  • Новость часаБолгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
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    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
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    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    18 июня 2026, 19:52 • Новости дня

    Исполком СНГ анонсировал заседание постпредов из-за удара дрона ВСУ по автобусу

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители стран Содружества Независимых Государств по инициативе Минска соберутся для обсуждения инцидента с атакой беспилотника на пассажирский транспорт в Брянской области.

    Встреча Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ назначена на 19 июня, передает ТАСС. Главной темой повестки станет недавний удар украинского беспилотного аппарата по автобусу на территории Брянской области.

    Инициатором экстренного созыва выступил Минск. «По инициативе белорусской стороны постпреды намерены обсудить вопрос об акте терроризма, совершенном украинской стороной против мирных граждан Республики Беларусь», – заявили в пресс-службе организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента совместно с российскими специалистами.

    18 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод

    Parisien: Производящий дроны для Украины завод Delair подвергся атаке

    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производственные мощности компании Delair, выпускающей беспилотные аппараты для отправки на Украину, подверглись нападению в начале июня, пишет газета Parisien.

    По данным Parisien, инцидент произошел на территории завода в Тулузе, передает РИА «Новости».

    «Первого июня в предприятие бросили несколько «коктейлей Молотова»… На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», – говорится в статье.

    Спустя два дня возле объекта зафиксировали еще одно происшествие. Полиция задержала мужчину, который пытался заснять на камеру прототип нового беспилотника. Ему уже предъявили официальные обвинения в шпионаже.

    В мае чешский суд арестовал подозреваемого в поджоге производящего беспилотники для Украины завода.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил наносить превентивные удары по европейским оборонным предприятиям.

    Осенью прошлого года неизвестный дрон пролетел над французским пороховым заводом Eurenco.

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    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

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    18 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной пакет европейских экономических ограничений столкнется с решительной и соразмерной реакцией со стороны Москвы, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

    Внешнеполитическое ведомство предупредило о готовящихся мерах в отношении европейских государств, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула неизбежность ответных шагов.

    «Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», – заявила дипломат. Она пояснила, что власти страны не оставят без внимания недавнее решение Евросоюза о введении дополнительных рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовит действенные шаги в ответ на 21-й пакет ограничений Брюсселя.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом подготовку этих рестрикций.

    Российская сторона оставляет за собой право на любые ответные действия с учетом национальных интересов.

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    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    18 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии

    Посол Озеров: На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военно-транспортные самолеты регулярно садятся на модернизируемом аэродроме Маркулешты в Молдавии, что вызывает серьезные вопросы к нейтральному статусу республики, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

    На молдавском аэродроме Маркулешты фиксируются посадки самолетов Вооруженных сил Украины, рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА «Новости».

    «Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», – отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает особые вопросы к руководству Молдавии. В первую очередь они касаются соблюдения властями республики собственного конституционного статуса нейтрального государства, пояснил Озеров.

    В прошлом году Молдавия разместила на военном аэродроме Маркулешты украинские военно-транспортные самолеты.

    Эксперты предупредили о серьезных рисках для республики из-за присутствия иностранной авиации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение страны в логистическую базу ВСУ.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    18 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возгорание на столичном нефтеперерабатывающем предприятии практически ликвидировано, спасатели продолжают борьбу с оставшимися локальными очагами огня без угрозы для жизни сотрудников.

    Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.

    «Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.

    Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.

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    18 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    В Тбилиси потребовали от евродепутата объяснить призыв воевать для вступления в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил о необходимости получения разъяснений от депутата Европарламента от Литвы Расы Юкнявичене, которая исключила возможность расширения ЕС без начала военного противостояния России и Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Юкнявичене должна объясниться, что значат ее слова о необходимости следовать правилам войны для членства в Евросоюзе», – сказал он.

    По его словам, «подобная позиция евродепутата оскорбительна для самого ЕС как для института, так как ставит под вопрос доверие к этому объединению и репутацию».

    Леван Мачавариани в этой связи напомнил о словах бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается.

    «Это при том, что Украине обещали вступление в НАТО в ускоренном порядке, что и стало одной из причин начала конфронтации», – сказал он.

    Накануне Юкнявичене распространила обращение к грузинскому народу, в котором открыто признала, что «если бы не начало военных действий в 2022 году, никто и не говорил о расширении ЕС, а окно возможностей открылось благодаря украинцам».

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    18 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области

    Ракеты поразили топливный терминал аэродрома «Борисполь» под Киевом

    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по ключевым объекты украинской топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны.

    В ударе также участвовали ударные беспилотники, целями стали объекты инфраструктуры, которые обеспечивают потребности ВСУ, указало ведомство в Max.

    Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 под Киевом, поражен топливный терминал аэродрома «Борисполь», а также нефтеперерабатывающий завод Затурино, расположенный в Полтавской области.

    После удара ракетами «Искандер» в Полтаве произошло несколько взрывов, частично отключилось электроснабжение. Поврежден объект фирмы «Укргазпромбуд», компания специализируется на строительстве, ремонте и техническом обслуживании объектов магистральных газопроводов и газотранспортной системы Украины. Кроме того, на ее  территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче природного газа. Факт атаки установлен на основании тепловых сигнатур данного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные нанесли несколько массированных ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

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    18 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания

    На УЗГА завершили частотные испытания самолета УТС-800 с двигателем ВК-800СП

    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший российский учебно-тренировочный самолет УТС-800 успешно прошел важный этап проверок, подтвердив безопасность конструкции и надежность бортовых систем.

