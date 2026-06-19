Axios: Вэнс отложил поездку на переговоры с Ираном из-за Израиля

Axios: США отложили переговоры с Ираном в Швейцарии из-за боев в Ливане

Tекст: Мария Иванова

Американская администрация изменила планы проведения двусторонних встреч на высшем уровне, передает портал Axios.

Изначально предполагалось, что диалог начнется в пятницу, однако Белый дом сослался на непредвиденные проблемы.

В официальном заявлении американской администрации говорится: «Делегация США была готова вылететь при первой возможности, но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой». Уточняется, что политик не отправится в Европу в ближайшие дни.

Неофициальной причиной задержки собеседники издания называют шаткое перемирие в Ливане. Накануне израильские военные нанесли удар по южной части страны, в результате чего погибли четыре человека, а между армией Израиля и движением «Хезболла» вспыхнули интенсивные бои.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил дипломатам вести прямые переговоры с Вашингтоном. В свою очередь президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал стороны к полному прекращению огня на всех фронтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

Иранский МИД сообщал об участии Джей Ди Вэнса и Мохаммад-Багера Галибафа в церемонии заключения соглашения. Однако позже американский вице-президент отменил свой вылет в Швейцарию.