Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном

Tекст: Антон Антонов

«Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».

Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.