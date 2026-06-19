  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 133 украинских дрона
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    Россияне назвали способы решения конфликтов с соседями
    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    19 июня 2026, 07:30 • Новости дня

    Мексика обыграла Южную Корею и первой вышла в плей-офф ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мексиканская футбольная сборная одержали победу над южнокорейской командой в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, обеспечив себе досрочный выход в следующую стадию турнира.

    Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Встреча группы A прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.

    Набрав шесть очков, мексиканцы стали первыми участниками 1/16 финала мирового первенства.

    Команда в четвертый раз в своей истории завершит групповой этап на первом месте, повторив успех 1986, 1994 и 2002 годов. Второе место в группе A занимает Южная Корея с тремя очками, далее идут Чехия и ЮАР, у которых по одному баллу. Заключительные матчи в группе состоятся 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стартовом матче турнира сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0. Южнокорейские футболисты в первом туре группового этапа победили чешскую сборную.

    Мексиканский нападающий Хулиан Киньонес забил первый мяч чемпионата мира 2026 года.

    17 июня 2026, 08:25 • Новости дня
    Лионель Месси рассказал о причинах слез на чемпионате мира

    Месси объяснил слезы на чемпионате мира эмоциями

    Лионель Месси рассказал о причинах слез на чемпионате мира
    @ Tom Weller/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не смог сдержать эмоций после первого гола на мировом первенстве из-за пережитых ранее трудностей.

    Нападающий аргентинской национальной команды Лионель Месси признался, что расплакался на чемпионате мира 2026 года после трудных дней, передают РИА «Новости».

    В ночь на среду сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

    «Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу – они всегда были рядом и придавали мне сил», – заявил Месси. Он добавил, что стартовые матчи на таких турнирах всегда даются нелегко из-за высокой конкуренции.

    В игре против Алжира форвард оформил хет-трик. Эта победа стала для него 17-й на чемпионатах мира, что позволило сравняться с достижением Мирослава Клозе. Кроме того, аргентинец повторил рекорд немецкого футболиста по числу забитых мячей – теперь у обоих по 16 голов на мировых первенствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лионель Месси стал первым участником шести мировых первенств.

    Накануне этой игры болельщики двух стран устроили массовую драку на нью-йоркской Таймс-сквер.

    Ранее французский нападающий Килиан Мбаппе обошел аргентинца по количеству забитых на чемпионатах мира мячей.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем

    Болельщики Аргентины и Алжира устроили массовую драку на Таймс-сквер

    Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем
    @ REUTERS/Carolina Herrera

    Tекст: Мария Иванова

    Незадолго до матча чемпионата мира американская полиция была вынуждена разнимать ожесточенную стычку между поклонниками алжирской сборной и действующих чемпионов на нью-йоркской Таймс-сквер.

    Инцидент с участием футбольных фанатов произошел на площади Таймс-сквер, передает РИА «Новости».

    Агрессивно настроенные болельщики сцепились прямо на улице, однако вскоре в конфликт вмешались сотрудники полиции и разняли дерущихся. Видеозапись происшествия опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) журналист Реми Бюизин.

    Встреча первого тура группы J между действующими чемпионами аргентинцами и алжирцами состоится в ночь на среду по московскому времени. Матч пройдет в американском Канзасе.

    Текущий мировой футбольный турнир впервые проводится с участием 48 национальных сборных. Соревнования проходят на территории сразу трех государств – США, Канады и Мексики, а сам чемпионат завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола отстранила аргентинца Джанлуку Престианни от игры против команды Алжира.

    Британские специалисты по контртеррору предупредили об угрозе безопасности на американских стадионах.

    Неизвестные злоумышленники ранее похитили экипировку игроков сборной Англии перед стартом турнира в США.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Тренера Газзаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    Тренера Газзаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев внесен в базу украинского сайта «Миротворец» по обвинению в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Данные о Валерии Газзаеве появились в базе украинского ресурса «Миротворец». Как сообщает ТАСС, в карточке фигуранта ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

    Газзаеву 71 год, он входит в число самых титулованных российских тренеров. Под его руководством ЦСКА в 2005 году завоевал Кубок УЕФА, став единственным клубом с российским тренером, добившимся такого европейского трофея. С армейцами он трижды выигрывал чемпионат России и четырежды – Кубок страны.

    В разные годы специалист возглавлял владикавказскую «Аланию», с которой стал чемпионом России в 1995 году, а также национальную сборную.

    Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и собирает нелегально полученные личные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс или вызывавших негативную реакцию авторов ресурса по другим причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в базу сайта «Миротворец» внесли четырех российских хоккеистов – Константина Корнеева, Тимофея Шишканова, Сергея Андронова и Виталия Прошкина.

