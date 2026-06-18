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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

    18 июня 2026, 06:14 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Военный эксперт Марочко сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВСУ оказались полностью заблокированы на территории Донецкой народной республики (ДНР), потеряв любые пути для безопасного отхода из населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за восточную часть Константиновки, то здесь украинские войска в полном окружении. Если за северо-восточную, то это оперативное окружение. Выйти из данного населенного пункта у украинских боевиков нет никакой возможности», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что шансов на безопасное передвижение внутри города у неприятеля не осталось.

    Ранее военный эксперт объяснил значение освобождение Кутузовки для ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.



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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО

    Захарова: Целью учений НАТО стало научить Армению воевать с Россией

    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армянских военных будут учить воевать против России, именно такая цель стоит за совместными учениями Еревана с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала анонсированные Минобороны Армении военные учения Eagle Partner – 2026 с участием американских, французских и греческих солдат, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что проживающие в стране этнические армяне не собираются делить сердце пополам. По ее словам, эти люди считают оба государства общим историко-культурным пространством.

    Миротворческие маневры Eagle Partner – 2026 с участием солдат из стран НАТО стартовали в Армении 17 июня.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на системное сближение армянского руководства с государствами Евросоюза.

    Захарова также обвинила премьер-министра республики Никола Пашиняна в нарушении обещаний об отказе от враждебных шагов против Москвы.

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    18 июня 2026, 07:03 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о лесных боях около Петро-Ивановки Харьковской области

    ВС России ведут лесные бои около Петро-Ивановки Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Харьковском направлении, где ведут бои в лесах около Петро-Ивановки.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров», – сообщили бойцы неофициальному Max-канал группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 400 метров. А стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров. Продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около сёл Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    В Черниговской области «Северяне» узнали об откупе в рядах ВСУ от фронта и покупке права отсидеться в тыловом районе.

    «За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен», – рассказали бойцы.

    Согласно данным сводки за прошедшие сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области. Подполье сообщило о том, как дезертиры ВСУ начали скупать паспорта погибших пенсионеров. Российские артиллеристы поразили 10 укреплений ВСУ в Сумской области.

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    18 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

    «Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

    Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

    Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. «При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность», – подчеркнул представитель компании.

    Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

    В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

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    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

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    18 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Марочко сообщил об экстренной эвакуации войск ВСУ из Краматорска

    Марочко: ВСУ приступили к экстренной эвакуации войск из Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные спешно перемещают личный состав ВСУ за пределы Краматорска, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта на северо-западном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов - они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации – прим. ВЗГЛЯД), которые там были, и ППД (пункт постоянной дислокации – прим ВЗГЛЯД) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», – сказал он ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщало об ускоренном выводе ВСУ важнейших предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Подобные действия украинских властей происходят на фоне успешного продвижения российских войск в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА. Украина начала эвакуацию жителей из 23 поселений Днепропетровской области. Местная администрация в начале июня приступила к принудительному вывозу жителей Славянска и Краматорска.


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    18 июня 2026, 04:19 • Новости дня
    Марочко объяснил значение освобождение Кутузовки для ВС России

    Марочко: Освобождение Кутузовки открыло фронт для наступления

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль населенного пункта Кутузовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволило российским подразделениям развернуть фронт шириной 7 км для дальнейшего продвижения, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Нового Донбасса пришла очень серьезная новость об освобождении Кутузовки. Сейчас могу отметить, что мы заняли ключевые рубежи для того, чтобы продвигаться в западном направлении на участке шириной более 7 км», – заявил он ТАСС.

    Министерство обороны России 17 июня проинформировало о том, что военнослужащие группировки войск «Центр» успешно выбили противника из Кутузовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.


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    18 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Рютте подтвердил «немедленное» сокращение войск США в Европе

    Генсек НАТО Рютте заявил о начале оперативного вывода войск США из Европы

    Tекст: Вера Басилая

    США приступают к быстрому уменьшению своего военного присутствия в Европе ради перераспределения ресурсов на другие стратегические направления, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Американская сторона начинает процесс вывода части своих военнослужащих с территории европейских государств, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию перед встречей министров обороны альянса, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил скорые изменения в составе контингента.

