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    18 июня 2026, 20:34 • Новости дня

    Кувейт восстановил поврежденные в ходе конфликта на Ближнем Востоке нефтяные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная нефтяная компания Кувейта (KPC) отчиталась о восстановлении всех поврежденных в ходе конфликта на Ближнем Востоке объектов.

    В настоящее время государство активно работает над возвратом к довоенным показателям, передает РИА «Новости».

    «Осуществлен ремонт поврежденной инфраструктуры, что поможет быстрее вернуться к прежним объемам нефтедобычи», – отмечается в заявлении корпорации в соцсетях.

    В период регионального кризиса нефтеперерабатывающие предприятия Кувейта неоднократно подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. Под удары дронов также попадали объекты на крупнейшем месторождении страны Большой Бурган.

    Ранее иранские беспилотники нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation.

    В результате атаки дронов на нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе вспыхнул пожар.

    Из-за серии нападений кувейтская корпорация превентивно сократила добычу нефти.

    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    16 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    CNN: Разведка США допустила закрытие Ираном Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    В американской разведке считают, что власти Ирана обладают достаточными ресурсами, чтобы в любой момент заблокировать доступ к стратегически важному Ормузскому проливу, сообщает телеканал CNN.

    Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пришло к выводу о способности Тегерана перекрыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, иранская сторона уже демонстрировала подобные возможности во время прошлых конфликтов с Вашингтоном.

    «Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта, и это, по оценкам американской разведки, может произойти снова», – говорится в материале.

    Источники телеканала отмечают, что предыдущие столкновения позволили Ирану осознать свой потенциал в использовании подобных методов. Один из собеседников подчеркнул, что фактический контроль над проливом стал для Тегерана оружием, превосходящим по мощности ядерную бомбу.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о бесплатном проходе судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

    Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Президент США анонсировал открытие Ормузского пролива для разминирования после заключения сделки.



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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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    16 июня 2026, 00:49 • Новости дня
    После снятия блокады США иранские танкеры прошли через международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские нефтяные танкеры и суда с товарами первой необходимости смогли пройти через международные воды после договоренности о снятии американской морской блокады, сообщают источники в морской сфере.

    По данным телеканала Press TV, как минимум три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами «успешно прорвали военно-морскую блокаду США».

    По словам источников, переход состоялся без препятствий со стороны американских сил, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Al Arabiya узнал об условиях гарантии СБ ООН по соглашению США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии в пятницу, предусматривается визирование договоренностей Советом Безопасности ООН, узнал телеканал Al Arabiya.

    «По данным источников Al Arabiya English, Совет Безопасности примет окончательное соглашение между США и Ираном, как только оно будет достигнуто. Источники добавили, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Ирана в ходе переговоров по окончательному соглашению», – приводит телеканал данные своих информаторов.

    Источники также сообщили, что в соответствии с соглашением США разрешат Ирану сразу же продавать нефть. Вашингтон предоставит исключения для экспорта иранской нефти сразу после подписания соглашения, а также исключения для услуг, связанных с продажей иранской нефти.

    Источники телеканала уточнили, что меморандум о взаимопонимании не предусматривает разблокировку замороженных иранских средств, оцениваемых в 24 млрд долларов, после подписания соглашения.

    При этом Иран обязался убрать все мины и препятствия из Ормузского пролива. Взамен, по данным источников, Соединенные Штаты выведут свои войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после достижения окончательного соглашения.

    Напомним, представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Швейцарии анонсировал подписание меморандума между США и Ираном. Тегеран подтвердил начало снятия морской блокады США. Замминистра иностранных дел Ирана Гариб-Абади анонсировал немедленное завершение военных действий на всех фронтах после заключения сделки.


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    17 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Лавров и Аракчи обсудили меморандум Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, уделив особое внимание деталям соглашения об урегулировании разногласий между Тегераном и Вашингтоном, сообщает МИД Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ирано-американского меморандума, передает ТАСС.

    Дипломаты затронули ключевые аспекты договоренностей, направленных на снижение напряженности в отношениях с США.

    «В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», – говорится в официальном заявлении иранского министерства.

    Помимо этого, стороны рассмотрели ряд актуальных региональных проблем. В частности, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и текущей ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив настрой на дальнейшее взаимодействие.

    Аракчи анонсировал подписание меморандума с США 19 июня.

    Церемонию заключения исторического соглашения в Швейцарии посетят Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф.

    Иранская сторона возложила на Вашингтон ответственность за прекращение израильских атак на ливанскую территорию.

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    16 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану немыслимыми последствиями из-за ядерного оружия

    Трамп пригрозил Ирану последствиями из-за ядерного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер пообещал не допустить создания или приобретения Тегераном ядерного арсенала, а также анонсировал переход двусторонних договоренностей на более простой этап.

