Власти Кубы одобрили крупнейший пакет экономических реформ

Парламент Кубы одобрил крупнейший пакет экономических реформ

Tекст: Антон Антонов

«Национальная ассамблея народной власти одобрила предложения по экономическим и социальным преобразованиям», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Премьер-министр Мануэль Марреро Крус представил депутатам пакет из 176 мер, предполагающих расширение роли частного капитала, допуск иностранных инвесторов в новые сектора, постепенный отказ от централизованного распределения ресурсов и реформу валютной системы. Он подчеркнул, что признание рыночных механизмов инструментом распределения ресурсов рассматривается как способ адаптировать развитие к нынешним условиям без отказа от социалистической модели.

Ключевым элементом реформ станет преобразование государственных предприятий в акционерные общества при сохранении контроля государства над стратегическими отраслями. Частным лицам, негосударственным компаниям и иностранным инвесторам хотят разрешить приобретать доли в госпредприятиях, а сами госкомпании смогут покупать акции друг друга, самостоятельно устанавливать зарплаты, определять цены и распоряжаться прибылью.

Правительство предлагает значительно ослабить ограничения для частного бизнеса. Кубинцам намерены разрешить владеть несколькими компаниями, создавать частные предприятия с численностью более 100 сотрудников, участвовать в акционерном капитале нескольких фирм и получать земельные участки под коммерческую застройку. Перечень запрещенных для частного сектора видов деятельности планируют сократить более чем вдвое.

Впервые с начала революции предлагается разрешить создание частных компаний в сельском хозяйстве. Кооперативы и другие производители получат возможность напрямую экспортировать продукцию, импортировать оборудование и топливо, открывать счета за рубежом, привлекать внешнее финансирование и самостоятельно договариваться о ценах.

Отдельный блок преобразований касается финансовой системы. Власти собираются допустить частный и иностранный капитал в банковский сектор, легализовать частные обменные пункты, создать цифровой валютный рынок и внедрить систему валютных аукционов. Параллельно планируется постепенный отказ от официального курса в 24 песо за доллар через последовательные девальвации.

Марреро объявил о переходе от субсидирования товаров к адресной поддержке населения. Планируется заменить дотации предприятиям прямой помощью нуждающимся семьям, создать фонд социальной защиты и поднять минимальную зарплату в бюджетной сфере на 53% – с 2100 до 3210 песо в месяц.

Существенные изменения затронут внешнеэкономические связи. Иностранным инвесторам разрешат создавать совместные предприятия с частными кубинскими компаниями, открывать счета за рубежом без отдельного разрешения, напрямую нанимать сотрудников и участвовать в проектах в историческом центре Гаваны и других ранее закрытых зонах. Срок прав пользования землей для инвесторов планируется увеличить до 99 лет.

Кроме того, власти намерены расширить частное и иностранное участие в энергетике, торговле, туризме и транспорте. Предполагается допустить частный импорт и розничную продажу топлива, открыть рынок для иностранных сетей ресторанов и кафе, снять ограничения на импорт автомобилей и развивать новые формы государственно-частного партнерства в туризме.

По словам премьера, реформы затронут более 148 действующих нормативных актов, потребуют принятия десяти новых законов и восьми декретов. Он заверил депутатов, что курс на социализм сохраняется, но предупредил, что затягивание реализации мер может привести к «необратимым политическим и социальным последствиям».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о пакете экономических и управленческих реформ с расширением частного сектора.

Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе заявил о необходимости систематических и серьезных реформ на Кубе для снятия угрозы безопасности США.