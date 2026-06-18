Кувейт восстановил поврежденные в ходе конфликта на Ближнем Востоке нефтяные объекты

Военно-морские силы США сохраняют полную блокаду портов Ирана до официального вступления в силу мирного договора, передает TWZ.
Центральное командование США на прошлой неделе нанесло серию ударов по иранской территории после того, как был сбит американский вертолет Apache.
В ходе операции военные вывели из строя еще два коммерческих судна, пытавшихся обойти блокаду, в результате чего их общее число достигло девяти. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш» продолжают обеспечивать проведение «ударов в целях самообороны» и блокадных действий.
Авианосная ударная группа «Линкольн» находится в регионе около семи месяцев и может одной из первых покинуть зону ответственности, если блокада будет свернута. Подробности сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке пока остаются неясными. Сейчас в этом районе действуют более 20 надводных кораблей ВМС США.
Тем временем авианосец «Нимиц» завершает переход в Норфолк после многомесячного плавания вокруг Южной Америки. На западном побережье США «Теодор Рузвельт» готовится к будущему развертыванию, а «Карл Винсон» вышел на ходовые испытания. В западной части Тихого океана патрулирует «Джордж Вашингтон», а в других регионах несут службу десантные корабли Tripoli и Boxer.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты сосредоточили у берегов Ирана более 20 боевых кораблей.
Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады исламской республики.
Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва ограничений.