Сборная Канады обыграла Катар на ЧМ по футболу

Встреча группы B прошла в Ванкувере и завершилась победой хозяев, передает РИА «Новости».
Хет-трик оформил нападающий Джонатан Дэвид, еще по одному мячу забили Кайл Ларин и Натан Салиба. Кроме того, Мохамед Манай отметился автоголом.
Матч запомнился грубой игрой со стороны проигравших. Футболисты катарской команды Хомам Ахмед и Ассим Мадибо получили прямые красные карточки. Последний был удален за жесткий фол против Исмаэля Коне, которого пришлось унести с поля на носилках.
Грубое нарушение правил спровоцировало массовую потасовку с участием запасных игроков.
После второго тура канадцы лидируют в турнирной таблице, набрав четыре очка. Столько же баллов у швейцарцев, а команды Боснии и Герцеговины и Катара имеют по одному очку. Заключительные матчи группового этапа состоятся 24 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре группового этапа канадские футболисты сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины. Сборные Швейцарии и Катара завершили свой стартовый матч на турнире со счетом 1:1.