    В начале июня «Миротворец» включил в свою базу российского стендап-комика Алексея Щербакова.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира
    Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира
    @ Anton Zaitsev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий Французской сборной Килиан Мбаппе превзошел достижение аргентинского коллеги Лионеля Месси на чемпионатах мира и довел число голов на чемпионатах мира до 14.

    Нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству забитых мячей на мировых первенствах, передает РИА «Новости».

    Во вторник сборная Франции одержала победу над командой Сенегала в первом туре группового этапа, забив три мяча и пропустив один.

    В ходе матча французский форвард дважды поразил ворота соперника. Таким образом, 27-летний Мбаппе забил свои 13-й и 14-й голы на турнирах высшего уровня всего за 15 матчей.

    Аргентинец Месси в возрасте 38 лет имеет в своем активе 13 голов за 26 игр. Ровно 14 забитых мячей числятся на счету немца Герда Мюллера. Всего 15 раз ворота соперников на турнирах поражал бразилец Роналдо, а абсолютным рекордсменом остается немец Мирослав Клозе с 16 голами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду в мае возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира. Месси в 2025 году побил клубный рекорд MLS по забитым голам в год.


    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время проведения чемпионата мира в Северной Америке.

    Главный наставник иранских футболистов уверен, что его подопечные столкнулись с беспрецедентным нарушением прав на турнире, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира впервые проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Ранее стало известно, что иранцам запретили находиться в Соединенных Штатах вне игровых дней.

    «Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке», – заявил Галенои. По его словам, логистика выстроена без учета интересов футболистов. Тренер отметил, что команде не позволили приехать за две ночи до матча, а также отказали в возможности остаться для восстановления после игры.

    Пресс-конференция специалиста после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в Лос-Анджелесе продлилась всего 10 минут. Тренер быстро покинул зал, не дав многим журналистам задать вопросы. Иранская сборная базируется в мексиканской Тихуане из-за проблем с безопасностью и напряженных отношений с США. При этом уровень преступности в городе превышает среднемировой в 11 раз.

    Кроме того, американские власти отменили квоты для болельщиков из Ирана, лишив их возможности поддержать команду. Также 15 членам официальной делегации было отказано в получении виз, хотя четверым позже удалось оспорить это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола аннулировала выделенные для иранских болельщиков места на стадионах.

    Власти США отказали в выдаче виз части представителей тренерского штаба команды.

    Ранее спортивная организация одобрила перенос тренировочной базы иранских футболистов в Мексику.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    Лионель Месси установил исторический рекорд на чемпионатах мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан аргентинской сборной Лионель Месси вышел на поле в матче против команды Алжира, став первым участником шести мировых первенств.

    Знаменитый нападающий аргентинской сборной побил мировой рекорд, появившись в стартовом составе сборной Аргентины на турнире в Северной Америке, передает РИА «Новости». Матч первого тура группового этапа состоялся в ночь на среду, это участие в ЧМ стало для Месси шестым.

    Форварду сборной Аргентины – 38 лет. Текущее его достижение может повторить 41-летний нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду.

    Футбольный чемпионат, проходящий на территории США, Канады и Мексики, завершится 19 июля. Аргентинская команда выступает на соревновании в статусе действующих обладателей трофея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира. 
    Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем. Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 00:18 • Новости дня
    Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026

    Tекст: Катерина Туманова

    Французские футболисты одержали уверенную победу над сборной Сенегала со счетом 3:1 в первом туре группового этапа чемпионата мира в Нью-Йорке.

    Главным героем встречи стал нападающий французов Килиан Мбаппе, оформивший дубль на 66-й и добавленной ко второму тайму минутах, передает РИА «Новости». Еще один мяч в составе вице-чемпионов мира забил Брадли Барколя.

    Единственный гол сенегальцев на счету Ибраима Мбайе.

    Следующим соперником французской команды станет сборная Ирака, матч состоится 22 июня. В этот же день Сенегал сыграет с Норвегией.

    Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге одним из самых шумных. Матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ завершился ничьей. Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем.


    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Сборная Норвегии разгромила Ирак на чемпионате мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча группового этапа мирового первенства в Бостоне завершилась уверенной победой команды Норвегии благодаря дублю нападающего Эрлинга Холанда, противники из Ирака смогли противопоставить скандинавам только гол престижа.

    Норвежские футболисты стартовали с крупной победы над сборной Ирака в матче группы I на чемпионате мира. Игра проходила в американском Бостоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу норвежцев, передает РИА «Новости».

    Главным героем встречи стал форвард Эрлинг Холанд, забивший два мяча в первом тайме. Во второй половине игры преимущество команды закрепили Лео Эстигор и Кристиан Торстведт. Единственный гол в составе иракской сборной записал на свой счет Аймен Хусейн.

    Оформив дубль, Холанд повторил национальный рекорд Хьетиля Рекдаля по количеству голов на мировых первенствах. Для норвежцев этот турнир стал четвертым в истории и первым с 1998 года.

