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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    18 июня 2026, 21:48 • Новости дня

    ФАС опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла слухи об июльском росте тарифов на коммунальные услуги.

    Ранее в ряде средств массовой информации появились публикации о том, что тарифы якобы увеличатся с 1 июля текущего года, передает ТАСС.

    «Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», – подчеркнули в ФАС.

    В службе пояснили, что ежегодный пересмотр цен запланирован на 1 октября. При этом итоговый уровень изменения стоимости не превысит максимальных значений, установленных соответствующим распоряжением правительства России.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о необоснованном включении в коммунальные тарифы более 10 млрд рублей.

    Российские парламентарии взяли на контроль прогноз Минэкономразвития по росту стоимости жилищно-коммунальных услуг.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил антимонопольной службе усилить борьбу с нарушениями тарифного регулирования.

    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

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    18 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Внешний долг России рекордно сократился

    Внешний долг России сократился на рекордные 4,2 млрд долларов

    Внешний долг России рекордно сократился
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Задолженность России перед иностранными кредиторами снизилась беспрецедентными темпами, достигнув исторического минимума за последние 15 лет, следует из данных Минфина.

    В апреле текущего года внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд долларов. Это максимальное снижение за все время ведения соответствующей статистики, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    В конце апреля объем российского госдолга перед нерезидентами составил 58,9 млрд долларов против 61,1 млрд долларов по итогам марта. Предыдущий рекорд по темпам сокращения задолженности был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель упал на 3,6 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. Минфин России в мае выплатил купон по евробондам.


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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    18 июня 2026, 00:24 • Новости дня
    Президент Бразилии заметил на саммите G7 усталость спонсоров Киева от конфликта

    Президент Бразилии да Силва заявил об усталости спонсоров Киева от конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Иностранные союзники испытывают сильное утомление от финансовой поддержки Киева и активно ищут пути скорейшего мирного урегулирования текущего противостояния с Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после саммита G7 во Франции.

    «Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», – приводит слова бразильского президента ТАСС.

    По словам главы да Силвы, в ходе прошедшего саммита он впервые заметил реальное стремление западных стран положить конец украинскому конфликту.

    Он добавил, что по-прежнему видит возможности для оказания помощи и намерен продолжать содействовать достижению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине. В феврале 2026 года сообщалось, что бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части.

    При этом по итогам саммита лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России и поставлять Украине средства ПВО и другое вооружение.


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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Работник Запорожской АЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Лихачев: Работник ЗАЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинских беспилотников по Энергодару пострадали четверо жителей, среди них двое сотрудников ЗАЭС, один погиб, второй находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС», – подчеркнул Лихачев, сообщает Telegram-канал «Страна Росатом».

    По его словам, днем в среду в результате налета пострадали четверо местных жителей.

    Лихачев уточнил, что двое пострадавших были работниками цеха централизованного ремонта АЭС, который он назвал основным персоналом станции, обеспечивающим безопасную работу оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из сотрудников получил ранения, его жизнь пытаются спасти врачи, ему оказывается вся возможная медицинская помощь, второй работник погиб. Глава Росатома выразил соболезнования его родным и близким.

    Ранее при атаке украинских беспилотников по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от ее периметра были ранены два сотрудника станции.

    До этого беспилотник ВСУ ударил по трубопроводу рядом с первым энергоблоком ЗАЭС и упал без детонации возле критически важного объекта.

    В ночь на 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

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    18 июня 2026, 07:03 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о лесных боях около Петро-Ивановки Харьковской области

    ВС России ведут лесные бои около Петро-Ивановки Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Харьковском направлении, где ведут бои в лесах около Петро-Ивановки.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров», – сообщили бойцы неофициальному Max-канал группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 400 метров. А стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров. Продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около сёл Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    В Черниговской области «Северяне» узнали об откупе в рядах ВСУ от фронта и покупке права отсидеться в тыловом районе.

    «За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен», – рассказали бойцы.

    Согласно данным сводки за прошедшие сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области. Подполье сообщило о том, как дезертиры ВСУ начали скупать паспорта погибших пенсионеров. Российские артиллеристы поразили 10 укреплений ВСУ в Сумской области.

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    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

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    18 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Марочко сообщил об экстренной эвакуации войск ВСУ из Краматорска

    Марочко: ВСУ приступили к экстренной эвакуации войск из Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные спешно перемещают личный состав ВСУ за пределы Краматорска, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта на северо-западном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов - они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации – прим. ВЗГЛЯД), которые там были, и ППД (пункт постоянной дислокации – прим ВЗГЛЯД) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», – сказал он ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщало об ускоренном выводе ВСУ важнейших предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Подобные действия украинских властей происходят на фоне успешного продвижения российских войск в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА. Украина начала эвакуацию жителей из 23 поселений Днепропетровской области. Местная администрация в начале июня приступила к принудительному вывозу жителей Славянска и Краматорска.


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    17 июня 2026, 23:05 • Новости дня
    Лидеры АСЕАН на торжественном приеме в Казани увидели танец «Березка»

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран-участниц АСЕАН на торжественном приеме от имени президента России Владимира Путина в Казани увидели легендарный танец «Березка».

    Перед началом приема именитых гостей встретили традиционными татарскими песнями. Присутствующие высоко оценили национальный колорит, многие улыбались и пританцовывали, передает РИА «Новости».

    Главным событием культурной программы стало выступление творческого коллектива в русских народных костюмах. Танцовщицы исполнили традиционный девичий хоровод. Главная особенность номера Березка – «плывущий шаг», создающий иллюзию скольжения по сцене.

    Юбилейный саммит проходит с 17 по 19 июня и посвящен 35-летию отношений между Россией и ассоциацией. В Казань прибыли султан Брунея, президент Филиппин, а также премьеры семи государств и другие высокопоставленные лица.

    Ранее президент России Владимир Путин дал официальный старт юбилейному саммиту на торжественном приеме.

    Владимир Путин произнес тост за дальнейшее укрепление стратегического партнерства с участниками мероприятия.

    По окончании концерта Путин лично проводил руководителей иностранных делегаций.

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    18 июня 2026, 02:36 • Новости дня
    В Smartavia рассказали о причине экстренного возвращения Boeing в город вылета

    Smartavia: Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н164 Сочи – Архангельск, совершил посадку в аэропорту Сочи в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в Telegram-канале компании.

    «После взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета», – пояснили там причину возвращения борта.

    В компании уточнили, что воздушное судно будет осмотрено техническими специалистами, а для пассажиров организуют перелет в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне.

    Напомним, вечером среды сообщалось, что летевший из Сочи в Архангельск Boeing экстренно вернулся в аэропорт вылета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае летевший в Тюмень пассажирский самолет экстренно вернулся в Красноярск. Вертолет совершил жесткую посадку в горах Карачаево-Черкесии.


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    17 июня 2026, 23:33 • Новости дня
    Летевший из Сочи в Архангельск Boeing экстренно вернулся в аэропорт вылета

    Летевший из Сочи в Архангельск самолет Smartavia вернулся в аэропорт вылета

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за подозрения на техническую неисправность, сообщили в Max-канале Росавиации.

    «Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту», – сказано в сообщении.

    Самолет перед посадкой вырабатывал топливо, отметили в ведомстве, это стандартный алгоритм действий.

    «Самолет благополучно сел в аэропорту Сочи», – сообщили в ведомстве в 23.30 мск.

    В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае летевший в Тюмень пассажирский самолет экстренно вернулся в Красноярск. Вертолет совершил жесткую посадку в горах Карачаево-Черкесии.


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    18 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 15 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Об уничтожении летевших на Москву 15 дронов сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.



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