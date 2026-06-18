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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    18 июня 2026, 21:32 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами

    Силы ПВО уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 234 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны, сообщило Минобороны.

    В Министерстве обороны России уточнили детали операции. «В течение дня в период с 07.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.

    Двумя днями ранее военные уничтожили 151 вражеский дрон над рядом регионов и морскими акваториями. До этого Министерство обороны отчиталось о нейтрализации 104 аппаратов самолетного типа.

    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

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    18 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Внешний долг России рекордно сократился

    Внешний долг России сократился на рекордные 4,2 млрд долларов

    Внешний долг России рекордно сократился
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Задолженность России перед иностранными кредиторами снизилась беспрецедентными темпами, достигнув исторического минимума за последние 15 лет, следует из данных Минфина.

    В апреле текущего года внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд долларов. Это максимальное снижение за все время ведения соответствующей статистики, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    В конце апреля объем российского госдолга перед нерезидентами составил 58,9 млрд долларов против 61,1 млрд долларов по итогам марта. Предыдущий рекорд по темпам сокращения задолженности был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель упал на 3,6 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. Минфин России в мае выплатил купон по евробондам.


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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 06:14 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Военный эксперт Марочко сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВСУ оказались полностью заблокированы на территории Донецкой народной республики (ДНР), потеряв любые пути для безопасного отхода из населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за восточную часть Константиновки, то здесь украинские войска в полном окружении. Если за северо-восточную, то это оперативное окружение. Выйти из данного населенного пункта у украинских боевиков нет никакой возможности», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что шансов на безопасное передвижение внутри города у неприятеля не осталось.

    Ранее военный эксперт объяснил значение освобождение Кутузовки для ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.



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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    18 июня 2026, 00:24 • Новости дня
    Президент Бразилии заметил на саммите G7 усталость спонсоров Киева от конфликта

    Президент Бразилии да Силва заявил об усталости спонсоров Киева от конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Иностранные союзники испытывают сильное утомление от финансовой поддержки Киева и активно ищут пути скорейшего мирного урегулирования текущего противостояния с Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после саммита G7 во Франции.

    «Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», – приводит слова бразильского президента ТАСС.

    По словам главы да Силвы, в ходе прошедшего саммита он впервые заметил реальное стремление западных стран положить конец украинскому конфликту.

    Он добавил, что по-прежнему видит возможности для оказания помощи и намерен продолжать содействовать достижению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине. В феврале 2026 года сообщалось, что бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части.

    При этом по итогам саммита лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России и поставлять Украине средства ПВО и другое вооружение.


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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Работник Запорожской АЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Лихачев: Работник ЗАЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинских беспилотников по Энергодару пострадали четверо жителей, среди них двое сотрудников ЗАЭС, один погиб, второй находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС», – подчеркнул Лихачев, сообщает Telegram-канал «Страна Росатом».

    По его словам, днем в среду в результате налета пострадали четверо местных жителей.

    Лихачев уточнил, что двое пострадавших были работниками цеха централизованного ремонта АЭС, который он назвал основным персоналом станции, обеспечивающим безопасную работу оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из сотрудников получил ранения, его жизнь пытаются спасти врачи, ему оказывается вся возможная медицинская помощь, второй работник погиб. Глава Росатома выразил соболезнования его родным и близким.

    Ранее при атаке украинских беспилотников по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от ее периметра были ранены два сотрудника станции.

    До этого беспилотник ВСУ ударил по трубопроводу рядом с первым энергоблоком ЗАЭС и упал без детонации возле критически важного объекта.

    В ночь на 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

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    18 июня 2026, 07:03 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о лесных боях около Петро-Ивановки Харьковской области

    ВС России ведут лесные бои около Петро-Ивановки Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Харьковском направлении, где ведут бои в лесах около Петро-Ивановки.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров», – сообщили бойцы неофициальному Max-канал группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 400 метров. А стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров. Продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около сёл Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    В Черниговской области «Северяне» узнали об откупе в рядах ВСУ от фронта и покупке права отсидеться в тыловом районе.

    «За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен», – рассказали бойцы.

    Согласно данным сводки за прошедшие сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области. Подполье сообщило о том, как дезертиры ВСУ начали скупать паспорта погибших пенсионеров. Российские артиллеристы поразили 10 укреплений ВСУ в Сумской области.

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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    18 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

    «Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

    Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

    Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. «При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность», – подчеркнул представитель компании.

    Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

    В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

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