Сборная Канады обыграла Катар на ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Встреча группы B прошла в Ванкувере и завершилась победой хозяев, передает РИА «Новости».

Хет-трик оформил нападающий Джонатан Дэвид, еще по одному мячу забили Кайл Ларин и Натан Салиба. Кроме того, Мохамед Манай отметился автоголом.

Матч запомнился грубой игрой со стороны проигравших. Футболисты катарской команды Хомам Ахмед и Ассим Мадибо получили прямые красные карточки. Последний был удален за жесткий фол против Исмаэля Коне, которого пришлось унести с поля на носилках.

Грубое нарушение правил спровоцировало массовую потасовку с участием запасных игроков.

После второго тура канадцы лидируют в турнирной таблице, набрав четыре очка. Столько же баллов у швейцарцев, а команды Боснии и Герцеговины и Катара имеют по одному очку. Заключительные матчи группового этапа состоятся 24 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре группового этапа канадские футболисты сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины. Сборные Швейцарии и Катара завершили свой стартовый матч на турнире со счетом 1:1.