    Специалисты успешно закончили наземные частотные тесты новейшего учебно-тренировочного самолета УТС-800, ассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

    «Специалисты УЗГА совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина завершили наземные частотные испытания перспективного учебно-тренировочного самолета УТС-800 с российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП», – заявила Згировская.

    Она подчеркнула, что такие проверки служат подтверждением соответствия конструкции требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

    Во время проверок инженеры исследовали работу ключевых бортовых систем, включая электроснабжение, гидросистему, шасси и радиоэлектронное оборудование. Особое внимание уделялось функционированию техники на различных режимах работы двигателя.

    УТС-800 стал первым российским самолетом с турбовинтовым мотором, предназначенным для первоначальной летной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили подготовку отечественного двигателя ВК-800СП для установки на самолет УТС-800.

    В феврале этого года в России прошли межведомственные испытания пилотажно-навигационного комплекса для этой машины.

    В конце прошлого года очередной учебно-тренировочный борт совершил свой первый полет.

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    18 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Внешний долг России рекордно сократился

    Внешний долг России сократился на рекордные 4,2 млрд долларов

    Внешний долг России рекордно сократился
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Задолженность России перед иностранными кредиторами снизилась беспрецедентными темпами, достигнув исторического минимума за последние 15 лет, следует из данных Минфина.

    В апреле текущего года внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд долларов. Это максимальное снижение за все время ведения соответствующей статистики, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    В конце апреля объем российского госдолга перед нерезидентами составил 58,9 млрд долларов против 61,1 млрд долларов по итогам марта. Предыдущий рекорд по темпам сокращения задолженности был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель упал на 3,6 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. Минфин России в мае выплатил купон по евробондам.


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    18 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию

    Политолог Лукьянов: Пашинян решил пойти ва-банк и обострить ситуацию в Армении

    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Никол Пашинян понимает, что в Армении существует реальная оппозиция. Поэтому армянский премьер, по всей видимости, решил не ждать каких-то действий от оппонентов, а пойти ва-банк и обострить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал угрозы Пашиняна разгромить оппозицию и призывы к не согласным совершить революцию.

    «Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам парламентских выборов получила достаточно серьезную поддержку. То, какими способами удалось этого достичь, уже не так важно – главное, что результат есть», – отметил Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По мнению собеседника, угрозы премьера Армении разгромить оппозиционные политические силы – это попытка «воспользоваться тем импульсом, который дали выборы». «Я думаю, Пашинян, понимая, что реальная оппозиция существует, особенно в лице партии Самвела Карапетяна «Сильная Армения», намерен не ждать каких-то действий от оппонентов, а пойти ва-банк и обострить ситуацию», – уточнил аналитик.

    Он усомнился, что речь пойдет о массовых репрессиях. «Скорее, в заявление политика заложен больше психологический эффект. Он фактически говорит: «Ну давайте! Слабо? Если да, то сидите и молчите», – рассуждает Лукьянов. – Пашиняну нужно отдать должное: он оказался с чутьем. И, повторю, сейчас глава правительства пытается тот ветерок, который задул в его паруса, использовать по максимуму».

    На этом фоне политолог обратил внимание и на действия оппозиции. По его оценкам, призыв Карапетяна к оппозиционным партиям объединиться оправдан. «Раз они оказались в пиковой ситуации, то дробить силы бессмысленно. Но вопрос – даст ли это что-то? Я в этом совершенно не убежден. Если судить по многолетнему опыту, армянская оппозиция обладает очень ограниченной способностью к консолидации. То есть в совокупности их довольно много, но объединиться – в силу амбиций отдельных лидеров и других причин – у них никогда это не получалось», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал тех граждан, кто не согласен с этой линией, «совершить революцию и сменить правительство».

    «Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю. Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – сказал политик. Пашинян также призвал выйти на улицы тех, кто утверждает, что власти сфальсифицировали парламентские выборы.

    «Те, кто говорит, что голоса сфальсифицированы, выходите на площадь. Тогда на площадь выйдут те, чьи голоса вы сфальсифицировали вашими шпионскими сетями и взятками. И я поведу этих людей за собой, и тогда вы увидите, что такое не «бархатная» революция любви и справедливости, а настоящая революция», – заявил армянский премьер.

    Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов и получила 64 мандата из 105. За «Сильную Армению» проголосовали 23,27% избирателей (29 мандатов), за блок «Армения» – 9,92% (12 мандатов). Фракция «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство.

    На этом фоне лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян призвал другие оппозиционные партии объединиться. По его мнению, перед выборами оппозиция допустила ряд ошибок. «Со многими оппозиционными силами мы не смогли договориться. Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация», – отметил политик. Карапетян также предложил оппозиционным силам создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.

    Отметим, Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности. Кроме того, в закавказской республике усилилось давление и на других представителей оппозиции.

    Так, центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

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