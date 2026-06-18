Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин указал на крепкие связи двух стран во время переговоров с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита РФ – АСЕАН, передает ТАСС.

«Камбоджа – наш давний друг и партнер. В мае этого года мы отметили 70-летие дипломатических отношений. Наша страна помогала, как известно, в становлении камбоджийской государственности», – отметил Путин.

Президент добавил, что при поддержке СССР в азиатском государстве возвели крупный госпиталь и технологический институт. Кроме того, Москва оказала помощь во введении в эксплуатацию ключевых объектов энергетической, сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры, которые продолжают успешно функционировать до сих пор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита в Казани заявил об успешном прохождении АСЕАН испытания временем.

Глава государства также назвал премьер-министра Лаоса добрым другом России.