    Ирак принимает участие в соревнованиях подобного уровня во второй раз.

    Следующие матчи обеих команд состоятся 22 июня. Норвежцам предстоит сыграть со сборной Сенегала, а иракские футболисты встретятся с французами. Текущий чемпионат впервые проводится на территории трех стран с участием 48 сборных и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ завершился ничьей. Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем. Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Названа дата проведения финала Кубка России по футболу

    Финал Кубка России по футболу в сезоне-2026/27 назначили на 6 июня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финальная игра Фонбет – Кубка России по футболу сезона-2026/27 пройдет 6 июня, сообщила пресс-служба турнира.

    Соревнования в рамках «Пути регионов» стартуют в конце июля, передает ТАСС.

    Матчи «Пути Российской премьер-лиги» начнутся в начале августа.

    Действующим обладателем национального кубка является московский «Спартак». В предыдущем решающем матче за престижный трофей столичная команда обыграла футбольный клуб «Краснодар».

    Напомним, московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти.

    Аргентинский легионер столичного клуба Пабло Солари случайно разбил хрустальный трофей во время празднования.

    Организаторы соревнований утвердили призовой фонд турнира в размере 150 млн рублей.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 23:13 • Новости дня
    Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборные Португалии и ДР Конго разошлись с ничейным счетом, поразив ворота друг друга по одному разу.

    Встреча группы K, состоявшаяся в среду в американском Хьюстоне, завершилась ничьей. Счет в матче открыл португалец Жуан Невеш на шестой минуте. От поражения конголезцев спас гол Йоана Виссы в добавленное к первому тайму время (45+5), передает РИА «Новости».

    Перед стартовым свистком собравшиеся на стадионе почтили память бывшего вингера сборной Португалии Диогу Жоты, трагически погибшего в ДТП 3 июля прошлого года. Почетными гостями Португальской футбольной федерации на этой игре стали родители футболиста.

    Капитан португальской команды Криштиану Роналду вышел на поле в возрасте 41 года и 132 дней, установив рекорд как самый возрастной игрок стартового состава в истории мировых первенств. Кроме того, он повторил достижение аргентинца Лионеля Месси, приняв участие в своем шестом чемпионате мира.

    Гол форварда «Ньюкасла» Виссы оказался первым для сборной ДР Конго на чемпионатах мира. Ранее команда выступала на турнире в 1974 году под названием сборной Заира, потерпев три поражения всухую.

    В следующем туре, 23 июня, португальцы сыграют с Узбекистаном, а ДР Конго встретится с Колумбией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира. 
    Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026. Лионель Месси рассказал о причинах слез на чемпионате мира.

    Кроме того, названа дата проведения финала Кубка России по футболу сезона 2026-27.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Футболисты сборной Уругвая прошли строгий досмотр с кинологами на ЧМ

    Сборную Уругвая досмотрели с собаками перед матчем ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    Перед матчем чемпионата мира в США игроки национальной команды Уругвая подверглись тщательной проверке с участием полицейских собак.

    Игроков уругвайской сборной досмотрели с привлечением кинологической службы перед их первой игрой на мировом первенстве, передает РИА «Новости». Видеозапись процедуры выложил в соцсети журналист Альберт Ортега. На кадрах видно, как футболисты ожидают возле автобуса, пока служебная собака обнюхивает их багаж.

    В ночь на вторник уругвайцы провели матч первого тура в группе Н против команды Саудовской Аравии. Встреча, состоявшаяся в Майами, завершилась ничейным результатом 1:1.

    Ранее о повышенных мерах безопасности со стороны американских служб сообщал главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. По его словам, персонал проверял вещи команды с использованием металлоискателей и кинологов. Подобным строгим проверкам также подверглись сборные Сенегала и Бельгии. Текущий чемпионат мира впервые собрал 48 команд и проходит в США, Канаде и Мексике до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч первого тура между сборными Уругвая и Саудовской Аравии завершился ничьей со счетом 1:1.

    Ранее неизвестные похитили часть экипировки футболистов английской национальной команды перед стартом турнира.

    Американские полицейские по ошибке допрашивали нападающего сборной Ирака Аймена Хусейна в аэропорту Чикаго на протяжении семи часов.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 02:48 • Новости дня
    Форвард англичан Кейн повторил рекорд Линекера на чемпионате мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Английская сборная одержала победу над соперниками из Хорватии в стартовом матче группового этапа ЧМ-2026, а Гарри Кейн в составе победителей установил исторический рекорд, став лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира наравне с Гари Линекером.

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче с Хорватией, достигнув отметки в 10 забитых мячей на мировых первенствах. Футболист сравнялся по числу голов на чемпионатах мира с Гари Линекером, передает ТАСС.

