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    19 июня 2026, 10:43 • Новости дня

    В Белоруссии заработал закон о наказании за пропаганду ЛГБТ и чайлдфри

    Tекст: Вера Басилая

    В Белоруссии вступили в силу административные нормы, предусматривающие крупные штрафы за пропаганду гомосексуализма (движение ЛГБТ* признано экстремистским в России), педофилии и чайлдфри, сообщила Палата представителей (нижней палаты) белорусского парламента.

    Закон о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма, педофилии и чайлдфри вступил в силу в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба нижней палаты белорусского парламента сообщила о начале действия новых правовых норм.

    «Сегодня вступают в силу основные положения закона от 15 апреля 2026 года «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности»», – заявили в парламенте.

    Документ устанавливает наказание за пропаганду гомосексуальных связей, смены пола, педофилии и бездетности. Нарушителям грозят штрафы до 1350 белорусских рублей, что составляет около 35,5 тыс. российских рублей. Для юридических лиц сумма взыскания может достигать девяти тыс. белорусских рублей, или 237 тыс. российских рублей.

    В зависимости от обстоятельств суд может назначить общественные работы либо административный арест. Закон также вводит ответственность за незаконные операции с цифровыми токенами и нарушение правил кибербезопасности. Дополнительно предусмотрены наказания за отказ уничтожать опасные инвазивные растения, включая борщевик Сосновского.

    В 2024 году органы прокуратуры Белоруссии подготовили законопроект об ответственности за пропаганду чайлдфри и педофилии.

    Позже Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды идеологии добровольного отказа от детей.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

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    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

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    17 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, следует из сообщения в Max Следственного комитета.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ударный дрон атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Известно, что транспорт следовал по маршруту Гомель – Геленджик.

    В салоне находились 44 человека, среди которых 28 детей-спортсменов. Предварительно сообщается об одной погибшей женщине и шести раненых. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии уточняется, а следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе Брянской области, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранители отпустили двух граждан Белоруссии, которых арестовали после гибели российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщил польский премьер Дональд Туск.

    «Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.

    Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.

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    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Российские и белорусские следователи вскрыли в Москве банду серых риелторов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместная следственная группа России и Белоруссии пресекла деятельность международной преступной группировки, которая мошенническим путем присваивала квартиры жителей Москвы, сообщил белорусский Следственный комитет.

    «Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам – через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным следствия, преступное сообщество было организовано в 2021 году в России мужчиной, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он координировал работу группы и создал структурные подразделения на территории обоих государств. В преступную схему был вовлечен 62-летний житель Брестской области.

    Первой жертвой злоумышленников стала скончавшаяся в 2020 году москвичка. Сотрудница столичного жилищно-эксплуатационного участка передала организатору копии документов женщины. После этого белорусский участник группы изготовил поддельные свидетельства и нашел кандидата на роль фиктивного мужа.

    Фигуранты арестованы, один из обвиняемых находится под личным поручительством. В Следственном комитете подчеркнули, что впервые была создана совместная следственно-оперативная группа двух стран, что позволило эффективно координировать расследование транснациональных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов к 12 годам колонии.

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    17 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Белорусские медики выехали в Брянскую область после атаки ВСУ на детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты белорусской скорой помощи направились к пострадавшим в результате удара украинского беспилотника по транспорту с детской футбольной командой в Брянской области.

    На помощь раненым пассажирам отправились три медицинские бригады в сопровождении сотрудников МЧС и Госавтоинспекции. «Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС», – говорится в сообщении БелТА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    На этой же трассе вражеский аппарат ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело после удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области.

    Глава ведомства Константин Бычек сообщил, что минские следователи работают совместно с российскими коллегами, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», – заявил Бычек журналистам.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара по пассажирскому автобусу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

    Министерство спорта Белоруссии взяло ситуацию с нападением на несовершеннолетних на особый контроль.

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    17 июня 2026, 15:22 • Новости дня
    Посол Грызлов заявил о намеренном ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

    Посол Грызлов: ВСУ осознанно атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака на пассажирский транспорт в Брянской области была совершена украинскими боевиками преднамеренно, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Грызлов подчеркнул, что перепутать автобус с военной техникой невозможно.

    «Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно», – заявил дипломат. Его слова были опубликованы на странице российского посольства «ВКонтакте».

    Напомним, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил по факту данного происшествия уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Минспорт Белоруссии взял на особый контроль атаку ВСУ на автобус с детьми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство спорта Белоруссии начало тщательную проверку сведений о нападении украинских военных на транспортное средство с несовершеннолетними в Брянской области.

    «В связи с инцидентом в Брянской области. Министерством спорта совместно с заинтересованными информация по происшествию тщательно уточняется и проверяется. Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль», – заявили представители министерства в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся целенаправленным актом террора против мирного населения.

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    17 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

    Российская госкорпорация привезла на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026» две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

    Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

    «Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного», – заявили разработчики.

    Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

    В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

    В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

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