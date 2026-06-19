Команда ФНС рассказала о своем участии в конкурсе «Лидеры России. Команда»

«Наше участие в конкурсе «Лидеры России. Команда» – это вызов, интересный опыт и проверка слаженности работы в команде. Также конкурс дал возможность показать высокий уровень наших компетенций. ФНС России старается всегда достигать задач, поставленных президентом, правительством и министерством финансов. Как на конкурсе, так и в работе мы чувствуем ответственность перед собой и Родиной», – рассказал заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, капитан команды ФНС России на конкурсе Тимур Шиналиев.
Он напомнил, что создание конкурса было инициировано главой государства Владимиром Путиным: «Неслучайно в ходе финала первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко привел слова российского лидера о том, что конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде».
Конкурс подчеркивает важность командного движения к результату, кооперации участников, поиска точек соприкосновения. Шиналиев отметил, что командный управленческий вызов сложнее индивидуального участия: необходимо правильно подобрать участников, а сама команда должна состоять из специалистов, умеющих слушать и слышать друг друга.
Самым сложным этапом он назвал полуфинал, который проходил удаленно по видео-конференц-связи. Трудность заключалась в том, что в рамках общих заданий каждый член команды получал дополнительные инструкции, не видимые другим. И он должен был максимально ясно и быстро донести информацию до остальных участников.
Одними из самых интересных испытаний стал управленческий диктант, в рамках которого давались ответы на вопросы, за которые начислялось разное количество баллов. Перед началом конкурса каждой команде нужно было заявить, на сколько баллов она претендует, учитывая известное количество вопросов и их стоимость. Максимально можно было набрать 150 баллов. По данным организаторов, среднее количество баллов, которое зарабатывает команда, не превышает 55. Команда Шиналиева претендовала на 120 баллов – столько и набрала в итоге.
«Все задания были достаточно непростыми, поскольку предполагали изучение и обсуждение большого количества информации в сжатые сроки», – поделился спикер. При этом задачи были приближены к реальным управленческим вызовам. Например, нужно было выбрать ряд определенных приоритетных мер, просчитать объемы выпуска различной продукции и предполагаемую выручку, определить бизнес-модели.
По словам Шиналиева, участие в конкурсе помогло проявить умение каждого участника адаптироваться в разных жизненных ситуациях. «Это важно, поскольку члены команды – это люди, находящиеся на руководящих позициях разных управлений: модернизации налоговых органов, налогового мониторинга по Нижнему Новгороду, специальных проектов. Каждый из них расширил свои компетенции», – пояснил собеседник.
Напомним, в Национальном центре «Россия» завершился шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда». 60 команд из 33 регионов были объявлены победителями. Все они смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет осенью 2026 года.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил уникальный командный формат текущего конкурса. «Мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 тыс. управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс "Лидеры России. Команда"», – сказал он.
В каждой из категорий («Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды») победу одержали по 15 команд. Больше всего команд-победителей представляют Москву (153 человека), Московскую область (23 человека), Санкт-Петербург (14 человек), Рязанскую и Свердловскую области (по 9 человек). Среди победителей были команды из разных сфер. Наиболее широко представлены сферы государственной службы (60 человек), промышленности (58), банковской деятельности (33), образования (20), транспорта и дорожного хозяйства (16).
Победители получат право на участие в специализированной образовательной программе по командообразованию, разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы совместно с мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».