    Оба английских нападающих провели по 12 матчей на турнирах такого уровня, забив по 10 мячей. Кейн стал 16-м игроком в истории футбола, которому удалось этого достичь.

    Сейчас 32-летний форвард выступает за мюнхенскую «Баварию», куда перешел в августе 2023 года из лондонского клуба «Тоттенхэм». Кейн остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды, имея в своем активе 81 гол.

    На мировом первенстве в России он отличился шесть раз, став самым результативным игроком того турнира.

    Текущий ЧМ-2026, который совместно принимают США, Канада и Мексика, впервые проходит с участием 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Ранее сообщалось, что Кейн также установил рекорд соревнований по количеству реализованных пенальти.

    Сборная Англии обыграла Хорватию. Матч группы L прошел в Далласе и завершился победой английской команды со счетом 4:2.

    Финальный матч турнира, проходящего в США, Мексике и Канаде, запланирован на 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира. 
    Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026. Лионель Месси рассказал о причинах слез на чемпионате мира. Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Российские триколоры развернули на матче Узбекистана и Колумбии в Мексике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На трибунах во время встречи футбольных сборных Узбекистана и Колумбии в Мехико зрители продемонстрировали российские флаги, они неоднократно попадали в объективы телекамер.

    В ходе трансляции спортивного события были замечены фанаты с символикой России, передает РИА «Новости».

    Как минимум два человека расположились на главной трибуне стадиона среди колумбийских поклонников футбола.

    Полноразмерные государственные флаги России отчетливо наблюдались на телевизионных кадрах. Одно из полотнищ зрители развернули прямо в первом ряду. Оно регулярно оказывалось в центре внимания операторов во время игровых моментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский триколор появился на стадионе в Мехико перед матчем открытия чемпионата мира.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 05:22 • Новости дня
    Англия обыграла Хорватию на чемпионате мира по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В матче группового этапа мирового первенства английские футболисты одержали победу над хорватами, нападающий Гарри Кейн установил сразу несколько национальных достижений.

    Матч первого тура в Далласе завершился успехом британской команды со счетом 4:2, передает ТАСС.

    В составе победителей дважды отличился Гарри Кейн, забивший на 12-й и 42-й минутах, а также Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У проигравших ворота поразили Мартин Батурина и Петар Муса.

    Свой первый мяч Кейн забил с пенальти, который судья потребовал перебить из-за нарушения правил вратарем Домиником Ливаковичем. Хорватский голкипер отразил удар, но двумя ногами заступил за линию ворот.

    Этот матч позволил Кейну довести число голов на чемпионатах мира до 10 и повторить рекорд Гари Линекера. Форвард установил рекорд турнира по реализованным пенальти, забив пять раз, и стал вторым англичанином после Дэвида Бекхэма, отличившимся на трех мировых первенствах.

    Команды выступают в группе L наряду со сборными Ганы и Панамы. Следующий матч англичане проведут 23 июня против ганцев, а хорватской команде предстоит встреча с панамцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Ганы с минимальным счетом обыграла команду Панамы в параллельном матче группы L.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 09:21 • Новости дня
    Шотландские фанаты опустошили бары Бостона после победы на ЧМ

    Шотландские фанаты выпили почти все пиво в барах Бостона после победы на ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    Болельщики футбольной сборной Шотландии настолько бурно отпраздновали победу над Гаити, что опустошили запасы пива в барах американского Бостона.

    Болельщики шотландской футбольной сборной с размахом отметили победу своей команды над Гаити в первом матче чемпионата мира, передает РИА «Новости». В результате активных празднований во многих заведениях Бостона практически закончились запасы пенного напитка.

    «На прошлой неделе шотландские футбольные фанаты устроили настоящий фурор в Бостоне: «Шотландская армия» захватила рестораны и пабы, совершив круг почета по городу после субботней победы над Гаити... Они также пили много пива. Настолько, что в некоторых бостонских барах оно закончилось», – говорится в сообщении американского телеканала NBC.

    Владелец одного из местных пабов рассказал, что за четыре дня болельщики употребили в четыре раза больше алкоголя, чем в обычные праздничные периоды. Ему даже пришлось организовать экстренную доставку напитков. Управляющий другого заведения в беседе с Boston Globe отметил, что по объемам потребления пива это празднование можно сравнить с тремя Днями Святого Патрика, добавив, что за 30 лет работы не видел ничего подобного.

    Матч между Шотландия и Гаити состоялся 14 июня в Бостоне и завершился победой шотландцев с преимуществом в один мяч. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа.

    В стартовом матче турнира мексиканские футболисты победили сборную ЮАР со счетом 2:0.

    В прошлом году двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал идею возвращения продажи пива на спортивных аренах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    США сняли морскую блокаду Ирана
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    Росатом и Египет договорились о строительстве центра ядерной медицины
    Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения
    В Британии мужчина швырнул маленького мальчика в вольер к крокодилу
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь