойцов Вооруженных сил России.

    «Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», – подчеркнула дипломат. По ее словам, Москва решительно осуждает подобные информационные провокации.

    Захарова добавила, что западные страны пытаются вбить клин в дружественные отношения между Россией и Китаем. Она отметила, что государства развивают взаимовыгодное сотрудничество и не нуждаются в советах со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о проверке сообщений об обучении российских военных в Китае.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал подобные обвинения чистой клеветой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков месяцем ранее призвал критически относиться к недостоверным публикациям западной прессы.

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    18 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Захарова осудила идею запретить въезд в ЕС отслужившим в армии россиянам

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские страны обсуждают возможность закрытия границ для граждан России, проходивших службу в вооруженных силах после начала специальной военной операции. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможные новые ограничения.

    Инициатива западных государств вызвала резкую реакцию в Москве, передает ТАСС.

    «Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема», – заявила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Эстония потребовала ввести аналогичные общеевропейские ограничения.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с лидерами семи стран ЕС призвал закрыть Шенгенскую зону для участников боевых действий.

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    19 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога, следует из текста итогового документа.

    Лидеры Евросоюза на встрече ограничились общим призывом к перемирию, передает ТАСС.

    В принятом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвятили лишь один, где сказано: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <...> к завершению войны».

    Одновременно саммит призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.

    Оставшиеся 17 пунктов документа направлены на дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. В них содержится призыв как можно быстрее утвердить 21-й пакет санкций Евросоюза, а также планы по расширению поставок ударных вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Еврокомиссия начала готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан России.

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    18 июня 2026, 15:16 • Новости дня
    Захарова назвала пиаром старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз политическим пиаром.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз политическим пиаром, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва будет внимательно следить за этим процессом.

    «Общее состояние, в котором находится и Украина, и Молдавия подтверждает, что решение об открытии первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости», – подчеркнула дипломат.

    Захарова отметила, что подобные шаги направлены на демонстрацию мнимых успехов Киева и Кишинева в евроинтеграции. При этом она выразила сомнение в способности Западной Европы, переживающей экономический спад, обеспечить поддержку этих государств.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия продолжит наблюдать за диалогом Брюсселя с украинскими и молдавскими властями. В Москве намерены оценивать влияние этих переговоров на внутреннюю ситуацию в странах-кандидатах и возможные трансформации внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    В этот же день Брюссель начал официальные консультации о присоединении Молдавии.

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    19 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать новые инструменты против Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские лидеры призвали Еврокомиссию подготовить более жесткие инструменты для противостояния экономической мощи Пекина на фоне растущей обеспокоенности конкурентоспособностью европейских производителей.

    Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии оценить существующие торговые механизмы и разработать новые инструменты защиты, пишет Politico.

    По словам европейского чиновника, это необходимо, чтобы блок имел все средства для защиты своих интересов и снижения рисков. Германия при этом стала склоняться к более жесткой позиции в отношении Пекина.

    «Все считают, что нам нужны меры для снижения нашей зависимости», – заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после завершения саммита. Он назвал оказываемые в Китае субсидии несправедливыми и подчеркнул необходимость срочного ответа. При этом лидеры ЕС хотят продолжить взаимодействие с Пекином: в конце июня ожидается визит министра коммерции КНР Ван Вэньтао в Брюссель.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась выяснить, насколько лидеры готовы к возможным ответным мерам со стороны Китая. Брюссель ищет способы оградить европейские заводы от дешевых высокотехнологичных товаров из КНР. Китайские производители, в том числе автомобильные компании, продают свою продукцию на европейском рынке по ценам, с которыми местные компании не могут конкурировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали пересмотр экономических отношений с Пекином из-за растущего торгового дефицита.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    В ответ власти Китая пообещали жестко отреагировать на возможные ограничительные действия европейских стран.

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    19 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Лидеры ЕС впервые решили продлить антироссийские санкции сразу на год

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза договорились продлить весь пакет ограничительных мер против России на 12 месяцев вместо привычных шести, сообщил представитель Европейского совета.

    «Лидеры ЕС приняли решение продлить санкции сразу на 12 месяцев, а не на 6, как раньше», – приводит слова представителя Европейского совета ТАСС.

    Такой формат одобрения ограничительных мер был применен впервые. Как уточняется, формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля 2027 года планируют принять на следующей неделе на уровне министров стран Евросоюза.

    При этом практического значения эта процедура не имеет, поскольку санкции, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, фактически продлеваются автоматически каждые полгода письменным решением Совета ЕС без какого-либо обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность продлевать антироссийские санкции не раз в полгода, а раз в год.

    В апреле страны ЕС приняли 20-й пакет антироссийских санкций.

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    19 июня 2026, 04:27 • Новости дня
    Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе есть серьезные разногласия по вопросу вступления Украины в ЕС, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр перед стартом саммита ЕС в Брюсселе.

    «Позиции стран-членов, честно говоря, сильно расходятся», – подчеркнул Мадьяр.

    Он отметил, что часть стран разделяет точку зрения Будапешта, согласно которой не может существовать двух типов процедур вступления, процесс должен быть основан на «заслугах», а приоритет должны получать страны Западных Балкан, передает РИА «Новости».

    Другие государства, как указал венгерский премьер, выступают за максимально быстрый старт переговоров о присоединении Украины, предлагая сразу открыть две главы переговоров или даже все 33 главы одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

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