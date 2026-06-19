Науседа увязал сохранение Будриса во главе МИД Литвы с отношениями с Китаем

Науседа: Сохранение Будриса главой МИД Литвы зависит от отношений с Китаем

Tекст: Антон Антонов

«Есть вещи, которые необходимо сделать, и с учетом этого следует оценивать успех деятельности Будриса в ближайшие месяцы, – приводит ТАСС слова президента. – Это нормализация отношений с Китаем и достижение амбициозных целей, о которых мы договаривались с Тайванем».

По словам Науседы, по этим направлениям «надо положить на стол определенные результаты». Глава государства добавил, что в случае положительных итогов Будрис сможет продолжить работу во главе МИД, а при отрицательных результатах ситуация будет рассмотрена иначе. При этом он подчеркнул, что главным ориентиром должны оставаться интересы страны.

В Литве новое правящее большинство начало «перезагрузку правительства». Объявлено, что с должностей уйдут несколько членов кабмина, включая премьера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Литвы предложил Китаю восстановить нормальную работу дипломатических представительств после кризиса из-за тайваньского офиса.

Будрис призывал атаковать Калининград. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил о стремлении Будриса придать себе политический вес угрозами в адрес Калининграда.