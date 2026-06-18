Путин: Запуск трассы М-12 является результатом работы уроженцев Татарстана

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

В ходе беседы глава региона выразил благодарность за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, особо выделив запуск скоростной магистрали до Москвы.

В ответ президент подчеркнул значительный вклад татарстанцев в этот проект.

«Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве», – с улыбкой отметил Путин.

Автомагистраль «Восток» соединяет столицу страны с Екатеринбургом, а в будущем дорогу планируют продлить до Тюмени. Стоит добавить, что весной 2025 года на этой трассе открыли движение беспилотных грузовиков.

В марте этого года президент России объявил о запуске движения беспилотных грузовиков по трассе М-12.

Летом прошлого года глава государства открыл новый участок данной автомагистрали между Башкирией и Свердловской областью.

Власти России запланировали продление дороги до государственных границ с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.