    Глава Белого дома предупредил ближневосточное государство о жесткой реакции в случае продолжения ядерных разработок, передает РИА «Новости».

    «Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они вообще ничего не будут с ним делать, а если сделают, то столкнутся с немыслимыми последствиями», – подчеркнул политик во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Помимо этого, президент Соединенных Штатов отметил необратимость процесса урегулирования. По его словам, соглашение с Тегераном уже перешло во вторую фазу. Американский лидер выразил уверенность, что этот новый этап реализации договоренностей окажется значительно проще предыдущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном.

    Иранское руководство одобрило отказ от обладания ядерным оружием.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о фундаментальной трансформации Ближнего Востока.

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    17 июня 2026, 23:22 • Новости дня
    Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 о сроках подписания меморандума с Ираном в его «окончательной форме», отказавшись уточнить место проведения церемонии.

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет подписан «в течение 48 часов», сказал Трамп.

    «Это в окончательной форме», – приводит телеканал Al Jazeera слова американского президента, сказанные журналистам перед отъездом с заседания G7.

    Когда его спросили о точном месте проведения мероприятия, он ответил: «Мы его еще не определили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.


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    16 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    TWZ: ВМС США сохранили блокаду Ирана в ожидании перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский флот продолжает блокировать иранские порты, несмотря на грядущее подписание соглашения о прекращении огня, намеченное на пятницу.

    Военно-морские силы США сохраняют полную блокаду портов Ирана до официального вступления в силу мирного договора, передает TWZ.

    Центральное командование США на прошлой неделе нанесло серию ударов по иранской территории после того, как был сбит американский вертолет Apache.

    В ходе операции военные вывели из строя еще два коммерческих судна, пытавшихся обойти блокаду, в результате чего их общее число достигло девяти. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш» продолжают обеспечивать проведение «ударов в целях самообороны» и блокадных действий.

    Авианосная ударная группа «Линкольн» находится в регионе около семи месяцев и может одной из первых покинуть зону ответственности, если блокада будет свернута. Подробности сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке пока остаются неясными. Сейчас в этом районе действуют более 20 надводных кораблей ВМС США.

    Тем временем авианосец «Нимиц» завершает переход в Норфолк после многомесячного плавания вокруг Южной Америки. На западном побережье США «Теодор Рузвельт» готовится к будущему развертыванию, а «Карл Винсон» вышел на ходовые испытания. В западной части Тихого океана патрулирует «Джордж Вашингтон», а в других регионах несут службу десантные корабли Tripoli и Boxer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты сосредоточили у берегов Ирана более 20 боевых кораблей.

    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады исламской республики.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва ограничений.

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    16 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Израиль за затянувшуюся операцию против «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер выразил серьезное недовольство затянувшимся конфликтом на Ближнем Востоке, отметив негативное влияние ситуации на глобальные договоренности с Ираном.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на полях саммита G7 во Франции во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает РИА «Новости». Трансляцию встречи вел официальный сайт американской администрации.

    «Я недоволен тем, как Израиль повел себя с Ливаном и с «Хезболлой». Они должны были управиться с этой задачей быстрее», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Политик добавил, что противостояние продолжается бесконечно долго. По его словам, подобное затягивание военной операции крайне негативно сказывается на подготовке большой сделки с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

    Израильские военные нанесли ответные удары по целям движения «Хезболла» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитской организации в районе ливанского города Тир.

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    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

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    18 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    IRNA опубликовало фотографии президента Ирана с подписанным меморандумом

    IRNA опубликовало фотографии Пезешкиана с подписанным меморандумом

    Tекст: Вера Басилая

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум.

    IRNA опубликовало кадры с Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами документ, передает РИА «Новости».

    На снимках запечатлен текст на английском и персидском языках, заверенный подписями глав двух государств, включая президента США Дональда Трампа.

    Дистанционное заключение договора состоялось в ночь на 18 июня. Документ официально завершает вооруженное противостояние, начавшееся 28 февраля. Кроме того, соглашение регламентирует сроки отмены американской морской блокады и возобновления свободного судоходства в водах Ормузского пролива.

    Согласно условиям сделки, Иран берет на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия. Урегулирование вопросов вокруг атомной программы страны вынесли в отдельный переговорный трек, который должен стартовать в течение 60 дней. Главной целью этих контактов для Тегерана станет полное снятие международных санкций.

    Белый дом подтвердил подписание президентом США меморандума о прекращении войны с Ираном.

    Заместитель главы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале снятия американской морской блокады.

    Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

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