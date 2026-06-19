Volkswagen подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников

Глава Volkswagen Блюме подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников

Tекст: Антон Антонов

«В 2026 году рамочные условия для автомобильной промышленности еще больше ужесточились», – приводит слова Блюме ТАСС со ссылкой на DPA.

По его оценке, положение концерна остается напряженным и сложным, и компания обязана на это реагировать.

Программа сокращения 50 тыс. рабочих мест по всему концерну до 2030 года реализуется по графику. Только в рамках основного бренда под сокращение подпадают 35 тыс. позиций, при этом численность персонала к концу 2026 года должна уменьшиться на 19 тыс. человек. Согласованы 28 тыс. случаев добровольного увольнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии.

Летом 2025 года около 20 тысяч сотрудников компании добровольно согласились на увольнение ради получения выходного пособия.

