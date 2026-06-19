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    19 июня 2026, 08:59 • Новости дня

    Politico: Крыша протекла на саммите Евросовета в Брюсселе

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапная летняя буря стала причиной протечки стеклянной крыши в штаб-квартире Европейского совета, из-за чего вода капала прямо на столы прессы, сообщает Politico.

    Во время саммита Европейского совета в Брюсселе журналисты столкнулись с непредвиденными трудностями из-за протекающей крыши, передает РИА «Новости». Летний дождь просочился сквозь стеклянное покрытие здания.

    «Самая большая утечка этой ночи: к надеждам Европейского совета на получение 1 млрд евро для ремонта его штаб-квартиры в Брюсселе в четверг вечером добавился стимул, когда из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу на столы журналистам», – сообщает издание Politico.

    В публикации также появилась фотография с белыми ведрами, расставленными в помещении для сбора дождевой воды. Отмечается, что день проведения саммита выдался крайне жарким.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 11:02 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе

    Словакия отказала Украине в «коротком пути» в Евросоюз

    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава заблокирует любые попытки Киева обойти стандартные условия европейской интеграции и получить привилегии при вступлении в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, правительство Словакии не одобрит особый статус Киева в Европейском союзе. Премьер-министр Словакии подчеркнул необходимость выполнения стандартных требований для членства, передает РИА «Новости».

    «Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз», – заявил политик. Он добавил, что украинской стороне предстоит пройти долгий и сложный путь к интеграции.

    Различные идеи об ассоциированном членстве Украины не привлекают Братиславу, отметил словацкий лидер. По его оценке, в настоящий момент к полноправному участию в объединении готовы Сербия, Албания и Черногория.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу Берлина.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от киевских властей шагов к мирному урегулированию конфликта для получения этого статуса.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на крупнейшем распределительном центре замедлили падение, закрепившись вблизи отметки в 490 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

    Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

    В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

    Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    18 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Новые премьеры изменят расстановку сил в Евросоюзе

    Tекст: Мария Иванова

    На предстоящем заседании в Брюсселе к лидерам государств присоединятся главы правительств Венгрии, Болгарии, Словении и Латвии, что существенно повлияет на политический курс объединения.

    Ожидаемые перестановки в руководстве связаны со сменой власти в 15% стран объединения, пишет Politico.

    «Самым большим изменением с этой четверкой станет то, которого там нет», – заявил европейский дипломат, имея в виду уход Виктора Орбана.

    Новый венгерский премьер Петер Мадьяр разблокировал миллиарды евро замороженных фондов и поддержал начало переговоров о вступлении Киева. При этом политик намерен сохранить построенный предшественником пограничный забор и выступает против квот на переселение мигрантов.

    Представитель Болгарии Румен Радев может осложнить сохранение единого фронта по украинскому вопросу и заблокировать 21-й пакет санкций против России. Ранее он называл поражение Киева неизбежным и жестко критиковал поставки вооружений на Украину.

    Вернувшийся на пост главы правительства Словении Янез Янша готов препятствовать европейским санкциям против Израиля. В свою очередь латвийский лидер Андрис Кулбергс сосредоточится на защите воздушного пространства после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на весенних парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия Петера Мадьяра. Новый премьер-министр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом. Политик анонсировал возвращение к полноправному участию Будапешта в европейских структурах и НАТО.

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    18 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД назвали абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Захарова назвала абсурдными слова Каллас об обучении российских войск Китаем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство категорически отвергло обвинения европейских чиновников в подготовке солдат специалистами из Пекина для участия в специальной военной операции на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, передает ТАСС. Ранее европейская чиновница заявляла, что китайская сторона якобы занимается подготовкой бойцов Вооруженных сил России.

    «Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», – подчеркнула дипломат. По ее словам, Москва решительно осуждает подобные информационные провокации.

    Захарова добавила, что западные страны пытаются вбить клин в дружественные отношения между Россией и Китаем. Она отметила, что государства развивают взаимовыгодное сотрудничество и не нуждаются в советах со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о проверке сообщений об обучении российских военных в Китае.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал подобные обвинения чистой клеветой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков месяцем ранее призвал критически относиться к недостоверным публикациям западной прессы.

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    18 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Захарова осудила идею запретить въезд в ЕС отслужившим в армии россиянам

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские страны обсуждают возможность закрытия границ для граждан России, проходивших службу в вооруженных силах после начала специальной военной операции. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможные новые ограничения.

    Инициатива западных государств вызвала резкую реакцию в Москве, передает ТАСС.

    «Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема», – заявила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Эстония потребовала ввести аналогичные общеевропейские ограничения.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с лидерами семи стран ЕС призвал закрыть Шенгенскую зону для участников боевых действий.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    18 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Францию и Нидерланды назвали препятствиями для ускорения членства Украины в ЕС

    Euractiv: Франция и Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Париж и Амстердам выступили категорически против форсированного присоединения Киева к европейскому блоку, указав на необходимость длительных переговоров, сообщили СМИ.

    Как пишет Euractiv, европейские страны выражают серьезные сомнения относительно возможности быстрого принятия Киева в состав объединения. Главными противниками такого сценария считаются Франция и Нидерланды, передает РИА «Новости».

    Западные дипломаты открыто критикуют попытки форсировать интеграционный процесс для украинской стороны. «Албании понадобилось 11 лет, почему мы должны сделать это для Украины за три недели?» – приводит издание Euractiv слова одного из европейских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти выразили готовность выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Франция и ряд других стран выступили против установления конкретной даты присоединения Киева к объединению.

    Нидерланды настояли на строгом соблюдении Копенгагенских критериев для получения полноправного членства.

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    18 июня 2026, 15:16 • Новости дня
    Захарова назвала пиаром старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз политическим пиаром.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз политическим пиаром, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва будет внимательно следить за этим процессом.

    «Общее состояние, в котором находится и Украина, и Молдавия подтверждает, что решение об открытии первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости», – подчеркнула дипломат.

    Захарова отметила, что подобные шаги направлены на демонстрацию мнимых успехов Киева и Кишинева в евроинтеграции. При этом она выразила сомнение в способности Западной Европы, переживающей экономический спад, обеспечить поддержку этих государств.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия продолжит наблюдать за диалогом Брюсселя с украинскими и молдавскими властями. В Москве намерены оценивать влияние этих переговоров на внутреннюю ситуацию в странах-кандидатах и возможные трансформации внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    В этот же день Брюссель начал официальные консультации о присоединении Молдавии.

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    19 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры диалога, следует из текста итогового документа.

    Лидеры Евросоюза на встрече ограничились общим призывом к перемирию, передает ТАСС.

    В принятом заявлении из 18 пунктов дипломатии посвятили лишь один, где сказано: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести <...> к завершению войны».

    Одновременно саммит призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.

    Оставшиеся 17 пунктов документа направлены на дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. В них содержится призыв как можно быстрее утвердить 21-й пакет санкций Евросоюза, а также планы по расширению поставок ударных вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Еврокомиссия начала готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан России.

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