    «Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО – это инструмент планирования», – заявил руководитель военно-политического блока журналистам.

    Он пояснил, что в организации заранее знали о грядущих планах Вашингтона. Американскому руководству необходимо действовать на многих театрах и избегать распыления сил, поэтому сокращение участия в европейской конфигурации войск альянса произойдет незамедлительно.

    При этом Рютте выразил уверенность в поддержке союзников в случае реального вооруженного конфликта. По его словам, при задействовании пятой статьи договора все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, сделают максимум возможного для успешного ведения боевых действий.

    Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    До этого Вашингтон обещал сохранить основные боевые подразделения на континенте.

    При этом командование НАТО исключило угрозу безопасности региона из-за сокращения американского контингента.

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    18 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех показал в Белоруссии способный уклоняться от атак дрон Supercam S180

    Ростех представил в Минске обновленный дрон Supercam S180 с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящей в белорусской столице выставке безопасности продемонстрировали новейший скоростной дрон Supercam S180, способный распознавать и избегать атак вражеских перехватчиков.

    Ростех представил модернизированный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак перехватчиков, на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, передает ТАСС.

    «Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время. При этом аппарат может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта прямо на борту», – рассказали в госкорпорации.

    Обновленный аппарат стал значительно быстрее и способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущей версии. Дрон запускается с катапульты и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, что позволяет эффективно вести длительную разведку.

    Разработчики оснастили Supercam S180 дополнительной камерой для обзора задней и верхней полусферы, а также системой радиочастотной детекции. Это оборудование позволяет автоматически распознавать объекты, обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению и предупреждать оператора о приближении перехватчика, идущего на таран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее разработчики установили на разведывательный беспилотник Supercam S180 комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров.

    В мае госкорпорация Ростех создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным налетам дронов.

    В начале года аппараты линейки Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    18 июня 2026, 08:55 • Новости дня
    Рютте: НАТО не участвует в попытках ЕС установить контакт с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте перед плановой встречей министров обороны заявил, что НАТО известно о попытках Евросоюза установить дипломатический контакт с Россией.

    При этом он подчеркнул, что военный блок в этих действиях не участвует, передает ТАСС.

    «Конечно, в ЕС эта дискуссия идет, я это полностью уважаю и понимаю, зачем она идет. Но это чисто европейская дискуссия. НАТО никак не вовлечена, но я, конечно, пристально слежу за этим, мы постоянно информируем друг друга», – отметил Рютте.

    Днем ранее западные средства массовой информации сообщили о нескольких телефонных звонках в Москву представителей аппарата главы Евросовета Антониу Кошты. Отмечалось, что в ходе этих бесед не обсуждались серьезные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Ранее европейские лидеры рассмотрели перспективы возобновления дипломатических консультаций с Москвой.

    В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил идею возвращения к диалогу с Россией при условии полной открытости между союзниками.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    18 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Пекин призвал НАТО переосмыслить влияние альянса на мировую стабильность

    МИД КНР: НАТО следует отказаться от конфронтации и переосмыслить роль в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО следует избавиться от мышления эпохи холодной войны, прекратить провоцировать конфронтацию и глубоко переосмыслить свое влияние на международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул необходимость изменения текущего курса военного блока, передает РИА «Новости».

    «НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину», – заявил китайский дипломат в ответ на недавние обвинения со стороны руководства альянса.

    Представитель внешнеполитического ведомства КНР также указал на устаревшую природу военного блока. По его словам, организации, созданной в реалиях прошлого века, требуется глубокое осознание своего реального воздействия на поддержание мира и стабильности в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2024 года китайское внешнеполитическое ведомство призвало блок НАТО прекратить очернение Пекина.

    Осенью того же года журналисты издания Global Times потребовали отставки руководства альянса из-за провалов в сфере безопасности.

    В прошлом году Министерство обороны КНР обвинило этот военный блок в провоцировании конфликтов на планете.

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