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    19 июня 2026, 08:48 • Новости дня

    Израильская армия нанесла ночные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Израиля в ночь на пятницу провели серию масштабных атак на позиции группировки «Хезболла» в ответ на регулярные нарушения режима прекращения огня, сообщила Армия обороны Израиля

    Авиация и артиллерия ЦАХАЛ подвергли обстрелу южные ливанские территории. Целью военных стали объекты инфраструктуры и участники движения «Хезболла». передает РИА «Новости».

    В заявлении израильской армии, говорится, что удары были нанесены «после неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористической организации «Хезболла».

    Накануне президент США после подписания меморандума с Ираном выразил надежду на стабилизацию ситуации. Политик подчеркнул, что Вашингтон ожидает от всех участников ближневосточного конфликта полного прекращения огня на всех фронтах.

    Бойцы ливанского движения сорвали продвижение израильской бронетехники на юге страны.

    До этого представители организации атаковали беспилотниками морской опорный пункт ЦАХАЛ Рас-эн-Накура из-за нарушений режима прекращения огня.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США

    Хаменеи подтвердил согласие на подписание меморандума Ирана и США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что разрешил заключение меморандума с США, хотя и «придерживался иного мнения».

    «Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», – говорится в его послании.

    Кроме того, Хаменеи заявил, что, по его оценке, Белый дом действовал из «отчаяния» и использовал «все рычаги» ради достижения соглашения по меморандуму, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум. Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и послание от сильного Ирана.

    США сняли морскую блокаду Ирана. Суда с крупными партиями сырой нефти на борту успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    19 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном

    Вице-президент США Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания сделки с Ираном

    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где планировалось подписание меморандума с иранской стороной, сообщил представитель Белого дома.

    «Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», – говорится в официальном заявлении администрации, передает РИА «Новости».

    Несмотря на отмену поездки, в Вашингтоне выразили надежду на скорое начало технических консультаций с Тегераном.

    Министерство иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, официально подтвердило отмену запланированных на пятницу переговоров в Бюргенштоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.

    Иранский МИД подтвердил участие Джей Ди Вэнса в церемонии заключения исторической сделки.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о подписании документа в Швейцарии 19 июня.

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    18 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом

    Пезешкиан назвал меморандум с США историческим посланием сильного Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и опубликовал его полный текст на английском языке.

    Оценку новому документу дал президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении». По словам иранского лидера, такой подход отражает позицию страны.

    Пезешкиан написал сообщение в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и сопроводил его публикацией текста меморандума на английском языке. Тем самым он подчеркнул открытость договора для международной аудитории и подчеркнул значение соглашения.

    Глава Ирана также отметил, что страна неизменно остается привержена миру во всем мире, стремится к прогрессу и поддерживает региональное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум

    Представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Дональдом Трампом меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о планах начать 19 июня новый этап переговоров с США по снятию санкций и иранской ядерной программе.

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    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    18 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном

    Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не должен атаковать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».

    Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    18 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    IRNA опубликовало фотографии президента Ирана с подписанным меморандумом

    IRNA опубликовало фотографии Пезешкиана с подписанным меморандумом

    Tекст: Вера Басилая

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум.

    IRNA опубликовало кадры с Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами документ, передает РИА «Новости».

    На снимках запечатлен текст на английском и персидском языках, заверенный подписями глав двух государств, включая президента США Дональда Трампа.

    Дистанционное заключение договора состоялось в ночь на 18 июня. Документ официально завершает вооруженное противостояние, начавшееся 28 февраля. Кроме того, соглашение регламентирует сроки отмены американской морской блокады и возобновления свободного судоходства в водах Ормузского пролива.

    Согласно условиям сделки, Иран берет на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия. Урегулирование вопросов вокруг атомной программы страны вынесли в отдельный переговорный трек, который должен стартовать в течение 60 дней. Главной целью этих контактов для Тегерана станет полное снятие международных санкций.

    Белый дом подтвердил подписание президентом США меморандума о прекращении войны с Ираном.

    Заместитель главы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале снятия американской морской блокады.

    Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

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    18 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Израиль попросил Meta цензурировать контент о военном конфликте с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские власти обратились к американской корпорации с требованием удалять публикации, выражающие поддержку Тегерану или демонстрирующие последствия ракетных ударов, сообщил американский портал Intercept со ссылкой на внутренние документы.

