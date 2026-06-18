  • Новость часаБолгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    18 июня 2026, 22:48 • Новости дня

    Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном

    Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не должен атаковать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».

    Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

    Комментарии (6)
    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

    Комментарии (36)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

    Комментарии (3)
    16 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем

    Глава МИД Ирана потребовал полного вывода израильских войск из Ливана

    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Полное завершение вооруженного конфликта станет возможным исключительно после прекращения оккупации ливанских территорий израильскими вооруженными силами, заявили в Иране.

    Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи озвучил позицию Тегерана на специальном брифинге для иностранных дипломатов, передает AP News.

    «Окончание войны в Ливане является неотделимой частью полного завершения войны. Без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали во время этой войны, конфликт не подошел к концу», – подчеркнул дипломат.

    Дальнейшие израильские атаки на ливанские территории будут расцениваться иранской стороной как прямое нарушение меморандума о взаимопонимании. При этом точное содержание промежуточного соглашения остается неизвестным, поскольку документ пока не был опубликован в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи раскрыл детали меморандума о завершении войны на всех фронтах.

    Накануне иранский министр потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

    При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия американо-иранского соглашения.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Израиль заявил об отмене соглашений с палестинцами по Хеврону
    Израиль заявил об отмене соглашений с палестинцами по Хеврону
    @ StringersHub/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти приняли решение аннулировать положение соглашений Осло, которое касалось управления городом Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

    Министр финансов Израиля и лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич объявил об отмене части соглашений с палестинскими властями, передает РИА «Новости». Речь идет о контроле над городом Хеврон.

    Политик, который также курирует поселенческую деятельность, отметил, что долгие годы действовал пункт соглашений Осло.

    «Передававший муниципалитету Хеврона полномочия, касающиеся еврейского квартала и святых мест в городе», – пояснил он, назвав это положение абсурдным. Смотрич добавил, что 15 июня этому был положен конец во время открытия поселения Дорен.

    Как уточняет портал Ynet, теперь полномочия по планированию и строительству в еврейском квартале и районе святых мест, включая пещеру Махпела, переходят под полную ответственность Израиля. Ранее эти вопросы находились в ведении арабского муниципалитета.

    Хевронский протокол был подписан в 1997 году премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером ООП Ясиром Арафатом. Документ предполагал частичную передислокацию израильских войск в рамках мирного процесса. Поселенческая активность Израиля остается серьезной проблемой в отношениях с международным сообществом и палестинской автономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к аннексии Западного берега реки Иордан.

    В апреле министр финансов предложил расширить границы Израиля за счет территорий соседних государств.

    Президент США Дональд Трамп выступил против захвата палестинских земель.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



    Комментарии (2)
    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    CNN: Разведка США допустила закрытие Ираном Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    В американской разведке считают, что власти Ирана обладают достаточными ресурсами, чтобы в любой момент заблокировать доступ к стратегически важному Ормузскому проливу, сообщает телеканал CNN.

    Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пришло к выводу о способности Тегерана перекрыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, иранская сторона уже демонстрировала подобные возможности во время прошлых конфликтов с Вашингтоном.

    «Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта, и это, по оценкам американской разведки, может произойти снова», – говорится в материале.

    Источники телеканала отмечают, что предыдущие столкновения позволили Ирану осознать свой потенциал в использовании подобных методов. Один из собеседников подчеркнул, что фактический контроль над проливом стал для Тегерана оружием, превосходящим по мощности ядерную бомбу.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о бесплатном проходе судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

    Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Президент США анонсировал открытие Ормузского пролива для разминирования после заключения сделки.



    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 00:49 • Новости дня
    После снятия блокады США иранские танкеры прошли через международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские нефтяные танкеры и суда с товарами первой необходимости смогли пройти через международные воды после договоренности о снятии американской морской блокады, сообщают источники в морской сфере.

    По данным телеканала Press TV, как минимум три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами «успешно прорвали военно-морскую блокаду США».

    По словам источников, переход состоялся без препятствий со стороны американских сил, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах в Израиле

    Tекст: Антон Антонов

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил о намерении участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах и победить на них.

    На пресс-конференции Нетаньяху ответил на вопрос журналиста о возможной отставке и подчеркнул, что уходить с поста не планирует, передает РИА «Новости».

    «Я буду участвовать в выборах и намерен победить», – заявил премьер.

    Осенние парламентские выборы в Израиле должны пройти в период с 8 сентября по 20 октября, точная дата голосования пока не определена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр финансов Бецалель Смотрич призвал Нетаньяху до выборов начать аннексию Западного берега реки Иордан.

    В мае глава израильского правительства попросил суд отложить слушания по коррупционным делам против него по соображениям безопасности.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Al Arabiya узнал об условиях гарантии СБ ООН по соглашению США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии в пятницу, предусматривается визирование договоренностей Советом Безопасности ООН, узнал телеканал Al Arabiya.

    «По данным источников Al Arabiya English, Совет Безопасности примет окончательное соглашение между США и Ираном, как только оно будет достигнуто. Источники добавили, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Ирана в ходе переговоров по окончательному соглашению», – приводит телеканал данные своих информаторов.

    Источники также сообщили, что в соответствии с соглашением США разрешат Ирану сразу же продавать нефть. Вашингтон предоставит исключения для экспорта иранской нефти сразу после подписания соглашения, а также исключения для услуг, связанных с продажей иранской нефти.

    Источники телеканала уточнили, что меморандум о взаимопонимании не предусматривает разблокировку замороженных иранских средств, оцениваемых в 24 млрд долларов, после подписания соглашения.

    При этом Иран обязался убрать все мины и препятствия из Ормузского пролива. Взамен, по данным источников, Соединенные Штаты выведут свои войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после достижения окончательного соглашения.

    Напомним, представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Швейцарии анонсировал подписание меморандума между США и Ираном. Тегеран подтвердил начало снятия морской блокады США. Замминистра иностранных дел Ирана Гариб-Абади анонсировал немедленное завершение военных действий на всех фронтах после заключения сделки.


    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны продолжают придерживаться прежних подходов к международным кризисам, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Двойные стандарты, привычки Запада никуда не делись», – сказал Лавров, отвечая на вопрос, почему в отношении Израиля не вводятся санкции, передает РИА «Новости».

    Фидан, в свою очередь, высказал мнение, что Израиль способен сорвать возможное соглашение между США и Ираном. Он отметил, что для предотвращения такого сценария вся мировая общественность должна взять на себя обязательства по обеспечению выполнения договоренностей.

    Ранее Лавров заявил, что осуждаются действия Ирана, а атаки США игнорируются.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Политолог Владимир Сажин отметил, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал крупным прорывом для Тегерана и поражением израильской политики.

    Комментарии (0)
    Главное
    США сняли морскую блокаду Ирана
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    Росатом и Египет договорились о строительстве центра ядерной медицины
    Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения
    Кувейт восстановил поврежденные в ходе конфликта на Ближнем Востоке нефтяные объекты
    В Британии мужчина швырнул маленького мальчика в вольер к крокодилу
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь