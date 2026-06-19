Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума

Tекст: Дарья Григоренко

В пятницу представители Исламской республики и Соединенных Штатов начнут обсуждение реализации подписанного меморандума о взаимопонимании. Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую возглавит Мохаммад-Багер Галибаф, передает «Интерфакс».

«Задача, поставленная перед нами верховным лидером, – добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ», – подчеркнул спикер.

Также политик предостерег Вашингтон от попыток вернуться к силовому противостоянию. Галибаф отметил, что любое стремление пойти по пути вооруженного конфликта спровоцирует еще более сильный удар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили детали соглашения об урегулировании разногласий.

Министерство иностранных дел Швейцарии запланировало церемонию подписания меморандума в Бюргенштоке.

Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.