    Как пишет портал Intercept со ссылкой на внутренние документы, правительство Израиля направило в корпорацию Meta (деятельность которой запрещена в России как экстремистская) запрос на цензурирование материалов, касающихся военной агрессии против Ирана, передает РИА «Новости».

    Руководство страны настаивало на удалении из социальных сетей постов, в которых пользователи высказывают солидарность с Тегераном и критикуют действия Израиля. Кроме того, требование распространялось на визуальные материалы, демонстрирующие последствия ударов иранских ракет. В ряде случаев корпорация удовлетворила эти запросы, однако правовые основания для таких действий остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении угрозы уничтожения Израиля благодаря военной кампании против Ирана.

    Американские вооруженные силы не принимали участия в ответных израильских ударах по иранской территории.

    Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуск ракет со стороны исламской республики.

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    18 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Кувейт восстановил поврежденные в ходе конфликта на Ближнем Востоке нефтяные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная нефтяная компания Кувейта (KPC) отчиталась о восстановлении всех поврежденных в ходе конфликта на Ближнем Востоке объектов.

    В настоящее время государство активно работает над возвратом к довоенным показателям, передает РИА «Новости».

    «Осуществлен ремонт поврежденной инфраструктуры, что поможет быстрее вернуться к прежним объемам нефтедобычи», – отмечается в заявлении корпорации в соцсетях.

    В период регионального кризиса нефтеперерабатывающие предприятия Кувейта неоднократно подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. Под удары дронов также попадали объекты на крупнейшем месторождении страны Большой Бурган.

    Ранее иранские беспилотники нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation.

    В результате атаки дронов на нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе вспыхнул пожар.

    Из-за серии нападений кувейтская корпорация превентивно сократила добычу нефти.

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    18 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    МИД: Мир между Ираном и США восстановит доверие в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Россия надеется, что достижение мира между Ираном и Соединенными Штатами поможет восстановить доверие среди стран Персидского залива, сообщили в МИД России.

    Заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном должно нормализовать ситуацию в ближневосточном регионе и стабилизировать мировые рынки, следует из сообщения на сайте МИД.

    «Рассчитываем, что установление мира будет способствовать восстановлению доверия в отношениях между государствами по обе стороны Персидского залива», – говорится в официальном заявлении ведомства, выпущенном после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    В министерстве также подчеркнули, что Москва ожидает возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Дипломаты отметили, что нормализация обстановки должна снизить волатильность на мировых энергетических и продовольственных рынках, от которой страдают наиболее уязвимые государства.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и британский премьер Кир Стармер позитивно оценили достижение мирных договоренностей.

    На фоне новостей о скором открытии Ормузского пролива мировые цены на нефть упали до восьмидесяти долларов за баррель.

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    18 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин подчеркнул пользу стабильности на Ближнем Востоке для мировых рынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию ситуации на Ближнем Востоке.

    По словам российского лидера, это должно позитивно отразиться на мировых рынках, передает РИА «Новости».

    «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    Накануне иранские нефтяные танкеры успешно покинули зону американской блокады.

    Ранее Путин отмечал негативное влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику.

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    19 июня 2026, 07:46 • Новости дня
    Reuters: Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, которые планировалось провести в пятницу на территории Швейцарии, не состоятся, сообщают новостные агентства со ссылкой на швейцарский МИД.

    Запланированные на 19 июня в Бюргенштоке переговоры не состоятся, пишет Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии, передает РИА «Новости».

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума с США в Швейцарии 19 июня. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого соглашения. Президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.

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    19 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящая встреча делегаций двух стран в Швейцарии может обернуться серьезными последствиями для Вашингтона при выдвижении чрезмерных требований, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который, как ожидается, возглавит делегацию Исламской республики.

    В пятницу представители Исламской республики и Соединенных Штатов начнут обсуждение реализации подписанного меморандума о взаимопонимании. Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую возглавит Мохаммад-Багер Галибаф, передает «Интерфакс».

    «Задача, поставленная перед нами верховным лидером, – добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ», – подчеркнул спикер.

    Также политик предостерег Вашингтон от попыток вернуться к силовому противостоянию. Галибаф отметил, что любое стремление пойти по пути вооруженного конфликта спровоцирует еще более сильный удар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили детали соглашения об урегулировании разногласий.

    Министерство иностранных дел Швейцарии запланировало церемонию подписания меморандума в Бюргенштоке.

    Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

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