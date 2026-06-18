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    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня

    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    17 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу

    Politico: Сделка США и Ирана не решит энергетические проблемы Европы

    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительное перемирие Вашингтона и Тегерана снизило цены на топливо до мартовских минимумов, однако не избавило Европу от угрозы затяжного энергетического кризиса, отмечает Politico.

    Заключение мирного договора между США и Ираном привело к падению цен на нефть и газ до минимума с начала марта, пишет Politico. Тем не менее эксперты предупреждают, что безопасность Ормузского пролива и конкуренция за сжиженный природный газ по-прежнему вызывают серьезные опасения у европейских потребителей.

    Аналитики компании Kpler отмечают, что ущерб нефтяной инфраструктуре оказался ограниченным. По их прогнозам, возобновление экспорта может занять всего шесть недель, причем иранская добыча восстановится быстрее всего. При этом главный экономист Oxford Economics Дэниел Крал подчеркнул: «Мы еще далеки от выхода из кризиса».

    Одной из главных проблем остается вопрос о возможном введении Ираном сборов за проход через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о бесплатном открытии маршрута, но Тегеран настаивает на введении пошлин, что может замедлить восстановление транзита.

    Кроме того, Европе предстоит жесткая конкуренция с Азией за поставки сжиженного газа. Аналитики предупреждают, что рост спроса из-за погодного феномена Эль-Ниньо и возможное возвращение Китая к активным закупкам энергоносителей могут вновь взвинтить цены на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении финальной версии меморандума с Ираном.

    На фоне новостей о будущих соглашениях цены на нефть упали до 80 долларов за баррель. При этом стабилизация мировых цен на топливо займет несколько месяцев из-за простаивающих танкеров.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    16 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем

    Глава МИД Ирана потребовал полного вывода израильских войск из Ливана

    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Полное завершение вооруженного конфликта станет возможным исключительно после прекращения оккупации ливанских территорий израильскими вооруженными силами, заявили в Иране.

    Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи озвучил позицию Тегерана на специальном брифинге для иностранных дипломатов, передает AP News.

    «Окончание войны в Ливане является неотделимой частью полного завершения войны. Без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали во время этой войны, конфликт не подошел к концу», – подчеркнул дипломат.

    Дальнейшие израильские атаки на ливанские территории будут расцениваться иранской стороной как прямое нарушение меморандума о взаимопонимании. При этом точное содержание промежуточного соглашения остается неизвестным, поскольку документ пока не был опубликован в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи раскрыл детали меморандума о завершении войны на всех фронтах.

    Накануне иранский министр потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

    При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия американо-иранского соглашения.

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    17 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана

    Bloomberg: США снимут блокаду Ирана и выделят 300 млрд долларов

    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана
    @ Christian Ohde/Imago/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран готовятся подписать меморандум о немедленном прекращении войны, который запустит 60-дневные переговоры для окончательного урегулирования конфликта и ограничения ядерной программы.

    Американские и иранские представители встретятся 19 июня в Швейцарии для официального подписания документа, передает Bloomberg. Этот шаг откроет путь к переговорам сроком на 60 дней, целью которых станет окончательное урегулирование конфликта.

    Проект меморандума состоит из 14 пунктов и подразумевает немедленное прекращение огня на всех фронтах. Соединенные Штаты обязуются в течение 30 дней снять морскую блокаду и вывести войска из прилегающих районов. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Важной частью договоренностей станет полная отмена всех американских и международных санкций против Исламской республики. Документ также предусматривает немедленную выдачу разрешений на экспорт иранской нефти и разморозку активов страны.

    В свою очередь Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия. До заключения итогового договора, который должен быть утвержден Советом Безопасности ООН, стороны сохранят текущее положение дел в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон разработали состоящий из 14 пунктов проект меморандума о прекращении конфликта.

    Официальное подписание этого документа состоится в Швейцарии 19 июня.

    Накануне американская сторона приступила к практическому снятию морской блокады Исламской республики.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    18 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили подписание Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

    До этого США и Иран опубликовали текст временного соглашения о прекращении войны, при этом президент США пригрозил Тегерану возобновить атаки и уничтожить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства.

    «Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», – заявил Трамп на пресс-конференции.

    Он также назвал иранцев «умными людьми», пока американские и иранские переговорщики работают над достижением постоянного перемирия в течение следующих 60 дней.

    Ранее Трамп заявил: «Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им на головы, понятно?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов. Журналист Axios сообщил о состоявшемся подписании Трампом меморандума с Ираном.

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    16 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время проведения чемпионата мира в Северной Америке.

    Главный наставник иранских футболистов уверен, что его подопечные столкнулись с беспрецедентным нарушением прав на турнире, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира впервые проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Ранее стало известно, что иранцам запретили находиться в Соединенных Штатах вне игровых дней.

    «Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке», – заявил Галенои. По его словам, логистика выстроена без учета интересов футболистов. Тренер отметил, что команде не позволили приехать за две ночи до матча, а также отказали в возможности остаться для восстановления после игры.

    Пресс-конференция специалиста после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в Лос-Анджелесе продлилась всего 10 минут. Тренер быстро покинул зал, не дав многим журналистам задать вопросы. Иранская сборная базируется в мексиканской Тихуане из-за проблем с безопасностью и напряженных отношений с США. При этом уровень преступности в городе превышает среднемировой в 11 раз.

    Кроме того, американские власти отменили квоты для болельщиков из Ирана, лишив их возможности поддержать команду. Также 15 членам официальной делегации было отказано в получении виз, хотя четверым позже удалось оспорить это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола аннулировала выделенные для иранских болельщиков места на стадионах.

    Власти США отказали в выдаче виз части представителей тренерского штаба команды.

    Ранее спортивная организация одобрила перенос тренировочной базы иранских футболистов в Мексику.

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    18 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом

    Пезешкиан назвал меморандум с США историческим посланием сильного Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и опубликовал его полный текст на английском языке.

    Оценку новому документу дал президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении». По словам иранского лидера, такой подход отражает позицию страны.

    Пезешкиан написал сообщение в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и сопроводил его публикацией текста меморандума на английском языке. Тем самым он подчеркнул открытость договора для международной аудитории и подчеркнул значение соглашения.

    Глава Ирана также отметил, что страна неизменно остается привержена миру во всем мире, стремится к прогрессу и поддерживает региональное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум

    Представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Дональдом Трампом меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о планах начать 19 июня новый этап переговоров с США по снятию санкций и иранской ядерной программе.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    16 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    CNN: Разведка США допустила закрытие Ираном Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    В американской разведке считают, что власти Ирана обладают достаточными ресурсами, чтобы в любой момент заблокировать доступ к стратегически важному Ормузскому проливу, сообщает телеканал CNN.

    Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пришло к выводу о способности Тегерана перекрыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, иранская сторона уже демонстрировала подобные возможности во время прошлых конфликтов с Вашингтоном.

    «Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта, и это, по оценкам американской разведки, может произойти снова», – говорится в материале.

    Источники телеканала отмечают, что предыдущие столкновения позволили Ирану осознать свой потенциал в использовании подобных методов. Один из собеседников подчеркнул, что фактический контроль над проливом стал для Тегерана оружием, превосходящим по мощности ядерную бомбу.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о бесплатном проходе судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

    Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Президент США анонсировал открытие Ормузского пролива для разминирования после заключения сделки.



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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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